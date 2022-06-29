"Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених

У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанка", про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО", - заявив він.

Бастрикін заявив, що 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".

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