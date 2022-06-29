"Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених
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У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанка", про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.
"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО", - заявив він.
Бастрикін заявив, що 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
От тільки кацапи не розуміють Україну до кінця. Зе не може піти на те, до чого вони його спонукають. Може й хоче, а може й ні, але не може! Бо таке рішення не буде прийнято суспільством, війна продовжиться, але вже без нього...
2500 азовців і ще невідомо скільки зараз нагребли. 1000-1500 десь.
@turkmendagz
· 14 ч
Пишут что кремлёвский алкаш Медведев Димка чуть не покончил с собой. Его уборщица обнаружила на рабочем столе варианты предсмертных записок, где он ******** *****. Охрана успела остановить пьяного в дым Димона и отняла пистолет с боевыми патронами. Чего это он так расстроился?
але я теж бачила цифру 5000. я думаю, вона розподіляється так:
1000 людей сидять ще з часів Цемаха, зекоманда забула про них.
2500 азовці.
і решта 1000-1500 воїнів за 4 місяці потрапили в полон з різних причин.
Тому всі ці цифри можуть бути маніпуляціями, але не мають гнітити психіку. Війна з кацапами завжди була така, бо вони нелюди та виродки, тому просто робимо свою справу, хто де якнайкраще може, тоді й результат не забариться...
Не для слабонервних
https://youtu.be/1E7gKg_k4P0
За даними міністерства юстиції України, лише на харчування, одяг, засоби гігієни і комунальні платежі для одного полоненого потрібно 3000 гривень на місяць. Також є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.
У розмові з DW жоден полонений не поскаржився на погані умови утримання чи негуманне ставлення. "Щодня заходять, питають, чи треба щось - без питань. Якщо є можливість, нам це надають. Харчування збалансоване", - розповідає полонений Роман.
А Україні не можна вестися на манівці, полонених військових потрібно намагатися витягнути всіма доступними способами, але не ціною здачі країни, бо це одночасно і знецінить їх важку небезпечну працю, і призведе до ще більших жертв. В цій ситуації немає хорошого рішення...
Я не хочу спекулювати на цій болючій темі, просто відзначу, що наше найвеличніше в світі чудо вкотре не виконало свою чергову обіцянку. Люди мають зробити правильні висновки з їхньої помилки 2019го, бо й далі будуть постійні непереливки - що військовим, що цивільним.
Яке сміття в головах! Здавалося, за три роки можна було би до вас звикнути, але ні, не перестаєте дивувати. Вата ватою!
1. Русские это сделали, прекрасно понимая, что это вызовет внутриполитическое напряжение в Украине и будет расшатывать власть в стране. Типа "это Президент и Ко не защитили Юг", "Мариуполю не помогли", "зачем приказали сдаваться", "обещал, что поменяют, зря поверил русским" и так далее.
2. Азовцы - не дети малые. Понимали последствия и понимали, какой выбор. Либо умереть там, либо пройти 9 кругов ада и постараться выжить. Также прекрасно понимали, что русские высоковероятно обманут, потому что им нужна картинка "суда над националистами" для внутреннего потребления и типа для международного показа. Ну и плюс месть самым заклятым своим врагам. Потому что каждый день над ними Красный Крест и Amnesty International не стоят - можно издеваться.
Что сейчас можно сделать, чтобы сломать русским игру :
К сожалению, на уровне СМИ и общества временно табуировать эту тему, чтобы не давать возможность русским раскачивать внутриполитическую ситуацию у нас. У русских на фронте ситуация близка к критической - вроде ещё наступают, но сил уже нет и средств уже не очень. В любой момент маятник может качнуться в обратную сторону. В этой ситуации очень важно обрушить тыл Украине (ракетные обстрелы, шатание внутриполитической ситуации и т.д.), чтобы она упала за минуту до перелома ситуации в свою пользу и за полчаса до победы. Поэтому тема должна быть табуирована - ни политики, ни СМИ, ни общество не должны реагировать на провокации русских по этому поводу.
Ну а власть и разведка должны тихонько работать - ловить важных русских птиц, которых русские ЗАХОТЯТ поменять. Важных кадыровцев, высокопоставленных офицеров и т.п. Даже если будут очень важные другие наши пленные, которых спецом русские щемить будут, азовцам должен быть отдан приоритет на обмен . . .
Ну, а где не получиться - ждать конца войны и надеяться, что выживут. Сил им душевных и физических выдержать это испытание . . .
Как-то так.
Цікава ідея, щоб закрити тему і забути про*оби. Так з Чонгаром і зрадниками зробили, перестали згадувати. Але яким боком про захисників забороняти обговорювати, хіба, щоб рейтинг президента-"героя" підтримувати.
А реальная причина будет и дальше выблевывать в говномарафон гнилые видосики, сидя в прекрасно охраняемой норе и отращивая щёки, как у хомяка!!
без ликвидации фсбшной агентуры в органах власти и безопасности, Украина не выстоит
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керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав
Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.
Зараз це соромно згадувати, так буде і коли будуть згадувати вибори Зе,
бо повспливає таке що на голову не налазе.
Як ти там казав - Порох послав моряків в Керченській протоці у російський полон ?
В то же время мьІ берем вас в плен как орду вторгнувшуюся на чужую территорию.
Разницу чувствуете ??
ВьІ хотите чтобьІ украниская армия не брала в плен ордьІнцев?? Правильно мацковским рашистам не вьІгодно чтобьІ кто либо знал об их пленньІх, они скоро как Сталин начнут считать своих пленньІх за предателей.