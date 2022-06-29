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"Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,обмін

У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанка", про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО", - заявив він.

Бастрикін заявив, що 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, - Буданов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+89
звалилося на нього....розкажіть це жителям Чернігова, Охтирки, Тростянця, Харкова, Маріуполя, а також Херсона, Мелітополя, Енергодара та всім жителям окупованих територій А самі - поцілуйте його в дупу!
на Україну "звалилася" війна через бездарне правління цього йухограя! а зілібоби до цього часу його возвеличують.
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29.06.2022 08:41
+65
вы серьезно думаете что он этого не знал!?
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29.06.2022 08:29
+63
...и не успел все дороги сделать до вторжения...ай..яй...ай...что бы бурятам мягко и быстро было ехать ...
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29.06.2022 08:38
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та ні.. це направлено саме для наших вух. Вони чудово знають українські настрої. Вони розуміють що Зе не в Росії президентом працює. Він змушений рахуватися із суспільством. Тому ці вкиди спрямовані нам, щоби ми тиснули на владу і вона змушена була піти на капітуляцію.
От тільки кацапи не розуміють Україну до кінця. Зе не може піти на те, до чого вони його спонукають. Може й хоче, а може й ні, але не може! Бо таке рішення не буде прийнято суспільством, війна продовжиться, але вже без нього...
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29.06.2022 10:52 Відповісти
Думаеться, речь идет не об Азове.
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29.06.2022 09:52 Відповісти
яка різниця. там ще близько 1000 наших сидить з тих часів, коли обміняли Цемаха.
2500 азовців і ще невідомо скільки зараз нагребли. 1000-1500 десь.
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29.06.2022 10:02 Відповісти
Абдаллаза Свободу Украины

@turkmendagz

· 14 ч

Пишут что кремлёвский алкаш Медведев Димка чуть не покончил с собой. Его уборщица обнаружила на рабочем столе варианты предсмертных записок, где он ******** *****. Охрана успела остановить пьяного в дым Димона и отняла пистолет с боевыми патронами. Чего это он так расстроился?
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29.06.2022 09:54 Відповісти
лучше б он таки сдох
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29.06.2022 11:40 Відповісти
"заявив, що 2 тисячі українських полонених прибули вчора" - а десь проскакувало, що всього наших в полоні понад шість тисяч...
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29.06.2022 09:54 Відповісти
про 2 тис він набрехав. якби це була правда, вони б подемонстрували їх. а так показали лише відео, де 41 воїн.
але я теж бачила цифру 5000. я думаю, вона розподіляється так:
1000 людей сидять ще з часів Цемаха, зекоманда забула про них.
2500 азовці.
і решта 1000-1500 воїнів за 4 місяці потрапили в полон з різних причин.
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29.06.2022 10:05 Відповісти
Насправді кількість полонених з обох боків не знає ніхто, крім окремих компетентних осіб, і то у більшості випадків - приблизно. Такої інформації в публічному просторі просто не має бути.
Тому всі ці цифри можуть бути маніпуляціями, але не мають гнітити психіку. Війна з кацапами завжди була така, бо вони нелюди та виродки, тому просто робимо свою справу, хто де якнайкраще може, тоді й результат не забариться...
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29.06.2022 10:48 Відповісти
Щас на Еспресо йде передача, де правозахисниця Олександра Романова розказує про жахи утримання орками цивільних заручників в тюрмах, чи то пак, т.зв. "фільтраційних пунктах". Уявляю собі, що твориться в тюрмах для військовополонених...
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29.06.2022 10:00 Відповісти
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29.06.2022 10:05 Відповісти
В ОПі вже готують прес-секретарю Єрмака Зеленському текст зі звинуваченням у зриві обміну полоненими, якого не планувалось, але то таке. Винними можуть бути Порошенко, Бутусов і як варіант самі захисники Маріуполя, бо требуло простр "раньше пєрєстать стрєлять".
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29.06.2022 10:06 Відповісти
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29.06.2022 10:06 Відповісти
Ось що витворяють кацапські виродки з нашими полоненими!
Не для слабонервних

https://youtu.be/1E7gKg_k4P0
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29.06.2022 10:11 Відповісти
У Боневтика профессия такая:брехать в глаза. Хуже что 70% лохов Украины ему верят. Либо он сам лох и наивно думал что Парашка концентрирует войска на границе просто так-по приколу. Вина огромных потерь людей и территорий-целиком на говнокомандующем Зеленском и его обезьяннике
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29.06.2022 10:11 Відповісти
Крім тебе лоха і ще одного такого ж як ти видно, що більше нікого немає
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29.06.2022 11:21 Відповісти
Він просто злив їх, щоб формально руки були в нього не в крові і він мав шанс перед тупими з'їхати, типу то не я, я ж повірив, а то кацапня. Було вже точно таке саме з "я повірив лукашенку і злив йому вагнерівців". А все винятково заради піару. Та і забагато було теми Азовців в інфопросторі, заважають найвеличнішому. Коротше, з їх логіки, вочевидь, мертві герої вигідніші за живих... (не дай Бог, звісно).
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29.06.2022 10:14 Відповісти
Час блокади придністровья вже давно на часі
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29.06.2022 12:36 Відповісти
А в цей час, як утримуються мерзенна кацапська скотина в Україні


За даними міністерства юстиції України, лише на харчування, одяг, засоби гігієни і комунальні платежі для одного полоненого потрібно 3000 гривень на місяць. Також є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.
У розмові з DW жоден полонений не поскаржився на погані умови утримання чи негуманне ставлення. "Щодня заходять, питають, чи треба щось - без питань. Якщо є можливість, нам це надають. Харчування збалансоване", - розповідає полонений Роман.
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29.06.2022 10:17 Відповісти
А були би у нас зараз полонені Вагнеровці, поміняли би...
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29.06.2022 10:21 Відповісти
скорее всего наши пленные будут разменной монетой на так называемых мирных переговорах.
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29.06.2022 10:22 Відповісти
Одною із, це очевидно. В тому і небезпека для країни та прикрість для них - вони у полоні і страждатимуть самі, і невільно працюватимуть проти України, яку вони воліли б захищати. Думаю, вони це теж в якійсь мірі усвідомлюють, сподіваюся, вони знайдуть в собі сили не картати себе (бо то не їхня вина), не зламатися та дочекатися нашої перемоги.
А Україні не можна вестися на манівці, полонених військових потрібно намагатися витягнути всіма доступними способами, але не ціною здачі країни, бо це одночасно і знецінить їх важку небезпечну працю, і призведе до ще більших жертв. В цій ситуації немає хорошого рішення...
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29.06.2022 10:43 Відповісти
Прикро, але очікувано.
Я не хочу спекулювати на цій болючій темі, просто відзначу, що наше найвеличніше в світі чудо вкотре не виконало свою чергову обіцянку. Люди мають зробити правильні висновки з їхньої помилки 2019го, бо й далі будуть постійні непереливки - що військовим, що цивільним.
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29.06.2022 10:38 Відповісти
Гурток порохойолупів продовжує свою роботу.
Яке сміття в головах! Здавалося, за три роки можна було би до вас звикнути, але ні, не перестаєте дивувати. Вата ватою!
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29.06.2022 11:04 Відповісти
Абсолютно ожидаемая ситуация . . . Выводы :

1. Русские это сделали, прекрасно понимая, что это вызовет внутриполитическое напряжение в Украине и будет расшатывать власть в стране. Типа "это Президент и Ко не защитили Юг", "Мариуполю не помогли", "зачем приказали сдаваться", "обещал, что поменяют, зря поверил русским" и так далее.
2. Азовцы - не дети малые. Понимали последствия и понимали, какой выбор. Либо умереть там, либо пройти 9 кругов ада и постараться выжить. Также прекрасно понимали, что русские высоковероятно обманут, потому что им нужна картинка "суда над националистами" для внутреннего потребления и типа для международного показа. Ну и плюс месть самым заклятым своим врагам. Потому что каждый день над ними Красный Крест и Amnesty International не стоят - можно издеваться.

Что сейчас можно сделать, чтобы сломать русским игру :

К сожалению, на уровне СМИ и общества временно табуировать эту тему, чтобы не давать возможность русским раскачивать внутриполитическую ситуацию у нас. У русских на фронте ситуация близка к критической - вроде ещё наступают, но сил уже нет и средств уже не очень. В любой момент маятник может качнуться в обратную сторону. В этой ситуации очень важно обрушить тыл Украине (ракетные обстрелы, шатание внутриполитической ситуации и т.д.), чтобы она упала за минуту до перелома ситуации в свою пользу и за полчаса до победы. Поэтому тема должна быть табуирована - ни политики, ни СМИ, ни общество не должны реагировать на провокации русских по этому поводу.
Ну а власть и разведка должны тихонько работать - ловить важных русских птиц, которых русские ЗАХОТЯТ поменять. Важных кадыровцев, высокопоставленных офицеров и т.п. Даже если будут очень важные другие наши пленные, которых спецом русские щемить будут, азовцам должен быть отдан приоритет на обмен . . .
Ну, а где не получиться - ждать конца войны и надеяться, что выживут. Сил им душевных и физических выдержать это испытание . . .

Как-то так.
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29.06.2022 11:07 Відповісти
И да - обмен только на пленных русских, ни в коем случае ни на какие другие вопросы. Какими бы ни были последствия. Иначе будем только стимулировать русских набирать себе заложников.
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29.06.2022 11:09 Відповісти
Та хрін з кацапами, всі знають що вони кончені, тут питання по боневтіку і його оточені.
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29.06.2022 12:10 Відповісти
А еще каждьІй день показьІвать ихних пленньІх в средствах массовоой информации, допускать к ним иностранньІх журналистов, пусть беседуют с ними и показьІвают на Западе
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29.06.2022 12:18 Відповісти
К сожалению, на уровне СМИ и общества временно табуировать эту тему, чтобы не давать возможность русским раскачивать внутриполитическую ситуацию у нас.

Цікава ідея, щоб закрити тему і забути про*оби. Так з Чонгаром і зрадниками зробили, перестали згадувати. Але яким боком про захисників забороняти обговорювати, хіба, щоб рейтинг президента-"героя" підтримувати.
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29.06.2022 12:34 Відповісти
Так давай табуируем и войну вообще, ибо обсуждение причин произошедшего вносит напряжение и раскалывает общество!
А реальная причина будет и дальше выблевывать в говномарафон гнилые видосики, сидя в прекрасно охраняемой норе и отращивая щёки, как у хомяка!!
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29.06.2022 12:34 Відповісти
хватит отмазывать ублюдков по чьей вине полягло десятки тысяч украинцев и были сданы украинские территории.!!! 👎👎👎
без ликвидации фсбшной агентуры в органах власти и безопасности, Украина не выстоит
-----------------
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського

Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.
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29.06.2022 14:11 Відповісти
берегут для обмена на овцейопов, а то кадыркин им дырки как накадырит
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29.06.2022 11:21 Відповісти
Цитата ***** перед нападом "нравится.не нравится терпи моя красавица"послане Зе, зараз виглядає цілком як пароль
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29.06.2022 11:26 Відповісти
Все ,що трапилось в Україні за останніх 3 роки є наслідками оманського офшору бєнікаламоя!!!Люди,українці,як можна було довірити своє життя,країну міжнародному злодію бєнікаламою-афериступройдисвіту ??((він і далі продовжує це робити....
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29.06.2022 11:29 Відповісти
А як тіж самі українці могли у свій час проголосувати за Януковоча ?
Зараз це соромно згадувати, так буде і коли будуть згадувати вибори Зе,
бо повспливає таке що на голову не налазе.
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29.06.2022 12:08 Відповісти
Вчера-позавчера только же был обмен пленными.Быстрыкин это потешный шут кремля,который вообще ничего не решает.Его задача извергать словесный понос для внутреннего пользования.
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29.06.2022 11:30 Відповісти
Азовцев передать Турции
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29.06.2022 11:42 Відповісти
Когда пойдем на Абрамсах в атаку тогда значит нам русских пленных не брать ?? Ну как скажете товарищ бастыркин
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29.06.2022 11:45 Відповісти
а нафік? Там баби їм ще нарожають.
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29.06.2022 13:00 Відповісти
Серьезно? А если мы кадыровцев захватим? Ты же первый, урод, прибежишь скулить с обменом.
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29.06.2022 11:49 Відповісти
Ну шо Вовочка стратег боневтічний, це тобі не в КВН грати ?
Як ти там казав - Порох послав моряків в Керченській протоці у російський полон ?
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29.06.2022 12:05 Відповісти
Твари паскудньІе, вьІ пришли на нашу землю. ВьІ взяли наших солдат на нашей земле в плен.
В то же время мьІ берем вас в плен как орду вторгнувшуюся на чужую территорию.
Разницу чувствуете ??
ВьІ хотите чтобьІ украниская армия не брала в плен ордьІнцев?? Правильно мацковским рашистам не вьІгодно чтобьІ кто либо знал об их пленньІх, они скоро как Сталин начнут считать своих пленньІх за предателей.
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29.06.2022 12:14 Відповісти
ну, что тут сказать, отличился так отличился, товарищ Зеленский. выдайте ему медаль «Золотая Звезда», заслужил Иудушка...
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29.06.2022 16:20 Відповісти
руское слово - то же говно.... только из пасти лезет оно...
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29.06.2022 19:08 Відповісти
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