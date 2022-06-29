"Решили не отдавать их", - глава СК РФ Бастрыкин об украинских пленных

В России заявили, что решили не обменивать украинских военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и в семьи". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", - заявил он.

Бастрыкин заявил, что 2 тысячи украинских пленных прибыли "вчера".

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