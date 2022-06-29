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Сьогодні вранці окупанти обстріляли кілька громад на Миколаївщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Сьогодні вранці обстрілів зазнали Баштанський та Миколаївський райони Миколаївщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області станом на 08:00 ранку 29 червня у фейсбуці.

"Баштанський район: вранці, 29 червня, близько 05:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були переважно по дорогах населених пунктів.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вранці, 29 червня, обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Також вранці, 29 червня, після обстрілу с. Шевченкове Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Тіло дівчинки під завалами обстріляного будинку в Очакові. ФОТО 18+

Автор: Наталя Джума
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Сказите пожалоста что озночает - громада? 🇱🇻
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29.06.2022 11:41 Відповісти
 
 