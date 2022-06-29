Сьогодні вранці окупанти обстріляли кілька громад на Миколаївщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вранці обстрілів зазнали Баштанський та Миколаївський райони Миколаївщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області станом на 08:00 ранку 29 червня у фейсбуці.
"Баштанський район: вранці, 29 червня, близько 05:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були переважно по дорогах населених пунктів.
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: вранці, 29 червня, обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
Також вранці, 29 червня, після обстрілу с. Шевченкове Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...