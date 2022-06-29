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Сегодня утром оккупанты обстреляли несколько громад Николаевской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Сегодня утром обстрелам подверглись Баштанский и Николаевский районы Николаевщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Николаевской ОВА по вражеским обстрелам в Николаевской области по состоянию на 08:00 утра 29 июня в фейсбуке.

"Баштанский район: утром, 29 июня, около 05:30 обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания были преимущественно по дорогам населенных пунктов.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: утром, 29 июня, обстрелы подверглись г. Очаков Очаковской общины. По предварительной информации, потерпевших нет.

Также утром, 29 июня, после обстрела с. Шевченковской громады загорелся пустой зерновой склад", - говорится в сообщении.

Также читайте: В результате обстрелов со стороны оккупантов в Николаевской области за сутки ранения получили 32 человека, - облсовет

Автор: Анастасія Потіха
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29.06.2022 11:41 Ответить
 
 