Росія становить загрозу для Західних Балкан, - президент Північної Македонії Пендаровський

Війна в Україні загострила гібридні загрози від Росії, з якими Північна Македонія та Західні Балкани стикалися в останні роки.

Про це президент Північної Македонії Стево Пендаровський сказав, прибувши на саміт НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми стикаємось з цими гібридними загрозами, які надходять від Росії, з 2018 року, з часу нашого референдуму про зміну назви, коли ми проголосували за зміну назви країни, референдуму, щоб вступити в Альянс", - сказав він.

Пендаровський вважає, що загрози для регіону не зникли, та закликав союзників бути обачними та приділяти цьому питанню більше уваги.

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"Всі знають, і досі є крихкі моменти в регіоні: це питання північного Косова, Республіки Сербської. Ми повинні бути більш уважними - не тільки Західні Балкани, але всі країни НАТО повинні приділяти більше уваги до цих крихких питань, інакше десь може початись дестабілізація", - попередив глава Північної Македонії.