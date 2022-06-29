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Росія становить загрозу для Західних Балкан, - президент Північної Македонії Пендаровський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пендаровський,стево

Війна в Україні загострила гібридні загрози від Росії, з якими Північна Македонія та Західні Балкани стикалися в останні роки.

Про це президент Північної Македонії Стево Пендаровський сказав, прибувши на саміт НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми стикаємось з цими гібридними загрозами, які надходять від Росії, з 2018 року, з часу нашого референдуму про зміну назви, коли ми проголосували за зміну назви країни, референдуму, щоб вступити в Альянс", - сказав він.

Пендаровський вважає, що загрози для регіону не зникли, та закликав союзників бути обачними та приділяти цьому питанню більше уваги.

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"Всі знають, і досі є крихкі моменти в регіоні: це питання північного Косова, Республіки Сербської. Ми повинні бути більш уважними - не тільки Західні Балкани, але всі країни НАТО повинні приділяти більше уваги до цих крихких питань, інакше десь може початись дестабілізація", - попередив глава Північної Македонії.

Автор: Ольга Лузан
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Геополитик кремлевский добивается невиданных "успехов". Скоро не останется ни одного главы государства, который его пнет.
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29.06.2022 12:14 Відповісти
pora viganati rjuske "diplomatov" - srazu polegcheet
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29.06.2022 12:14 Відповісти
этого недостаточно. всю вату, из всех стран мира, лишать гражданства и за урал с концами
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29.06.2022 12:36 Відповісти
Какие нафиг балканы? Эта дикая лапотная орде угрожает всему миру, поэтому ее надо уничтожить. Под корень, со всем быдлом, живущим там.
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29.06.2022 12:29 Відповісти
Вопрос: для кого нынешний х*йлостан не представляет угрозы?
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29.06.2022 12:50 Відповісти
Існування біснуватої мокшандії загрожує існуванню всієї планети.
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29.06.2022 13:04 Відповісти
 
 