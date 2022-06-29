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США збільшать військову присутність у Європі, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Вашингтон має намір посилити військову присутність у Європі, у тому числі у Великій Британії, Іспанії, Польщі та країнах Балтії.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що США посилять військові позиції в Європі. Разом із нашими союзниками ми збираємося гарантувати, щоб НАТО могло впоратися з погрозами в усіх напрямках - на землі, у повітрі, на морі", - сказав американський лідер на саміті альянсу в Мадриді.

Байден уточнив, що США зокрема збираються збільшити кількість есмінців ВМС США в Іспанії з чотирьох до шести, розгорнути в Польщі постійний штаб 5-го армійського корпусу. Крім того, Байден заявив про мету посилити оперативну сумісність США із силами НАТО у східній частині Альянсу.

Також, за словами Байдена, США утримуватимуть на ротаційній основі додаткову бригаду чисельністю 3 тис. осіб у Румунії, збільшать кількість військових на ротаційній основі в країнах Балтії. Більш того, Вашингтон має намір відправити дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до Великобританії, розмістити системи ППО та інші військові сили в Німеччині та Італії.

Читайте: НАТО посилить бойові групи на східному фланзі до рівня бригади, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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да вообще то вы уже в рядах ЗСУ вместе с британцами бегать целостность восстанавливать должны...как бы между прочим...
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29.06.2022 12:29 Відповісти
...відправити дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до .....Великобританії ...

kudi ? blja ....ne nu Britam kaneshno respekt.....no zachem im eti samaljoti .....sudi nado....po blizhe k celi
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29.06.2022 12:29 Відповісти
США во второй мировой не сразу вступили в войну. Тут может в конце тоже вступят, добивать русских террористов.
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29.06.2022 12:32 Відповісти
Самое лучшее присутствие в Европе штатов - это военные базы на территории Украины. Хотя-бы с десяток. Вот тогда выгребная яма расея будет бояться даже чихнуть в нашу сторону.
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29.06.2022 12:34 Відповісти
та ви б,дорогі америкоси,хоча б частинку тих ніштяків,які переправляєте в Європу,дали нашим хлопцям...Задрали,чесно.Тільки декларації і блаблабла.
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29.06.2022 12:38 Відповісти
Без їх допомоги, нашим хлопцям нічим було б кацапів бити. Так, що
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29.06.2022 13:06 Відповісти
Великий Каменяр Іван Франко так і писав у своїх безсмертних творах:
Їб@ште* цю русню! Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас! Політь бур'ян!

______________
* Їбашити -- сильно бити, нищити в мистецький спосіб. Синонім: *******.
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29.06.2022 14:11 Відповісти
Разом із нашими союзниками ми збираємося гарантувати, щоб НАТО могло впоратися з погрозами в усіх напрямках - на землі, у повітрі, на морі", - сказав американський лідер на саміті альянсу в Мадриді. Поки що НАТО поносить від рашистської окупації України , і не в силі захисти народ України від рашистської смерті.Весь світ може гарантувати-"НАТО - імпотенти, котрі давно на словах трахають всх підряд, а насправді,на ділі самі отримують задоволення в НАТО,що рашист трахає їх у всі дирки.
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29.06.2022 15:42 Відповісти
 
 