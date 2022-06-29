США збільшать військову присутність у Європі, - Байден
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Вашингтон має намір посилити військову присутність у Європі, у тому числі у Великій Британії, Іспанії, Польщі та країнах Балтії.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я оголошую, що США посилять військові позиції в Європі. Разом із нашими союзниками ми збираємося гарантувати, щоб НАТО могло впоратися з погрозами в усіх напрямках - на землі, у повітрі, на морі", - сказав американський лідер на саміті альянсу в Мадриді.
Байден уточнив, що США зокрема збираються збільшити кількість есмінців ВМС США в Іспанії з чотирьох до шести, розгорнути в Польщі постійний штаб 5-го армійського корпусу. Крім того, Байден заявив про мету посилити оперативну сумісність США із силами НАТО у східній частині Альянсу.
Також, за словами Байдена, США утримуватимуть на ротаційній основі додаткову бригаду чисельністю 3 тис. осіб у Румунії, збільшать кількість військових на ротаційній основі в країнах Балтії. Більш того, Вашингтон має намір відправити дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до Великобританії, розмістити системи ППО та інші військові сили в Німеччині та Італії.
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kudi ? blja ....ne nu Britam kaneshno respekt.....no zachem im eti samaljoti .....sudi nado....po blizhe k celi
Їб@ште* цю русню! Нехай ні жар, ні холод
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* Їбашити -- сильно бити, нищити в мистецький спосіб. Синонім: *******.