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США увеличат военное присутствие в Европе, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Вашингтон намерен усилить военное присутствие в Европе, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и странах Балтии.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать, чтобы НАТО могло справиться с угрозами по всем направлениям - на земле, в воздухе, на море", - сказал американский лидер на саммите альянса в Мадриде. 

Байден уточнил, что США, в частности, собираются увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса. Кроме того, Байден заявил о цели усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части Североатлантического союза.

Также, по словам Байдена, США будут удерживать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью 3 тыс. человек в Румынии, увеличат количество военных на ротационной основе в странах Балтии. Более того, Вашингтон намерена отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию, разместить системы ПВО и другие военные силы в Германии и Италии.

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да вообще то вы уже в рядах ЗСУ вместе с британцами бегать целостность восстанавливать должны...как бы между прочим...
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29.06.2022 12:29 Ответить
...відправити дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до .....Великобританії ...

kudi ? blja ....ne nu Britam kaneshno respekt.....no zachem im eti samaljoti .....sudi nado....po blizhe k celi
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29.06.2022 12:29 Ответить
США во второй мировой не сразу вступили в войну. Тут может в конце тоже вступят, добивать русских террористов.
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29.06.2022 12:32 Ответить
Самое лучшее присутствие в Европе штатов - это военные базы на территории Украины. Хотя-бы с десяток. Вот тогда выгребная яма расея будет бояться даже чихнуть в нашу сторону.
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29.06.2022 12:34 Ответить
та ви б,дорогі америкоси,хоча б частинку тих ніштяків,які переправляєте в Європу,дали нашим хлопцям...Задрали,чесно.Тільки декларації і блаблабла.
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29.06.2022 12:38 Ответить
Без їх допомоги, нашим хлопцям нічим було б кацапів бити. Так, що
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29.06.2022 13:06 Ответить
Великий Каменяр Іван Франко так і писав у своїх безсмертних творах:
Їб@ште* цю русню! Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас! Політь бур'ян!

______________
* Їбашити -- сильно бити, нищити в мистецький спосіб. Синонім: *******.
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29.06.2022 14:11 Ответить
Разом із нашими союзниками ми збираємося гарантувати, щоб НАТО могло впоратися з погрозами в усіх напрямках - на землі, у повітрі, на морі", - сказав американський лідер на саміті альянсу в Мадриді. Поки що НАТО поносить від рашистської окупації України , і не в силі захисти народ України від рашистської смерті.Весь світ може гарантувати-"НАТО - імпотенти, котрі давно на словах трахають всх підряд, а насправді,на ділі самі отримують задоволення в НАТО,що рашист трахає їх у всі дирки.
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29.06.2022 15:42 Ответить
 
 