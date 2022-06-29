США увеличат военное присутствие в Европе, - Байден

Вашингтон намерен усилить военное присутствие в Европе, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и странах Балтии.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать, чтобы НАТО могло справиться с угрозами по всем направлениям - на земле, в воздухе, на море", - сказал американский лидер на саммите альянса в Мадриде.

Байден уточнил, что США, в частности, собираются увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса. Кроме того, Байден заявил о цели усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части Североатлантического союза.

Также, по словам Байдена, США будут удерживать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью 3 тыс. человек в Румынии, увеличат количество военных на ротационной основе в странах Балтии. Более того, Вашингтон намерена отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию, разместить системы ПВО и другие военные силы в Германии и Италии.

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