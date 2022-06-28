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Байден (2383) война (46795) НАТО (8939) саммит (1032)

За ответ России пришлось заплатить, но НАТО объединена как никогда, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден заявил, что государства НАТО отдавали себе отчет в цене, которую им придется заплатить за санкции против России, но остались объединенными.

Об этом Байден заявил в Испании, куда прибыл для участия в саммите НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Когда мы согласились, что будем отвечать, мы признали, что это будет цена для наших народов в контексте наших антироссийских санкций, но люди объединились", - сказал Байден.

Читайте: Саммит НАТО не приведет к каким-либо революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией в Украине, - Кулеба

По его словам, спустя более четырех месяцев войны России против Украины "НАТО объединена больше, чем когда-либо прежде", и НАТО "готова встретить угрозы российской агрессии".

Байден назвал войну Путина "величайшим злоупотреблением власти со времен Второй мировой войны", отметив, что вторжение произошло несмотря на неверие многих людей в это.
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Топ комментарии
+9
Неужели заплатите, как Украина платит десятками тысяч жизней, которые дороже всех денежных масс на земле?
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28.06.2022 21:29
+9
Респект,дядько Джо, спільними зусиллями знищимо московську орду,на нівець!!!))
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28.06.2022 21:32
+8
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28.06.2022 21:36
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Неужели заплатите, как Украина платит десятками тысяч жизней, которые дороже всех денежных масс на земле?
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28.06.2022 21:29 Ответить
nekoto uzhe spisal eti zhitja za novy asfalt
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28.06.2022 21:31 Ответить
..еще и на бутылку тебя насадят, сирожа
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28.06.2022 21:34 Ответить
не ризикуй нарватися на бан за образу модера форуму! Причому модера - т.зв. "порохобота", адекватного юзера тут.
Так що , якщо не розібрався - то вибачайся, моя тобі порада
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28.06.2022 21:37 Ответить
модера-порохобота с кацапським цифровим індексом, ага
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28.06.2022 21:46 Ответить
по секрету тобі скажу: нічого каспського там нема. А є FB-шне
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28.06.2022 21:52 Ответить
ПолиграфПолиграфович, скажи "абыр"
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28.06.2022 21:38 Ответить
я тебе прошу, не чіпай його, пробач, пройди мимо, він нормальний, в кожного з нас бувають заскоки
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28.06.2022 21:39 Ответить
які ще заскоки? зі мною все ок! але пред'являти претензії США та НАТО - це треба бути альтернативно обдарованим "порохоботом"
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28.06.2022 21:42 Ответить
а ти посиди за компом, з обов'язком вичитувати, в т.ч., як наші хлопці, люди гинуть, і реакцію пересічного юзера - сам зебілом станеш: "закройте небо"
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28.06.2022 21:46 Ответить
не треба нічого вичититувати - екосистема чудово саморегулюється
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28.06.2022 21:48 Ответить
ты настолько умный, что не знаешь значения слова "Полиграф", правда?
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28.06.2022 21:41 Ответить
На справді коли говорить артилерія санкціі це ніщо, треба вже усвідомити, що раша це не північна корея, це суміш більше 180 націй... нажаль не все так просто.
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28.06.2022 21:29 Ответить
у наты зашемление? пусть пальцы в жопу друг друг вставят
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28.06.2022 21:31 Ответить
tebe kacap - tochno vstavjat. v meste s shvabroi
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28.06.2022 21:32 Ответить
не ты, не я и тем более ни натовские педики сейчас погибаюб. это гибнут наши солдаты. так что заткни хлеборезку
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28.06.2022 21:41 Ответить
vashi rjuzke svinosabaki pustj padohnutj tam vse - rjuzke uberi svai lapi ot neskrepnovo gadzeta hvatit tut sratj.
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28.06.2022 21:47 Ответить
твои швейцарские солдаты погибают? ох как интересно
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28.06.2022 21:50 Ответить
зачем всем знать что ты мудак?
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28.06.2022 21:58 Ответить
набутылочник, а ну еще раз вскукарекни
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29.06.2022 09:02 Ответить
И главное, заплатила Украина, а не старый маразматик снявший санкции с "Северного потока".
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28.06.2022 21:31 Ответить
tak severnovo potoka 2 i tak nemae - shto eto pomenjalo ?
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28.06.2022 21:33 Ответить
Что *** поменяло? Ты *** не в курсе что происходит с 24.02 ?
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28.06.2022 21:42 Ответить
tak ti opredelis po nachalu severny potok 2 nnnado ili ne nnnado - potom delai vyseri
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28.06.2022 21:48 Ответить
Респект,дядько Джо, спільними зусиллями знищимо московську орду,на нівець!!!))
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28.06.2022 21:32 Ответить
«що вторгнення сталося попри невіру багатьох людей у це.»
Але ж в Україні хтось повинен був за посадою не смикати ромашку за пелюстки, граючись у вірю - не вірю, а керуватись наявними фактами і даними дружніх розвідок!
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28.06.2022 21:34 Ответить
ну це вже подій, що вже відбулися, не змінить.. головне не лоханутись знов наступного разу...
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28.06.2022 21:53 Ответить
Це був тонкий натяк на товсті обставини. Я маю на увазі нашого "боневтiка"
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28.06.2022 21:56 Ответить
Для того, щоб НАТО вступило у війну проти лептєстану, то потрібно юридично визнати на всіх міжнародних панелях (ООН, ОБСЄ, Євросоюз, і НАТО в т.ч.) і записати в установчих документах, що ця нині існуюча мокшанська ********* є тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською країною; що вона є країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі.
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28.06.2022 21:34 Ответить
e shvidshy variant - kacapi dolzhni pulnutj kuda to - ne tuda....
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28.06.2022 21:38 Ответить
з ***** станеться... Але це варіант непевний.
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28.06.2022 21:49 Ответить
.
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28.06.2022 21:36 Ответить
росіяни не слов'яни так - то. вони мордовська мокша ординська
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28.06.2022 21:40 Ответить
Не всі мокша,є ще ерзя!!!))
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28.06.2022 22:00 Ответить
Старый маразматик,хватит трепаться,дай лучше системы про.
Толку больше будет,чем от твоего "ля ля тополя"
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28.06.2022 21:37 Ответить
"Старый маразматик" сейчас послушает твой ****** - и положит тебе хер на воротник!

После чего остаток жизни ты проведешь на Колыме, валя лес для кацапов!
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28.06.2022 21:44 Ответить
Але якщо для вас він старий маразматик, то для нас він президент Америки. Системи про він уже дав і підписав про це указ. Якщо ви не читаєте новини, то нічого херню тут постити.
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28.06.2022 22:00 Ответить
НАТО захистять, а Україну - ну для збереження обличчя будуть по 4 хімарси раз в місяць давати, щоб не казали що взагалі кинули... а по суті... кидайтесь асфальтом
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28.06.2022 21:42 Ответить
PVO dast NASAMS oni ocen xorosyje,ecio nemci i francuzi po 6 samoxodnix ****** takze,tex sto polucili oni takze otlycnyje.1 nemeckaja ******a zdelajet tu ze rabotu kak 5 kacapskix
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28.06.2022 21:56 Ответить
Байден назвав війну Путіна "найбільшим зловживанням влади з часів Другої світової війни", відзначивши, що вторгнення сталося попри невіру багатьох людей у це.

Шефу своєму, "голубу миру", подзвони і запитай, якого біса він перезавантаження запускав, не встиг до влади прийти. І якого ви обоє в 2014 нюняли ?

Чому ж допустили всі разом, вумні-превумні, таке зловживання ?
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28.06.2022 21:43 Ответить
Пиз*ець, тобто Ви допустили розкрадання і розбродаж військоажвого потенціалу України, допустили створення олігархічної держави, сприймаєте корупцію як звичайне явище, дозволяли собі не ходити на вибори і т.д. а Байден винен?! Подякуйте, якби не ЗСУ, свідомі громадяни, Байден і союзники - ви б уже готувалися до нової реальності, і звичайно, що ніхто за нас робити нічого не буде, в тому числі здобувати незалежність. ( сам дуже сподіваюсь на таку дорогу, можливо ми поборемо війська союзників поруч з ЗСУ, та частково вони вже є - добровольці, спецпризначенці, агенти ЦРУ з розвід даними, інструктори і т.п.
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28.06.2022 23:12 Ответить
поборемо=побачимо ?
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29.06.2022 03:02 Ответить
Так))
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29.06.2022 15:13 Ответить
да уж...велика цена - зализа дать...и то? для даунов европейских (америкосы трохи подальше им как бы...там на другом берези озера хто то копья кидае)...а вот европе треба жопой шевелить в режиме ультра, а не на первой скорости...
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28.06.2022 21:44 Ответить
Так і є, нато підсилюється, воєнні бюджети збільшуються, західні країни об'єднались навколо США, росія викидається з західного ринку енергоресурсів, плюс дві нейтральні країни першого світу в нато. Ну і на закуску, турція погодилась на вступ фінляндії і швеції, це сигнал що скоро почнеться ще більший 3.14здец, дуже скоро нападуть білоруси, а китай нападе не тайвань.
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28.06.2022 21:46 Ответить
Пощастило нам із цим дідом
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28.06.2022 21:49 Ответить
Ты хотел *****-Трампа?
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28.06.2022 21:51 Ответить
Турция согласилась отменить вето (https://www.presidentti.fi/en/news/statement-by-president-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-on-28-june-2022/) на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Канцелярия президента Эрдогана сообщила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать курдов.

Дорога в НАТО для финнов и шведов открыта.

Инсайдер UA (https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA)| Подписаться (https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA)
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28.06.2022 21:50 Ответить
Инсайдер UA - кацапский телеграм-канал
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28.06.2022 21:54 Ответить
Ідіть ви в жопу, патріоти херові. Деруть цю бідну країну на шматки, суки. Сидять і серуть , серуть серуть ...що мені робити з вами, *******, уб'юсь піду, нахрен
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28.06.2022 22:01 Ответить
Спочатку Європа «була об'єднана як ніколи», потім почали чудіть, кожний за своє. Тепер НАТО «об'єднане як ніколи». А хто на вас нападає? «Ми перевернем небо і землю»-4 ПЗРК із ракетами середньої дальності, щоб не пуляти по рашке. Тепер знов «об'єднані як ніколи проти російської агресії». Щось мені гізрозуміло, буде допомога чи ні? Може знов якійсь «мінськи домовленості»?
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28.06.2022 23:17 Ответить
 
 