За ответ России пришлось заплатить, но НАТО объединена как никогда, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что государства НАТО отдавали себе отчет в цене, которую им придется заплатить за санкции против России, но остались объединенными.
Об этом Байден заявил в Испании, куда прибыл для участия в саммите НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Когда мы согласились, что будем отвечать, мы признали, что это будет цена для наших народов в контексте наших антироссийских санкций, но люди объединились", - сказал Байден.
По его словам, спустя более четырех месяцев войны России против Украины "НАТО объединена больше, чем когда-либо прежде", и НАТО "готова встретить угрозы российской агрессии".
Байден назвал войну Путина "величайшим злоупотреблением власти со времен Второй мировой войны", отметив, что вторжение произошло несмотря на неверие многих людей в это.
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Так що , якщо не розібрався - то вибачайся, моя тобі порада
Але ж в Україні хтось повинен був за посадою не смикати ромашку за пелюстки, граючись у вірю - не вірю, а керуватись наявними фактами і даними дружніх розвідок!
Толку больше будет,чем от твоего "ля ля тополя"
После чего остаток жизни ты проведешь на Колыме, валя лес для кацапов!
Шефу своєму, "голубу миру", подзвони і запитай, якого біса він перезавантаження запускав, не встиг до влади прийти. І якого ви обоє в 2014 нюняли ?
Чому ж допустили всі разом, вумні-превумні, таке зловживання ?
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Дорога в НАТО для финнов и шведов открыта.
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