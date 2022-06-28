За відповідь Росії довелося заплатити, але НАТО об’єднана як ніколи, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що держави НАТО усвідомлювали ціну, яку їм доведеться заплатити за санкції проти Росії, але залишились об’єднаними.
Про це Байден заявив у Іспанії, куди прибув для участі у саміті НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Коли ми погодились, що будемо відповідати, ми визнали, що за це буде ціна для наших народів у контексті наших антиросійських санкцій, але люди об’єдналися", - сказав Байден.
За його словами, через понад чотири місяці війни Росії проти України "НАТО об’єднана більше, ніж будь-коли раніше", і НАТО "готова зустріти загрози російської агресії".
Байден назвав війну Путіна "найбільшим зловживанням влади з часів Другої світової війни", відзначивши, що вторгнення сталося попри невіру багатьох людей у це.
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Так що , якщо не розібрався - то вибачайся, моя тобі порада
Але ж в Україні хтось повинен був за посадою не смикати ромашку за пелюстки, граючись у вірю - не вірю, а керуватись наявними фактами і даними дружніх розвідок!
Толку больше будет,чем от твоего "ля ля тополя"
После чего остаток жизни ты проведешь на Колыме, валя лес для кацапов!
Шефу своєму, "голубу миру", подзвони і запитай, якого біса він перезавантаження запускав, не встиг до влади прийти. І якого ви обоє в 2014 нюняли ?
Чому ж допустили всі разом, вумні-превумні, таке зловживання ?
Канцелярия президента Эрдогана сообщила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать курдов.
Дорога в НАТО для финнов и шведов открыта.
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