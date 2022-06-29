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Новини За кордоном
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ОБСЄ (3402) Росія (47229) Кулеба Дмитро (3172)

Або ОБСЄ зупинить повноваження РФ, або дозволить Росії зруйнувати ОБСЄ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,обсе

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає призупинити повноваження Росії в ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у зверненні до щорічної конференції ОБСЄ щодо огляду питань безпеки 2022 року.

"Я поставлю одне запитання, яке висить у повітрі: що досі робить представник Росії за цим столом? Яка додана вартість участі Росії в ОБСЄ після того, як вона порушила всі десять фундаментальних принципів Гельсінського заключного акта? Як Росія сприяє безпеці та співпраці в Європі, крім того, що руйнує їх? Чому їй досі можна зловживати платформою ОБСЄ для поширення хибних наративів і дезінформації? Зрозуміло, що після всього, що накоїла Росія, вона не повинна бути за цим столом", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що необхідно створити процедуру припинення повноважень і вигнати РФ з організації.

"Ми перебуваємо в тій точці, коли вибір стоїть між створенням прецеденту або дозволом Росії зруйнувати ОБСЄ. Деякі міжнародні організації, наприклад Рада Європи, вже вжили заходів для захисту своїх принципів і вигнали Росію", - додав глава МЗС.

"Моє послання сьогодні чітке: більше ніякої безкарності для Росії. У цьому контексті я вітаю зусилля ОБСЄ щодо документування воєнних злочинів, зокрема через активацію Московського механізму. Ми використовуватимемо всі доступні інструменти, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у російських воєнних злочинах, незалежно від того, скільки часу це потребуватиме", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ має зробити вибір щодо Росії, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Там нема чого руйнувати. Чергова нікчемна контора ні про що.
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29.06.2022 12:46 Відповісти
наивный Кулеба - рашка сидит в ООН и ничего, ООН не развалилась.
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29.06.2022 12:46 Відповісти
Рашка сидит в ООН , только потому , что это ядерная держава, во главе
которой сидит пиз@доватий карлик и убийца !!
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29.06.2022 12:54 Відповісти
......вопрос возник спустя 3х месяцев полномасштабной войны?........
......или были какие то иллюзии?........
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29.06.2022 12:49 Відповісти
8 років в ОРДЛО та ОБСЄ на чолі з кацапами прикривала сепаратистів. Зараз згадали..да пошліть ***** ООН, ОБСЄ і ще хто там прокацапські???
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29.06.2022 12:52 Відповісти
Найліпшет- це зупинити повноваження РФ в такій поважній організації,
як ОБСЄ , так як русофашисти не мають морального права знаходитися в жодній міжнародній організаціі😠‼️‼️

Наразі , вони намагаються накласти вето і заборонити в Україні
представництво ОБСЄ !!

Женіть падлюк і терористів , звідки тільки можна ((
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29.06.2022 12:52 Відповісти
Так Кулеба сам говорить що рашку з ООН не виганяють тому що вона має ЯЗ, чому тоді її мають виключати з ОБСЄ?
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29.06.2022 12:53 Відповісти
Рашку потрібно просто вишвирнути із ОБСЄ 😡
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29.06.2022 12:55 Відповісти
,,,кацапів треба вигнати не тільки з ОБСЄ та ООН,але з усього світу,на той світ.
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29.06.2022 14:42 Відповісти
 
 