ОБСЄ має зробити вибір щодо Росії, - Кулеба

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має зробити вибір - дозволити Росії зруйнувати її або знайти спосіб зупинити РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Моє послання на щорічній конференції ОБСЄ з огляду на безпеку 2022 року полягало в тому, що ОБСЄ має зробити вибір: дозволити Росії зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити Росію. Наша відданість десяти принципам Гельсінського Заключного акта має переважати над жорстокою силою, яка прагне їх знищити", - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, Російська Федерація заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Наприкінці березня Росія заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка існувала з 2014 року.