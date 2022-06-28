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ОБСЄ має зробити вибір щодо Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має зробити вибір - дозволити Росії зруйнувати її або знайти спосіб зупинити РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Моє послання на щорічній конференції ОБСЄ з огляду на безпеку 2022 року полягало в тому, що ОБСЄ має зробити вибір: дозволити Росії зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити Росію. Наша відданість десяти принципам Гельсінського Заключного акта має переважати над жорстокою силою, яка прагне їх знищити", - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, Російська Федерація заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Наприкінці березня Росія заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка існувала з 2014 року.
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Топ коментарі
+4
По ТЭЦ таки ****** свинособаки проклятые.
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28.06.2022 21:09
+4
кремлевского придурка может остановить только кирпич по чайнику...
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28.06.2022 21:21
+2
А цвірінькання у Твіттері означає якусь офіційну позицію офіційної особи?
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28.06.2022 21:11
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По ТЭЦ таки ****** свинособаки проклятые.
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28.06.2022 21:09 Відповісти
а шо не повинні були? якісь є в них заборони? перестороги?
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28.06.2022 21:16 Відповісти
Воно вже зробило свій вибір-обісралось...
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28.06.2022 21:10 Відповісти
А у самого есть мысли как остановить Рашку? Московия уничтожает не Хельсинские принципы, а украинцев
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28.06.2022 21:10 Відповісти
А цвірінькання у Твіттері означає якусь офіційну позицію офіційної особи?
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28.06.2022 21:11 Відповісти
Щось Дима погано виглядає, мабуть, Єрмак його скоро замінить на свого брата...
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28.06.2022 21:14 Відповісти
ОБСЄ зробила вибір та героїчно "зупиняє" рашку силою свого занепокоєння... потім прокидаєтся, підводиться з ліжка, йде до офісу, і закликає "обі сторани канфлікта"
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28.06.2022 21:16 Відповісти
кремлевского придурка может остановить только кирпич по чайнику...
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28.06.2022 21:21 Відповісти
я розумію, що через побутовий перелом ноги Кулеба нині невиїзний.
Але чого тля, жоден дипломат не поїхав у Відень (на саміт ОБСЄ) та у Мадрид на саміт НАТО?
За таке - міністра потрібно відправляти у відставку!
Хоча: першого, кого знімати з посади - потрібно того, хто ним, міністром, керує... Але це - нереально...
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28.06.2022 21:24 Відповісти
так зелень уже ********* що поки ніяких рухів в сторону НАТО не планує.а кулеба то вірний пес банкової,як би тут на нього не молились деякі індивиди)))
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29.06.2022 00:40 Відповісти
При майбутньому поділі мокшандії, головне відрізати мокшів від води (чорне та азов) ....
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28.06.2022 21:54 Відповісти
при поділи рахи, у неї взагалі не має залишитись доступу до будь-яких морів
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29.06.2022 00:41 Відповісти
 
 