ОБСЄ має зробити вибір щодо Росії, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має зробити вибір - дозволити Росії зруйнувати її або знайти спосіб зупинити РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Моє послання на щорічній конференції ОБСЄ з огляду на безпеку 2022 року полягало в тому, що ОБСЄ має зробити вибір: дозволити Росії зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити Росію. Наша відданість десяти принципам Гельсінського Заключного акта має переважати над жорстокою силою, яка прагне їх знищити", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, Російська Федерація заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Наприкінці березня Росія заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка існувала з 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
Але чого тля, жоден дипломат не поїхав у Відень (на саміт ОБСЄ) та у Мадрид на саміт НАТО?
За таке - міністра потрібно відправляти у відставку!
Хоча: першого, кого знімати з посади - потрібно того, хто ним, міністром, керує... Але це - нереально...