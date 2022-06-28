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ОБСЕ должен сделать выбор по поводу России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна сделать выбор – позволить России разрушить ее или найти способ остановить РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мое послание на ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года заключалось в том, что ОБСЕ должна сделать выбор: позволить России разрушить ОБСЕ или найти способ приостановить Россию. Наша приверженность десяти принципам Хельсинкского Заключительного акта должна преобладать над жестокой силой, которая стремится их уничтожить", – отметил Кулеба.

Читайте: ЕС в ОБСЕ: Путин просто должен приказать прекратить войну и вывести войска из Украины

Как сообщалось, Российская Федерация заблокировала продление мандата координатора проектов ОБСЕ в Украине. В конце марта Россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая существовала с 2014 года.
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Топ комментарии
+4
По ТЭЦ таки ****** свинособаки проклятые.
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28.06.2022 21:09
+4
кремлевского придурка может остановить только кирпич по чайнику...
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28.06.2022 21:21
+2
А цвірінькання у Твіттері означає якусь офіційну позицію офіційної особи?
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28.06.2022 21:11
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По ТЭЦ таки ****** свинособаки проклятые.
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28.06.2022 21:09 Ответить
а шо не повинні були? якісь є в них заборони? перестороги?
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28.06.2022 21:16 Ответить
Воно вже зробило свій вибір-обісралось...
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28.06.2022 21:10 Ответить
А у самого есть мысли как остановить Рашку? Московия уничтожает не Хельсинские принципы, а украинцев
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28.06.2022 21:10 Ответить
А цвірінькання у Твіттері означає якусь офіційну позицію офіційної особи?
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28.06.2022 21:11 Ответить
Щось Дима погано виглядає, мабуть, Єрмак його скоро замінить на свого брата...
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28.06.2022 21:14 Ответить
ОБСЄ зробила вибір та героїчно "зупиняє" рашку силою свого занепокоєння... потім прокидаєтся, підводиться з ліжка, йде до офісу, і закликає "обі сторани канфлікта"
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28.06.2022 21:16 Ответить
кремлевского придурка может остановить только кирпич по чайнику...
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28.06.2022 21:21 Ответить
я розумію, що через побутовий перелом ноги Кулеба нині невиїзний.
Але чого тля, жоден дипломат не поїхав у Відень (на саміт ОБСЄ) та у Мадрид на саміт НАТО?
За таке - міністра потрібно відправляти у відставку!
Хоча: першого, кого знімати з посади - потрібно того, хто ним, міністром, керує... Але це - нереально...
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28.06.2022 21:24 Ответить
так зелень уже ********* що поки ніяких рухів в сторону НАТО не планує.а кулеба то вірний пес банкової,як би тут на нього не молились деякі індивиди)))
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29.06.2022 00:40 Ответить
При майбутньому поділі мокшандії, головне відрізати мокшів від води (чорне та азов) ....
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28.06.2022 21:54 Ответить
при поділи рахи, у неї взагалі не має залишитись доступу до будь-яких морів
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29.06.2022 00:41 Ответить
 
 