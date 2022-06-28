ОБСЕ должен сделать выбор по поводу России, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна сделать выбор – позволить России разрушить ее или найти способ остановить РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мое послание на ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года заключалось в том, что ОБСЕ должна сделать выбор: позволить России разрушить ОБСЕ или найти способ приостановить Россию. Наша приверженность десяти принципам Хельсинкского Заключительного акта должна преобладать над жестокой силой, которая стремится их уничтожить", – отметил Кулеба.
Как сообщалось, Российская Федерация заблокировала продление мандата координатора проектов ОБСЕ в Украине. В конце марта Россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая существовала с 2014 года.
Пожалуйста, подождите...
Але чого тля, жоден дипломат не поїхав у Відень (на саміт ОБСЄ) та у Мадрид на саміт НАТО?
За таке - міністра потрібно відправляти у відставку!
Хоча: першого, кого знімати з посади - потрібно того, хто ним, міністром, керує... Але це - нереально...