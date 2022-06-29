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Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому "Антонов". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі й цікавився можливостями відновлення ДП "Антонов".
Про це повідомив голова військової адмінстрації смт Тарас Думенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав він.
Думенко зазначив, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. А також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти РФ та російських політиків.
Топ коментарі
+27 Петрович 1
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+26 Підлога Маккартні
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+22 Підлога Маккартні
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Бренсон подумает, что тут все такие идиоты...(
Лучшие люди на стороне добра.
Міг би хоч пару байрактарів привезти)
И деньги никуда не пропадут, и будет первая ступень
для запуска его челноков.