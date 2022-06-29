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ДП "Антонов" (56) Гостомель (110) ДП Антонов (70) Бренсон (6)

Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому "Антонов". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі й цікавився можливостями відновлення ДП "Антонов".

Про це повідомив голова військової адмінстрації смт Тарас Думенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав він.

Думенко зазначив, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. А також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти РФ та російських політиків.

Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому Антонов 01
Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому Антонов 02
Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому Антонов 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
арахамія приплевся-відчуває гешефт
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29.06.2022 14:09
+26
Такой Бренсон стоит и думат (видя Хламидиют): "Херрасе у вас тут гамадрилы"

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29.06.2022 14:14
+22
А президента Индонезии токо мер Ирпеня встречал. Но толку с президента Индонезии? Другое дело миллиардер Бренсон. Вот как мартышка агрохимия падок на бабло, лично помчал встречать
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29.06.2022 14:12
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арахамія приплевся-відчуває гешефт
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29.06.2022 14:09 Відповісти
Що тільки дулю. Люди уміють гроші рахувати. Може зі світу по нитці і Мрію відновлять
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29.06.2022 14:12 Відповісти
А президента Индонезии токо мер Ирпеня встречал. Но толку с президента Индонезии? Другое дело миллиардер Бренсон. Вот как мартышка агрохимия падок на бабло, лично помчал встречать
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29.06.2022 14:12 Відповісти
А я і не впізнав з першого разу агрохімію. Шифрується...
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29.06.2022 14:19 Відповісти
Як за**али наші селфушники, чортові популісти.
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29.06.2022 14:10 Відповісти
Крутий чел
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29.06.2022 14:12 Відповісти
И при этом реально МОЖЕТ сделать ...
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29.06.2022 15:08 Відповісти
де міль'ярдери - там і хламідія
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29.06.2022 14:13 Відповісти
Гамадрилу впору думать, - успеет ли он добежать до белорусской границы, а оно осваивать миллиарды собралось =) тут у него много конкурентов, - Беумная Дура и Подляк с Аферистовичем =) Они реально ничего не поняли. Тем хуже для них=)
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29.06.2022 14:24 Відповісти
Что за придурок влез в камеру с закрученными плойкой усиками?
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29.06.2022 14:13 Відповісти
Такой Бренсон стоит и думат (видя Хламидиют): "Херрасе у вас тут гамадрилы"

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29.06.2022 14:14 Відповісти
детские годы ары https://ibb.co/JtD8dM0
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29.06.2022 14:35 Відповісти
Не обійшлося без ворога Україні оббрехамії. позорисько!!, як ся абхазька с#ка піариться на смертях українців!
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29.06.2022 14:36 Відповісти
Хламидия на чеку вдруг бабки с кармана выпадут
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29.06.2022 14:16 Відповісти
і Хламідя тут як тут. поZорисько.
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29.06.2022 14:16 Відповісти
Зелені хламідії чекають інвестиції з Заходу, а українські бізнесмени будуть інвестувати на Заході.
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29.06.2022 14:19 Відповісти
Агрохимия продалжает позорить украинцев своим тупым зЕблом.
Бренсон подумает, что тут все такие идиоты...(
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29.06.2022 14:22 Відповісти
Яким місцем це він українець?
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29.06.2022 14:26 Відповісти
Takie ljudi xorosho znajut, izuhajut, kto est kto, i skem kakie dela mozno delat chtobi potom neapozoritsa, a takimi kak ZEkomanda...
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29.06.2022 14:29 Відповісти
Алкоголік кине пити за 9 хвилин!
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29.06.2022 14:23 Відповісти
ЦІКАВО, А БРЕНСОНУ СКАЗАЛИ ЩО СКОРІШ ЗА ВСЕ ПЕРЕД ЗНИЩЕННЯМ "МРІЮ" ЗАСТРАХУВАЛИ ?
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29.06.2022 14:27 Відповісти
Агрохімія нажаль зараз представляє Україну як і всі олігофрени з Зе влади, отаке прокляття спіткало Україну у 2019 му.
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29.06.2022 14:30 Відповісти
ару хамлию явно брат дерьмака подсунул, чтобы лично не светиться.
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29.06.2022 14:38 Відповісти
Мужик
Лучшие люди на стороне добра.
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29.06.2022 14:38 Відповісти
будь-ласка, заберіть Агрохімію під Лисічанськ. нехай його там прибьє шальною кулею.
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29.06.2022 14:42 Відповісти
арахнида - тот ещё космонавт
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29.06.2022 14:43 Відповісти
Дурахамии смотрю очень весело делать фоточки на фоне сгоревших самолётов и раздолбленных в хлам объектов? Он у нас весь в "делах" во время войны, всё миллиардеров окучивает? То бегал по ночным ресторанам с Абрамовичем (нашим) и коллегами Нарика, теперь вот поднялся на новый уровень афёр? Это рядом с ним в камуфляже случайно не Гусев, главный наш "оборонщик"? Как там с оборонкой у нас кстати или за поездочками и презентациями некогда? Ну и какая нам Европа с таким гавном?
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29.06.2022 14:43 Відповісти
от як добре що боненевтік найвеличніший не дав дозволу вивезти Мрію в Люксембург і к@ц@пN її розхY%рили - тепер є де фотографуватися всім хто відвідує Гостомель
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29.06.2022 14:47 Відповісти
Брэнсон, это интересно. Креативный чувак. Але пика арахаміі все зіпсувала
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29.06.2022 14:50 Відповісти
Пора вже гроші брати за екскурсії. тим більше з таких людей)

Міг би хоч пару байрактарів привезти)
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29.06.2022 14:58 Відповісти
А деньги , которые он думает вложить в ДП "Антонов" не считается ?
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29.06.2022 15:11 Відповісти
Slava Velykoi Ukraine жги тварей с болот мацковии
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29.06.2022 15:24 Відповісти
Яке ж цинічне це арахамійо! Через таких таких, як він, рашисти швидко добрались до Гостомеля. А чи не через арахамій ми втратили найунікальніший літак? Воно ще й скалить зуби, мерзота!
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29.06.2022 15:55 Відповісти
Стивен Сигал с деньгами.
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29.06.2022 16:14 Відповісти
Так нащо приїздив ? щоби що ?
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29.06.2022 16:16 Відповісти
Агрохімія і тут зі своїм горщиком.
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29.06.2022 16:26 Відповісти
Бренсона подключить к постройке второй "Мрии".
И деньги никуда не пропадут, и будет первая ступень
для запуска его челноков.
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29.06.2022 20:26 Відповісти
 
 