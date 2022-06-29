Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому "Антонов". ФОТО

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі й цікавився можливостями відновлення ДП "Антонов".

Про це повідомив голова військової адмінстрації смт Тарас Думенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав він.

Думенко зазначив, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. А також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти РФ та російських політиків.





