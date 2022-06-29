"Рейковим партизанам" з Білорусі загрожує смертна кара

В Білорусі судитимуть трьох чоловіків, які пошкодили залізничну колію, аби призупинити постачання російської зброї і техніки до Білорусі, а потім до України.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіків звинувачують у державній зраді. Покарання за такий злочин - смертна кара.

"Рейкові партизани" - троє чоловіків 29,33 та 51 років. За версією слідства, вночі з 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу з обладнанням, яка є засобом сигналізації на залізниці.

"Слідством встановлено, що злочинні дії фігурантів, у тому числі щодо надання допомоги іноземній організації у заподіянні шкоди національній безпеці Республіки Білорусь - і є зрада Батьківщини - зрада державі", - йдеться у повідомленні Слідчого комітету.

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Зараз чоловіки перебувають під вартою, їхнє майно заарештовано. Їм висунули звинувачення за чотирма статтями - держвна зрада, екстремізм, тероризм, навмисне унеможливлення шляхів сполучення.

Максимальне покарання, яке може їм загрожувати - смертна кара.