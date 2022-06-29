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Новини За кордоном
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"Рейковим партизанам" з Білорусі загрожує смертна кара

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

залізниця,рейки,колії

В Білорусі судитимуть трьох чоловіків, які пошкодили залізничну колію, аби призупинити постачання російської зброї і техніки до Білорусі, а потім до України.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіків звинувачують у державній зраді. Покарання за такий злочин - смертна кара.

"Рейкові партизани" - троє чоловіків 29,33 та 51 років. За версією слідства, вночі з 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу з обладнанням, яка є засобом сигналізації на залізниці.

"Слідством встановлено, що злочинні дії фігурантів, у тому числі щодо надання допомоги іноземній організації у заподіянні шкоди національній безпеці Республіки Білорусь - і є зрада Батьківщини - зрада державі", - йдеться у повідомленні Слідчого комітету.

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Зараз чоловіки перебувають під вартою, їхнє майно заарештовано. Їм висунули звинувачення за чотирма статтями - держвна зрада, екстремізм, тероризм, навмисне унеможливлення шляхів сполучення.

Максимальне покарання, яке може їм загрожувати - смертна кара.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Всіх хто їх судитеме визнати терористами і їх родини також і в міждународний розшук.
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29.06.2022 14:33
+25
Терористам - смертна кара!
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29.06.2022 14:49
+20
Надо доставать мужиков, обменять на каких-то российских **********, они помогли Украине и Украина им должна
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29.06.2022 14:39
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Шо там драники собираются идти сдаваться, 6 бтг, которые на границе стоят и дуть громить режим Лукашенки?
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29.06.2022 14:32 Відповісти
если бы они имели хоть какое-то достоинство, то просто вышли бы на улицы каждый 8 или 9-тый, сколько их там? около 9 миллионов? Это уже миллион человек. При таком количестве тот омон никто бы не заметил, просто смели бы нахер это картофельное посмешище вместе с холуями. Если бы..
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29.06.2022 17:06 Відповісти
режим х..ла и нелегитимного работает одинаково
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29.06.2022 14:33 Відповісти
Всіх хто їх судитеме визнати терористами і їх родини також і в міждународний розшук.
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29.06.2022 14:33 Відповісти
Надо доставать мужиков, обменять на каких-то российских **********, они помогли Украине и Украина им должна
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29.06.2022 14:39 Відповісти
наверное нельзя своих граждан отдавать в другую страну даже на обмен
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29.06.2022 15:28 Відповісти
Написано же - российских **********
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29.06.2022 16:38 Відповісти
Господи, "... Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "
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29.06.2022 14:42 Відповісти
через пару недель, у мну будет прямая инфа, а не медийная, хотя и субьективная, как там шо и как. буду подождать.
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29.06.2022 14:42 Відповісти
Терористам - смертна кара!
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29.06.2022 14:49 Відповісти
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29.06.2022 15:48 Відповісти
А у нас за держ.зраду що- умовно і далі зраджуй, соврадєніє- не думаю.
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29.06.2022 15:23 Відповісти
Наверное и у нас в условиях военного времени в виде исключения надо ввести смертную казнь за терроризм и госизмену, которая привела к тяжким последствиям. И прописать, конкретно за что.
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29.06.2022 16:42 Відповісти
Ну, партизани так і діють... як в умовах військового часу. Цікаво, а в якому часі живе ОП?
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29.06.2022 17:35 Відповісти
...And Then There Were Three... - майже як назва альбому гурту Genesis. І тих розстріляють, от же ж біда
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29.06.2022 17:33 Відповісти
"підпалили релейну шафу з обладнанням".І як судді приплели сюди "державну зраду"?Гріти суддям і їх дітям в пеклі,бажано ще на землі.
Феодалізм. А більшисть білорусів -нікчемні раби. Да за такий вирок мусили знести і суддів і ту велику вусату Дупу, якій вони прислуговують.
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29.06.2022 17:53 Відповісти
К сожалению остальной народ это проглотит...а надо спасать героев!
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29.06.2022 18:14 Відповісти
Пусть с рельс переключаются на шпалы.
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29.06.2022 20:19 Відповісти
Білоруських партизанів треба рятувати. адже вони боролися з рашистськими загарбниками. чим допомагали Україні протистояти проти путінської росії.
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30.06.2022 02:47 Відповісти
 
 