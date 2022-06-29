"Рельсовым партизанам" из Беларуси грозит смертная казнь
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В Беларуси будут судить трех мужчин, которые повредили железнодорожный путь, чтобы приостановить поставки российского оружия и техники в Беларусь, а затем в Украину.
Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
Мужчины обвиняются в государственной измене. Наказание за такое преступление – смертная казнь.
"Рельсовые партизаны" - трое мужчин 29, 33 и 51 лет. По версии следствия, ночью с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф с оборудованием, являющимся средством сигнализации на железной дороге.
"Следствием установлено, что преступные действия фигурантов, в том числе по оказанию помощи иностранной организации в причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь - и есть предательство Родины - измена государству", - говорится в сообщении Следственного комитета.
Сейчас мужчины находятся под стражей, их имущество арестовано. Им предъявлены обвинения по четырем статьям - государственная измена, экстремизм, терроризм, умышленное повреждение путей сообщения.
Максимальное наказание, которое может угрожать им - смертная казнь.
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Феодалізм. А більшисть білорусів -нікчемні раби. Да за такий вирок мусили знести і суддів і ту велику вусату Дупу, якій вони прислуговують.