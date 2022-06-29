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Новости За рубежом
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Беларусь (7525) смертная казнь (105) партизаны (170)

"Рельсовым партизанам" из Беларуси грозит смертная казнь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

залізниця,рейки,колії

В Беларуси будут судить трех мужчин, которые повредили железнодорожный путь, чтобы приостановить поставки российского оружия и техники в Беларусь, а затем в Украину.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Мужчины обвиняются в государственной измене. Наказание за такое преступление – смертная казнь.

"Рельсовые партизаны" - трое мужчин 29, 33 и 51 лет. По версии следствия, ночью с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф с оборудованием, являющимся средством сигнализации на железной дороге.

"Следствием установлено, что преступные действия фигурантов, в том числе по оказанию помощи иностранной организации в причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь - и есть предательство Родины - измена государству", - говорится в сообщении Следственного комитета.

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Сейчас мужчины находятся под стражей, их имущество арестовано. Им предъявлены обвинения по четырем статьям - государственная измена, экстремизм, терроризм, умышленное повреждение путей сообщения.

Максимальное наказание, которое может угрожать им - смертная казнь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Всіх хто їх судитеме визнати терористами і їх родини також і в міждународний розшук.
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29.06.2022 14:33
+25
Терористам - смертна кара!
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29.06.2022 14:49
+20
Надо доставать мужиков, обменять на каких-то российских **********, они помогли Украине и Украина им должна
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29.06.2022 14:39
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Шо там драники собираются идти сдаваться, 6 бтг, которые на границе стоят и дуть громить режим Лукашенки?
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29.06.2022 14:32 Ответить
если бы они имели хоть какое-то достоинство, то просто вышли бы на улицы каждый 8 или 9-тый, сколько их там? около 9 миллионов? Это уже миллион человек. При таком количестве тот омон никто бы не заметил, просто смели бы нахер это картофельное посмешище вместе с холуями. Если бы..
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29.06.2022 17:06 Ответить
режим х..ла и нелегитимного работает одинаково
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29.06.2022 14:33 Ответить
Всіх хто їх судитеме визнати терористами і їх родини також і в міждународний розшук.
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29.06.2022 14:33 Ответить
Надо доставать мужиков, обменять на каких-то российских **********, они помогли Украине и Украина им должна
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29.06.2022 14:39 Ответить
наверное нельзя своих граждан отдавать в другую страну даже на обмен
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29.06.2022 15:28 Ответить
Написано же - российских **********
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29.06.2022 16:38 Ответить
Господи, "... Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "
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29.06.2022 14:42 Ответить
через пару недель, у мну будет прямая инфа, а не медийная, хотя и субьективная, как там шо и как. буду подождать.
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29.06.2022 14:42 Ответить
Терористам - смертна кара!
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29.06.2022 14:49 Ответить
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29.06.2022 15:48 Ответить
А у нас за держ.зраду що- умовно і далі зраджуй, соврадєніє- не думаю.
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29.06.2022 15:23 Ответить
Наверное и у нас в условиях военного времени в виде исключения надо ввести смертную казнь за терроризм и госизмену, которая привела к тяжким последствиям. И прописать, конкретно за что.
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29.06.2022 16:42 Ответить
Ну, партизани так і діють... як в умовах військового часу. Цікаво, а в якому часі живе ОП?
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29.06.2022 17:35 Ответить
...And Then There Were Three... - майже як назва альбому гурту Genesis. І тих розстріляють, от же ж біда
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29.06.2022 17:33 Ответить
"підпалили релейну шафу з обладнанням".І як судді приплели сюди "державну зраду"?Гріти суддям і їх дітям в пеклі,бажано ще на землі.
Феодалізм. А більшисть білорусів -нікчемні раби. Да за такий вирок мусили знести і суддів і ту велику вусату Дупу, якій вони прислуговують.
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29.06.2022 17:53 Ответить
К сожалению остальной народ это проглотит...а надо спасать героев!
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29.06.2022 18:14 Ответить
Пусть с рельс переключаются на шпалы.
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29.06.2022 20:19 Ответить
Білоруських партизанів треба рятувати. адже вони боролися з рашистськими загарбниками. чим допомагали Україні протистояти проти путінської росії.
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30.06.2022 02:47 Ответить
 
 