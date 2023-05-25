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Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе с Украиной, - Мотузяник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Беларусь сосредоточила около Украины около шести батальонов своей армии и усиливает пограничный участок. Также пытается вести воздушную разведку.
Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Волынское и Полесское направление. Определены подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал Мотузяник.
Он также добавил, что продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.
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народ Беларусибацку Лукашенку списделсказал что нападения не будет зуб зеленского дает
08:55 11.06.2022
Летючими бульбами?
во славумокшанського *****?
шо ви йны не буде ,а война вот она ,не надо было стоящих разведчиков уничтожать господин слуга коломойского,наш девиз надо только не стрелять. Вот и имеем что имеем даеще 3года про....ли ни чего два предателя Хомченко и министр Таран только воровали и что таран послом в хорватии ,а хомченко возможно советник рпезидента.
Теж вважаю, що Єрмачок, патякаючи про "низьку імовірність нападу білорусів", просто саботує підготовку до відсічі. Так само, як зелені саботували всю підготовку перед 24 лютого.
В своєму інтерв'ю наводить недолугий аргумент, чому білоруси не нападуть: "білоруський народ не хоче воювати".
Таку саму дурню молов сам Зеленський за 4 дні до вторгнення:
"Я вважаю, що Російська Федерація... коли ми говоримо РФ - це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу".
19 лютого 2022 року.
Як ми побачили: можуть і хочуть. А білоруси давно перебувають під впливом російської пропаганди, велика частина білорусів - це ватне бидло, а інша - плюшеві опозиціонери, які злили свої протести, бо "ви што, хотітє, штоб как на Майданє?!".
Крім того, політичне керівництво білорусі відчуває себе в оточенні союзу Україна-Польща-Литва, який будь-якої миті може "зрізати цей балкон". А тому абсолютно логічно для них, з точки зору військової стратегії, кинутися в самовбивчий кидок першими і спробувати розбити ворожий союз.
Історія знає масу таких прикладів.
Тому вірогідність нападу білорусів - висока.
Треба готувати підрозділи ТРО. Не показувати самозаспокоєння і поведінку лоха, а готуватися винищувати білоруських орків.
Вони мають бачити: полізуть - отримають сповна.
Д.Сміт