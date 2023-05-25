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Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе с Украиной, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Беларусь сосредоточила около Украины около шести батальонов своей армии и усиливает пограничный участок. Также пытается вести воздушную разведку.

Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Волынское и Полесское направление. Определены подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал Мотузяник.

Он также добавил, что продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

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Топ комментарии
+14
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28.06.2022 15:46
+13
Куди ще ці бульби пруться? Зваряться ж прямо "в мундирі".
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28.06.2022 15:37
+10
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28.06.2022 15:48
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Куди ще ці бульби пруться? Зваряться ж прямо "в мундирі".
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28.06.2022 15:37 Ответить
Белорусы хотят перейти на укр сторону и выдвигаться под крышей всу и мирового сообщества на минск☝ Им нужна легализация захвата лукашенко❗
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28.06.2022 15:42 Ответить
А как же присяга? Там же черным по белому написано, что обязуюсь защищать народ Беларуси бацку Лукашенку
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28.06.2022 15:47 Ответить
Бульбофюрер себя исчерпал в окрестино❗
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28.06.2022 15:49 Ответить
Не думаю. Присягу обычно дают народу, а не презу. По-любому, бацька как през нелегитимный.
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28.06.2022 15:54 Ответить
Переходя а сторону ВСУ они и начнёт защищать народ Беларуси в прямом смисле.
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28.06.2022 15:53 Ответить
Який нах народ беларусі? Бульбомаса колгоспників..
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28.06.2022 18:38 Ответить
А я от думаю що там в основному рашисти і трохи білорашистів.
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28.06.2022 16:36 Ответить
Шість батальйонів армії Білорусі ... посилять Легіон ім Костуся Калиновського
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28.06.2022 18:29 Ответить
Недавно было вроде 7 БТГр. Наверное одну за грибами отправили)
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28.06.2022 15:37 Ответить
картошку копать
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28.06.2022 15:46 Ответить
Картошку рано)
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28.06.2022 15:48 Ответить
жука травить
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28.06.2022 15:58 Ответить
сказал "до 7 БТГр". А это и 1, и 5, и 6 и 7
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28.06.2022 16:11 Ответить
Буданов списдел сказал что нападения не будет зуб зеленского дает
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28.06.2022 15:39 Ответить
Падлой будет, абдула
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28.06.2022 15:42 Ответить
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28.06.2022 15:48 Ответить
Квартальних слухати- зєйолопом стати
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28.06.2022 16:25 Ответить
До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

08:55 11.06.2022
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28.06.2022 15:39 Ответить
ви хочете сказати, що з 11 червня жуків ще не кропили?
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28.06.2022 19:01 Ответить
Противоречивые новости с беларуси. Войска на границе усиливаются, а снаряды вывозят. Одно из этих действий отвлечение внимания.
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28.06.2022 15:41 Ответить
Доречно
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28.06.2022 15:43 Ответить
Зрозуміло шо бульбофюрер лежить повністю під ******, а бульбонавтам рекомендую зразу здаватися в полон як колись на початку вторгнення кацапів один другу своєму Сані з калінінграду радив. Каже, Саня, як тільки перейдеш кордон зразу здавайся в плєн, кажи, я хочу в плєн.
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28.06.2022 15:42 Ответить
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28.06.2022 15:46 Ответить
намагається вести повітряну розвідку.

Летючими бульбами?
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28.06.2022 15:46 Ответить
Канистрами со взрывчаткой.
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28.06.2022 16:57 Ответить
Вирішили зганьбити пам'ять пращурів першою війною з Україною, ще й во славу мокшанського *****?
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28.06.2022 15:47 Ответить
Не все так просто, возьмут в заложники семьи военных и что, не пойдут?
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28.06.2022 15:48 Ответить
Это игра опасна☝Ето как соседский сарай подпалить, х. з. куда ветер пойдет❗
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28.06.2022 16:01 Ответить
побольше пусть берут в заложники. Армия быстрее развернётся и будет норм замес, власть от дурного луки перейдёт к армии
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28.06.2022 17:19 Ответить
А Буданов говорит что не нападут моя розвидка мени докладуе,
шо ви йны не буде ,а война вот она ,не надо было стоящих разведчиков уничтожать господин слуга коломойского,наш девиз надо только не стрелять. Вот и имеем что имеем даеще 3года про....ли ни чего два предателя Хомченко и министр Таран только воровали и что таран послом в хорватии ,а хомченко возможно советник рпезидента.
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28.06.2022 15:50 Ответить
Бульбаші,як тільки рипнетесь,піз... в смислє звізда буде вам відразу. А так ще поживете трохи зі своїм їбо###утим бульбофюрерком...
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28.06.2022 15:52 Ответить
Шесть батальонов беларусов лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да не вылавировали. Будет ляксандр рыгорыч выступать без ансам***, сам ***, один ***.
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28.06.2022 16:10 Ответить
Как поц гля.
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28.06.2022 19:59 Ответить
На жаль, дуже вірогідно, ще Вусатий Тарган таки нападе на Україну ((
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28.06.2022 16:17 Ответить
Скоріше ні...Лука хоч і косить під простака надзвичайно хитрий і прораховує все.Не в приклад *****,основна біда якого що він давно не отримував в морду...Тому тримати свої війська біля нашого кордону бульбаш буде,притягуючи відповідно наші підрозділи,але це максимум...Але,звичайно,готуватись треба до всього...
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28.06.2022 17:29 Ответить
Чим 7 бтг?))7 тис дебилов проти навіть в одній області 15-20 тис ЗСУ які готові їх зустрічати?Не кажучи про 3-4 області де до 100 тис численість ЗСУ.Лука прикидується ідіотом але він не ідіот
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28.06.2022 20:20 Ответить
Тільки білоруси перетнуть кордон з Украіною, вони втратять сувєрєність своєі держави
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28.06.2022 16:29 Ответить
В них є .сувереність?
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28.06.2022 18:42 Ответить
Від авторів "ми про@балі Юг України": "ми впевнені, що білоруси не нападуть"...

Теж вважаю, що Єрмачок, патякаючи про "низьку імовірність нападу білорусів", просто саботує підготовку до відсічі. Так само, як зелені саботували всю підготовку перед 24 лютого.
В своєму інтерв'ю наводить недолугий аргумент, чому білоруси не нападуть: "білоруський народ не хоче воювати".
Таку саму дурню молов сам Зеленський за 4 дні до вторгнення:
"Я вважаю, що Російська Федерація... коли ми говоримо РФ - це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу".
19 лютого 2022 року.

Як ми побачили: можуть і хочуть. А білоруси давно перебувають під впливом російської пропаганди, велика частина білорусів - це ватне бидло, а інша - плюшеві опозиціонери, які злили свої протести, бо "ви што, хотітє, штоб как на Майданє?!".
Крім того, політичне керівництво білорусі відчуває себе в оточенні союзу Україна-Польща-Литва, який будь-якої миті може "зрізати цей балкон". А тому абсолютно логічно для них, з точки зору військової стратегії, кинутися в самовбивчий кидок першими і спробувати розбити ворожий союз.
Історія знає масу таких прикладів.

Тому вірогідність нападу білорусів - висока.
Треба готувати підрозділи ТРО. Не показувати самозаспокоєння і поведінку лоха, а готуватися винищувати білоруських орків.
Вони мають бачити: полізуть - отримають сповна.
Д.Сміт
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28.06.2022 16:35 Ответить
Думаю що таки полізуть бульбаші з білоруської губернії
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28.06.2022 16:46 Ответить
Нападут, не нападут - зачем гадать? Мы всегда должны быть готовы к худшему варианту.
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28.06.2022 16:58 Ответить
Верно. Залужный с генералами НАТО и без зе прекрасно это осознают и готовы
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28.06.2022 17:21 Ответить
скорее всего их двинут в Украину с целью отсечь страну от поставок помощи через западную границу.n
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28.06.2022 19:43 Ответить
Ты себе представляешь какое количество войск нужно чтобы "отсечь"? Их одни только контрабандисты камнями закидают
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11.07.2022 11:35 Ответить
 
 