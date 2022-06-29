У Повітряних силах назвали найнебезпечніші ракети Росії
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Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія щодня продовжує ракетний терор мирних громадян. Велику частину з них вдається збити за допомогою української системи протиповітряної оборони. Проте, ППО спрацьовує не у 100% випадків.
Найнебезпечніши російські ракети перелічив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 чи "Калібр", розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.
"Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його по маршруту. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти по руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку", – зазначив Ігнат.
За його словами, такі надзвукові ракети, як "Онікс", Х-22, "Кинджал" – збивати дуже важко.
"По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів за годину", - зазначив Ігнат.
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@prof_preobr
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4 ч
Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицбергене нарушает принципы гуманизма.
Понимаете? Представитель режима, ежедневно уничтожающего мирных людей ракетами, рассуждает о принципах гуманизма.
ЗСУ - пройобана папередниками та боневтіками зброя
https://www.ukrmilitary.com/2019/06/rozkradannya-zvit-1.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-41417956
https://www.youtube.com/watch?v=IDH9cxRI4rM
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
Висновок ,усі с 1991 по вуха влипнули ,менше усіх інших, покійний Л. Кравчук, просто не встиг, зате рекет розвивався
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
Краще би написали які системи захисту отримаємо, можливо....
В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.
безплатно віддали потенційному ворогу смертельну для існування України зброю !
https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1541695043014201346
https://t.me/prankota_ch
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
https://foreignpolicy.com/2022/02/07/us-china-russia-biden-hypersonic-missile-defense-pentagon/