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В Воздушных силах назвали самые опасные ракеты России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,рф,ракети

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ежедневно продолжает ракетный террор мирных граждан. Большую часть из них удается сбить с помощью украинской системы противовоздушной обороны. Однако ПВО срабатывает не в 100% случаев.

Самые опасные российские ракеты перечислил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

К примеру, российские крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", развивают скорость до 800 километров в час.

"Мы видим запуск, знаем ее приблизительный маршрут, вычисляем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", – отметил Игнат.

Также читайте: Украине нужно больше современной артиллерии, ПВО и ПРО, - Зеленский на саммите НАТО

По его словам такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.

"Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час", - отметил Игнат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·

4 ч

Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицбергене нарушает принципы гуманизма.

Понимаете? Представитель режима, ежедневно уничтожающего мирных людей ракетами, рассуждает о принципах гуманизма.
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29.06.2022 15:08
+21
жЮля та Кучма

В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.

безплатно віддали потенційному ворогу смертельну для існування України зброю !
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29.06.2022 15:10
+18
Дякую скажіть Кучмі, Ющу, Янику. Ці всі мерзоти повіддавали наші ракети та літаки в якості оплати за газ. А гроші собі в карман клали.
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29.06.2022 15:12
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Проф. Преображенский

@prof_preobr

·

4 ч

Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицбергене нарушает принципы гуманизма.

Понимаете? Представитель режима, ежедневно уничтожающего мирных людей ракетами, рассуждает о принципах гуманизма.
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29.06.2022 15:08 Ответить
Так так було завжди. Ще за часів совдепії. А у кацапів нічого не змінилось від тих часів, ні в голоі ні в політиці. Про гуманізм вони згадують тільки тоді коли це стосується особисто їхню бидломасу.
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29.06.2022 15:17 Ответить
Корисніше було б, якби автори коментів писали про факти, що відбувається зараз і стосовно цієї пекельної війни з лютня! Пишіть про те, як найшвидше перемогти рашистів і їх пособників у владі! Адже війна йде на знищення українців; на захоплення по шматкам всієї України, як продовольчої бази світу; за надра. РФ Воює за гегемонію Мошкви в світі, керування країнами голодом. Досить тасувань домислів про минуле, пишіть про сьогоденні факти, хто винен в розстрілі і здачі міст і сіл, аєродромів і воєнних заводів, не вивезеного зерна з Причорномор'я, мільйонів тон олії з Миколаєва? Чому не покарані злодії за це і за Чонгар та інщі факти ворожих дій! Вони ж досі працюють на ворога! От про це пишіть, шановні, захищайте країну!
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29.06.2022 22:18 Ответить
все "вірно" - будь яка дія, що створює незручності для мацкалів є негуманною. На решту людей в світі їм начхати.
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29.06.2022 15:23 Ответить
Палач был гуманным человеком. Поэтому перед тем, как отрубить голову, шею протирал спиртом
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29.06.2022 15:28 Ответить
Наши защитники предприимчивы и при современных системах ПРО и ПВО будут творить чудеса записывая свои Имена в книгу рекордов Гинеса
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29.06.2022 15:08 Ответить
чудеса це в церкві, а в

ЗСУ - пройобана папередниками та боневтіками зброя
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29.06.2022 15:12 Ответить
Почему таких ракет нет у Украины? Южмаш есть, а ракет нет…
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29.06.2022 15:08 Ответить
Дякую скажіть Кучмі, Ющу, Янику. Ці всі мерзоти повіддавали наші ракети та літаки в якості оплати за газ. А гроші собі в карман клали.
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29.06.2022 15:12 Ответить
Ви простіше поступайте ,тому що матеріал великий, вставляйте посилання і кому цікаво читатимуть зокрема ось вона
https://www.ukrmilitary.com/2019/06/rozkradannya-zvit-1.html
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29.06.2022 16:11 Ответить
"Привів" своїм бездарним правлінням фактично зрадника і найтупішого на планеті президента, якби ющ правив як обіцяв ,не було б "яныка 4" у влади і уникнули б війни і були б вже давно як мінімум кандидатом ЄС і НАТО ,на юще лежить величезна провина
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29.06.2022 16:05 Ответить
Офіційні дані і статистика у тому числі і з 5 каналу в YOUTUBE
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-41417956
https://www.youtube.com/watch?v=IDH9cxRI4rM
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
Висновок ,усі с 1991 по вуха влипнули ,менше усіх інших, покійний Л. Кравчук, просто не встиг, зате рекет розвивався
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29.06.2022 15:48 Ответить
а можна не про "всі", а саме за час Порошенка ?
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29.06.2022 15:51 Ответить
Дивіться перше посилання там якраз про склади,до речі і тоді і досі нікого не покарали, як це називається по вашому, чому при Порошенку не визначили винних,може тут якраз і криється об'єктивна причина, що наприклад у нас є техніка, зокрема піони і смерчі, а стріляти нічим
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29.06.2022 16:22 Ответить
так Порошенко продав Росії склади ?
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29.06.2022 17:13 Ответить
Там дати і події взагалі за певний період і до його правління ,у тому числі , будьте об'єктивним і чесно розглядайте без прив'язки до кумира із за особистих симпатій, просто вам надали інформацію,навіщо перебільшувати, там немає інформації про продаж оскільки це просто не реально
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29.06.2022 21:34 Ответить
Порошенко с нуля поднимал армию, военные проходили обучения на полигонах. Пришли слуги и начался шабаш на дорогах. Вооружать уже не нужно, и так сойдет.
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29.06.2022 15:53 Ответить
І Юлію ,а також усіх прем'єрів і міністрів силових структур в той же пакет ,часів правління перерахованих
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
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29.06.2022 15:55 Ответить
Напевно тому, чому працівникам ПМЗ з 2015 року зарплатню не платять (https://aitrus.info/node/4154). Б
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29.06.2022 15:20 Ответить
Ви що проти доріг? Ви проти проекту "Велике крадівництво"? Ви за те, щоб було менше доріг, а більше ракет для захисту країни? Тоді Ви порохобот!
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29.06.2022 15:30 Ответить
а працює там хто? ті, що голосують за опзж та шарія з мураєвим? За минулої влади намагалися щось робити. то це тяглось настільки довго, що так і не вийшло на поток. І причин знаходилося безліч: недофінансування, недосертифікація, підписів не вистачало, нацгвардієць перестріляв охорону... це що писалося в пресі...
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29.06.2022 16:48 Ответить
І навіщо ця інформація людям!? Щоб більше боялися!
Краще би написали які системи захисту отримаємо, можливо....
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29.06.2022 15:10 Ответить
Може тому,що Українці-то вільні,самостійні громадяни,демократичної країни ,влада якої якої існує для них,на їх податки,а не кріпацьке вузьколобе кацапське бидло. Лапши на вухах нам не потрібно.Правда,тільки правда,якою б вона не була!
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29.06.2022 15:20 Ответить
згоден на 100%, абсолютно по совковому - розділити проблеми з обивателями, а нагороди брати самостійно
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29.06.2022 15:26 Ответить
жЮля та Кучма

В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.

безплатно віддали потенційному ворогу смертельну для існування України зброю !
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29.06.2022 15:10 Ответить
...і до 2014 року ще й обслуговували ці вже російські ракети.
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29.06.2022 15:14 Ответить
Кацапський прихвостень "Саша с Уралмаша"!Назви хоча б одну ракету чи літак ,яку віддав В.Ющенко?
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29.06.2022 15:24 Ответить
Шкода, що ракети віддали, який би з них був фейерверк в Ічні, Балаклеї, Сватовому, Калинівці...
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29.06.2022 15:23 Ответить
Падлюка озирайся,бо тебе вичислимо навіть в ЛуганДонії!
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29.06.2022 15:26 Ответить
долбойобам на кшталт тебе не відомо що такі ракети вимагають спеціальних умов зберігання,так само як і зенітні тому *** ВОНИ БИ ЗБЕРІГАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ
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29.06.2022 22:16 Ответить
Кинжал це балістична ракета від іскандер, причеплена на літак міг-31.
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29.06.2022 15:12 Ответить
майор Чернобаев топчик!
https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1541695043014201346
https://t.me/prankota_ch
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29.06.2022 15:13 Ответить
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29.06.2022 15:14 Ответить
Нам не страшно,бо на бойовому чергуванні стоїть наше ПРО "АСФАЛЬТ"
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29.06.2022 15:24 Ответить
Ось де пройоб, а не в ракетах для *****. Хоча. я не правий. там теж.
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29.06.2022 15:32 Ответить
Ось де гроші на озброєння ЗСУ "закатані в асфальт" саме ОПГ Зеленського!Які ще треба докази?А якщо з 2024 року розслідувати сдачу Херсону,2/3 Запоріжжя чи 3/4 Луганщини?Капець.
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29.06.2022 15:34 Ответить
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений спеціально для крилатих ракет Х-55. Нема проблеми і з конструкторською документацією (КД) на ракету Х-55. Навіть якщо частина КД втрачена або знищена, то в Україні є принаймні один екземпляр ракети, й більшу частину КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
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29.06.2022 15:26 Ответить
Хто буде відновлювати?!Нема кому до верстатів встати-всі у Польщі,Німеччині...Людина з технічною освітою тут синонім слова "лох","ніщеброд"-я і таке чув...Це наша біда,офісний планктон,з формальними дипломами ні на що не здатен.Біда...
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29.06.2022 15:34 Ответить
Мені в очі дехто казав, що мовляв стою в охороні в супермаркеті і своє маю побільше ніж ти після універу на посаді інженера-конструктора. Отак молодь це трохи послухає, поживе за копійки поки поряд різна наволоч жирує і думає а на хера воно мені потрібне, життя одне.
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29.06.2022 15:43 Ответить
отож - запустити повноцінний цикл військового виробництва вже нереально, по перше війна, а друге то катастрофічний брак спеціалістів. У нас же готували лише юристів, менеджерів та артистів
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29.06.2022 15:46 Ответить
щоб ви розуміли: з юриста, менеджера чи артиста навряд чи можна виростити технаря. любов до техніки та технічних дисциплін вирощується з малих літ. А тепер подивіться - хто ж командував нашою середньою освітою скільки років. А ПТУ, де учневі на зварника треба електроди купляти за свій рахунок. Де мій знайомий, що вчився на зварника, працює? Відслужив в АТО в нацгвардії, а тепер в поліції охорони. І до 24 лютого почувався досить комфортно.
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29.06.2022 16:58 Ответить
Інженера з менеджера не виростиш, кажете? Та в Україні з клоуна президента зробили, а потім дивуються - хто ж у владі і на результати жаліються. Далі котимось?
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29.06.2022 22:13 Ответить
Норвегія передасть Україні реактивні установки, які б'ють на дистанцію до 300 км
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29.06.2022 15:32 Ответить
Угу ... якщо ракети до них будуть
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29.06.2022 16:27 Ответить
Ну звичайно ж будуть ,Норвегія одна з ідеальних країн 21 століття і не підведе нас,тим більше стандарті артилерійської зброї в альянсі єдині ,так що інші країни альянсу теж допоможуть
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29.06.2022 16:47 Ответить
Наскільки знаю Іскандер К теж не дуже лехко збити, кацапи хитро вийшли з договору про дальність ракет і з пускових установок Іскандерів можуть пускати і таку модифікацію з дальністю польоту майже 2000 км. Як що це станеться, то США любязно нададуть Україні ракети середньої і великої дальності (у випадку необхідності)
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29.06.2022 16:29 Ответить
використання літаків для розсіювання небажаних металевих частинок у напрямку гіперзвукової ракети, що скачає, або використання мікрохвильових променів на борту крилатих ракет або дронів, щоб підсмажити їхні внутрішні контури. «Без серйозних заходів пом'якшення, порушення гіперзвукового поля потоку може призвести до прогресуючого погіршення продуктивності або знищення місії, якщо не до повної катастрофічної невдачі», - пишуть експерти з протиракетної оборони Том Карако і Масао Дальгрен у звіті, опублікованому в понеділок. «Електричні, оптичні, теплові або електромагнітні збої від систем спрямованої енергії можуть підкреслити жорсткі межі конструкції гіперзвукової зброї».

https://foreignpolicy.com/2022/02/07/us-china-russia-biden-hypersonic-missile-defense-pentagon/
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29.06.2022 16:37 Ответить
саме так - ідеально захищеної зброї не буває.
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29.06.2022 17:01 Ответить
Хто з цього лайна,щрсь розуміє в інженнерії. Кретини ні нащо нездатні,Абсолютно!!! Де вони бачили Інженера??? Готувати,нема на чьому!!!
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29.06.2022 17:04 Ответить
88 махов парсеков..какой там она по небу плівет на расслабоне километров 40в час
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29.06.2022 17:07 Ответить
вже третю добу підряд на Одещині кожні дві години виє сирена і летить з моря ракета .. і людям аж дуже пох шо то за курва-модель летить ...А сирени вже так дістали вити шо дехто вже вголос просить шоб вже та курва в ту сирену ******* ... так шо далеко не всі витримують той тиск морально, а вони млять про "сорта кацапських ракет" ... (((
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29.06.2022 17:19 Ответить
Южмаш расчехляй свои ракеты уже
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29.06.2022 17:28 Ответить
Вы точно находитесь за границей и очевидно долго , я с юмором как и вы

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29.06.2022 21:48 Ответить
"унжа" для П-15, вычота мачты до 50 метров.
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29.06.2022 19:29 Ответить
Корисніше було б, якби автори коментів писали про факти, що відбувається зараз і стосовно цієї пекельної війни з лютня! Пишіть про те, як найшвидше перемогти рашистів і їх пособників у владі! Адже війна йде на знищення українців; на захоплення по шматкам всієї України, як продовольчої бази світу; за надра. РФ Воює за гегемонію Мошкви в світі, керування країнами голодом. Досить тасувань домислів про минуле, пишіть про сьогоденні факти, хто винен в розстрілі і здачі міст і сіл, аєродромів і воєнних заводів, не вивезеного зерна з Причорномор'я, мільйонів тон олії з Миколаєва? Чому не покарані злодії за це і за Чонгар та інщі факти ворожих дій! Вони ж досі працюють на ворога! От про це пишіть, шановні, захищайте країну!
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29.06.2022 20:22 Ответить
То ж тут на форумі є багато таких. що дуже нав"язливо і. навіть. в ультимативній формі пропонують все. що стосується фактів здачі\зради Півдня України рашистам. зраду на найвищому рівні \ абсолютне ігнорування влади з питань підготовки до війни \ і т.д. - всі ці факти зараз не розслідувати. бо не на часі. все буде після Перемоги ! Але чому і для чого все це відтерміновувати ? Щоб зрадники\ шпигуни \ ватники \ корупціонери продовжували свою справу ? І це наблизить Перемогу ? І кількість жерт війни зменшиться ? І корупція сама себе зжере. проковтне ? А чи не навпаки ? Тому саме зараз і терміново правоохоронні органи мають займатися своїми прямими обов"язками. а не бажають. то у відставку. а на їх місце прийдуть патріоти -професіонали.
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30.06.2022 01:56 Ответить
 
 