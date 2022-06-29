В Воздушных силах назвали самые опасные ракеты России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ежедневно продолжает ракетный террор мирных граждан. Большую часть из них удается сбить с помощью украинской системы противовоздушной обороны. Однако ПВО срабатывает не в 100% случаев.
Самые опасные российские ракеты перечислил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
К примеру, российские крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", развивают скорость до 800 километров в час.
"Мы видим запуск, знаем ее приблизительный маршрут, вычисляем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", – отметил Игнат.
По его словам такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.
"Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час", - отметил Игнат.
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@prof_preobr
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4 ч
Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицбергене нарушает принципы гуманизма.
Понимаете? Представитель режима, ежедневно уничтожающего мирных людей ракетами, рассуждает о принципах гуманизма.
ЗСУ - пройобана папередниками та боневтіками зброя
https://www.ukrmilitary.com/2019/06/rozkradannya-zvit-1.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-41417956
https://www.youtube.com/watch?v=IDH9cxRI4rM
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
Висновок ,усі с 1991 по вуха влипнули ,менше усіх інших, покійний Л. Кравчук, просто не встиг, зате рекет розвивався
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
Краще би написали які системи захисту отримаємо, можливо....
В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.
безплатно віддали потенційному ворогу смертельну для існування України зброю !
https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1541695043014201346
https://t.me/prankota_ch
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
https://foreignpolicy.com/2022/02/07/us-china-russia-biden-hypersonic-missile-defense-pentagon/