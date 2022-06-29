Уряд Естонії встановив порядок лікування поранених українців

Естонський уряд запровадив постанову, згідно з якою естонські лікарні зможуть лікувати українців, які зазнали поранень під час війни. Естонські лікарні зможуть прийняти до 50 поранених одночасно. На ці цілі з бюджету виділено майже три мільйони євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Віцеканцлер Міністерства соціальних справ Хейді Аласепп сказала ERR, що якщо раніше поранених українців лікували за рахунок бюджету Міноборони, пропонуючи їм переважно реабілітаційне лікування, то тепер це перевели у сферу відповідальності Міністерства соціальних справ.

"Постанова потрібна для створення правової бази для оплати лікування поранених на війні українців у необхідному обсязі, починаючи з їхнього транспортування до Естонії з метою лікування", - сказала керівниця мережі охорони здоров'я Міністерства соціальних справ Хелі Палусте.

Згідно з пояснювальною запискою, постанова уряду дозволяє оплачувати лікування поранених постачальникам медичних послуг та швидкої допомоги з державного бюджету через лікарняну касу.

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У держбюджеті на поточний рік заплановано додатковий бюджет на лікування поранених українців у розмірі 3,05 млн євро, який грунтується на прогнозі Лікарняної каси. Згідно з ним, на лікування поранених заплановано 2,75 млн євро за умови, що середня вартість лікування однієї людини на місяць становить 5500 євро, а місткість лікарень оцінюється у 45-50 пацієнтів.

На надання послуги швидкої допомоги спрямують 300 000 євро. Суму розраховували, виходячи з добових витрат бригади швидкої допомоги (1600 євро) і того, що на організацію перевезення одного постраждалого йде майже чотири дні. Таким чином транспортування одного потерпілого коштує приблизно 6000 євро.

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"За нинішніми законами вони вважалися б незастрахованими, і Лікарняна каса могла б оплачувати лише невідкладну допомогу. Однак ясно, що невідкладної допомоги у разі поранених недостатньо, - пояснила Палусте. - У разі поранених оформляється право на отримання міжнародного захисту, і у них з'являється право на отримання медичного страхування, як і у жителів Естонії".

За словами Аласепп, українців, які зазнали поранень внаслідок російської атаки, лікуватимуть в основному у великих лікарнях Тарту і Таллінна.

У державному бюджеті наступного року заплановано додатково 59,4 млн євро на покриття витрат на охорону здоров'я, пов'язаних з українськими військовими біженцями.