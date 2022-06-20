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біженці (1027) українці (2386) Естонія (1043)

Естонія прихистила понад 43 тис. українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Починаючи з 27 лютого до Естонії прибуло 72 338 українських військових біженців, з яких у країні залишилося 43 123 особи.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це повідомляє ERR.

Зазначається, що минулого тижня до Естонії прибуло 1872 військові біженці, зокрема 322 дитини. З них для 1081 особи Естонія є транзитним пунктом, тобто вони бажають продовжити шлях до іншої країни.

Заяв про надання тимчасового захисту в Естонії надійшло 28046.

За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), з 24 лютого кордон України перетнули приблизно 7,7 мільйона людей. У Росії зареєстровано 1,23 млн українців (більшість проти своєї волі), у Польщі - 1,17 млн, у Німеччині - 780 тис.

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це десь 3 відсотка від загального населення шо впринципі дохєра
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20.06.2022 17:16 Відповісти
 
 