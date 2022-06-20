Эстония приютила более 43 тыс. украинских беженцев
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Начиная с 27 февраля в Эстонию прибыло 72 338 украинских военных беженцев, из которых в стране осталось 43 123 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Отмечается, что на прошлой неделе в Эстонию прибыло 1872 военных беженца, в том числе 322 ребенка. Из них для 1081 человека Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.
Заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии поступило 28 046.
По данным Организации Объединенных Наций (ООН), с 24 февраля границу Украины пересекли около 7,7 миллиона человек. В России зарегистрировано 1,23 млн украинцев (большинство против своей воли), в Польше – 1,17 млн, в Германии – 780 тыс.
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Alex Bylim acfe5d4d
показать весь комментарий20.06.2022 17:16 Ответить Мне нравится 1
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