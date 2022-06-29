УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18472 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
18 389 154
розмитнення (156) митниця (1028) євробляхи (192)

Черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу України, - Щуцький

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шуцький

Черги з "євроблях" для власного використання на кордоні Україні під час воєнного стану отримали дуже негативний резонанс від західних партнерів.

Про це заявив перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Щуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі, скидалися грошима, наприклад, польські митники скидалися на бронежилети для ЗСУ, на медикаменти, харчування, збирали іншу гуманітарну допомогу. Всі вони в один день побачили величезні черги з транспортних засобів, які їдуть на територію України", - заявив Щуцький.

За його словами, ситуація з масовим ввезенням авто спричинила політичний відкат тих відносин, які ми мали з сусідніми країнами.

"Зокрема, з появою авточерг на кордонах зменшилась кількість гуманітарної допомоги, яка йшла на країну. Донори, які завжди нам допомагали гуманітарною допомогою, продовжували працювати, а прості європейці почали думати, чи дійсно "там не така проблема, як було показано по телебаченню", - додає чиновник.

Скасуванням безмитного ввезення транспортних засобів, за його словами, бюджет України зможе отримувати від 4 до 5 млрд гривень додатково.

"Додатково до тих приблизно 9-12 млрд, що ми й так щомісяця отримуємо", - пояснює Щуцький.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 1 липня повертається значна частина митних податків та зборів, зокрема, скасування нульової ставки на розмитнення авто.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
А митники такі чесні і не псують імідж країни....
показати весь коментар
29.06.2022 18:53
+29
Найбільше підірвала імідж України саме корумпована злодійська влада.
Весь світ бачив,як корумпована влада розвела корупцію до небачених масштабів.
Це саме влада, за всі 30 років, грабувала громадян, зробивши Україну самой жебрацької країною Європи.
Самі найнижчі зарплати, самі мізерні пенсії, які еквівалентні утриманню на місяць однієї тварини в притулку для тварин в Європі...
Саме влада низвела громадян до тварин... Ось це і є імідж.
Тому і мільйони вимушені були бути заробітчанами в світі.
Бо саме влада створила не стерпні умови для життя людей, ще задовго до війни.
А що стосується авто, то пересічний громадянин за свою середньостатистичну зарплату ніколи не купить нове авто.
Ніколи! Навіть,хоч відкладаючи 10 років всю свою зарплату.
Ціни та тарифи ще навіть до війни були європейські а зарплата африканська.
показати весь коментар
29.06.2022 19:07
+20
Маячня... .
показати весь коментар
29.06.2022 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не боеши барыга. И до этого закона завозили по гарантийному письму командира бригады джипы. Там злоупотреблений почти небыло. И сейчас, шоб ты знал-реальная потребность бригады в пикапах в месяц-20-30 шт. А барыги уже ввезли 211 тысяч!
показати весь коментар
29.06.2022 22:46 Відповісти
Закрий піддувало. Я з баригами маю стільки спільного як ти з зсу. Хіба я помиляюся і ти вже був 27лютого в воєнкоматі як я. Я вчора ввечері в новинах сам бачив сюжет як з вч пропала броньована ауді А8. І вояки не знають чого вона в Києві на фірму офомлена хоча має стояти в них на обліку ска.
показати весь коментар
29.06.2022 23:08 Відповісти
Так 5% пенсионного фонда от стоимостивсе платят с авто . Или Вы не в курсе и вам платят за посты ??
показати весь коментар
29.06.2022 21:16 Відповісти
Только рашисты могут называть европейские авто евробляхами. Вы уже доевробляхались что привели войну а теперь народ который обзывали просите защищать страну
показати весь коментар
29.06.2022 20:03 Відповісти
А ты хто такой, шоб от имени народа говорить? Центровой что ли?
показати весь коментар
29.06.2022 22:48 Відповісти
європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі. А скільки допомоги зібрали митники України?
показати весь коментар
29.06.2022 20:04 Відповісти
Йоу....
Цілий "голова Державної митної служби України" засмучений чергою в 200 ******** на кордоні України....
А фантазування скіки отримає бюджет в разі повернення здирницьких "пошлин" - це взагалі "наша пісня гарна - починай з початку"...
Нічого не отримає "бюджет", пане Шацький, бо з тими "пошлинами" про які ви з Гетьманцевим разом мрієте - українці не будуть купувати собі авто в Европі!
показати весь коментар
29.06.2022 20:06 Відповісти
от ска зебіли - з наших цін на авто сміється вся Європа))))
показати весь коментар
29.06.2022 20:08 Відповісти
Згоден
показати весь коментар
30.06.2022 23:17 Відповісти
Треба було звільнити від податків тільки авто бюджетного та частково середнього класу. А всі елітні і надалі оподатковувати. Тоді не було би черг із бмв, мерсів, крузаків. І закон був би на захист людей, що втратили свої авто із-за війни. А так він тільки для бариг.
показати весь коментар
29.06.2022 20:10 Відповісти
Средняя стоимость ввозимых авто 4000 долл. Какие мерсы, БМВ и крузаки?
показати весь коментар
29.06.2022 21:20 Відповісти
Средняя ...

Если один человек ест только капусту, а другой чисто мясо, то в среднем они едят голубцы...

Одна барышня ждет своего единственного и ни с кем не спит, а другая дает всем, кто попросит, но в среднем они обе проститутки...

Вот и средняя цена так же получается... Или я не прав?
показати весь коментар
30.06.2022 03:42 Відповісти
Ты не прав, кацапчик своковый Просто сиди на бутылке молча
показати весь коментар
01.07.2022 11:09 Відповісти
Открой глаза и посмотри что завозят. Видео достаточно с границы выложено. Малолитражек или экономкласса среди машин единицы.
показати весь коментар
30.06.2022 10:10 Відповісти
Я и тебе могу глаза открыть если очень попросишь. Какого видео, с какой границы?
показати весь коментар
01.07.2022 11:08 Відповісти
Сделайте пошлины как в Польше и не будет портиться имидж Украины.
показати весь коментар
29.06.2022 20:11 Відповісти
а ще треба було ввести заборону на перепродаж і передоручення на 3 роки - бариги би не гнали - бо ніхто в них би не купляв по техпаспорту)))) ска повні ідіо ти
показати весь коментар
29.06.2022 20:19 Відповісти
Зграї долбойобів при владі, які придумали мито на авта, псують імідж. Тому що їм пох. Вони не збираються тут жити, гниди!😡
показати весь коментар
29.06.2022 20:20 Відповісти
Вот скажите СПАСИБО за черги Геттманцеву Найему Марченко
Гнать в шею врагов ‼️‼️‼️

в Украине нет ни одного автозавода на 40 млн украинцев , зато масса Автобарыг обдирающих простых людей
показати весь коментар
29.06.2022 20:25 Відповісти
ЭТУ ЦУКУ ШУЦЬКОГО НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
показати весь коментар
29.06.2022 20:26 Відповісти
До повномасштабної війни мито від авто йшло в бюджет чикі-пікі і в мене постає питання: ЯКОГО Х..ДІДЬКА В МЕНЕ БРОНІК І АПТЕЧКА з'явилися з початком війни і то від однокласників. Інше питання
показати весь коментар
29.06.2022 20:53 Відповісти
До войны на дорогую растаможку НИКТО АВТО НЕ ЗАВОЗИЛ , такшо нечего пистеть
показати весь коментар
29.06.2022 21:17 Відповісти
https://lviv.nashigroshi.org/2016/10/27/u-volynskoho-mytnyka-ta-joho-rodyny-vyyavyvsya-park-elitnyh-avto/ - це про аФФтора-проХХвесора
показати весь коментар
29.06.2022 20:57 Відповісти
Вива Лас Вегас!



Война войной, а бизнес по распорядку...
показати весь коментар
29.06.2022 21:05 Відповісти
ДА, стоят женщины в очередях , БО ВЛАСТЬ ЗА 30 лет не смогла построить ни одного автозавода , А ВОТ В СЛОВАКИИ 5 крупнейших автозаводов ( Фольксваген, КИА, ягуар и т д )
на 5 миллионов граждан .
потому словаки ездят на хороших и не дорогих авто.

а в Украине ,в принятом при Порошенко и прошлых депутатов законе про евробляхи , активно заработал ЗАЗ, выпуская российские авто с АвтоВАЗа ( прикручивая колёса) и ДЕНЬГИ ВСЕ ПОШЛИ ***** НА ОРУЖИЕ
показати весь коментар
29.06.2022 21:22 Відповісти
На новые авто и в ЕС цены стали "космические", б/у тоже не в подарок.
показати весь коментар
29.06.2022 21:52 Відповісти
Sophia-Maria Duglass
Порох наоборот подписал законьі, которые упрощают легализацию ввезенных в Украину автомобилей на "еврономерах" и увеличивают ответственность за нарушение правил растаможивания.
показати весь коментар
29.06.2022 22:32 Відповісти
той, хто запропонував нульове розмитнення - кацапський агент!
1. Це створило величезні черги та заважало переміщенню військових та гуманітарних вантажів.
2. Адекватна вартість розмитнення, наприклад (до 1600 куб. см- 300-500 евро; 1600 - 2500 куб.см. - 500-700 евро; від 2500 - до 2000 евро залежно від типу пального) Такі вартості реально наповнювали б на бюджет те не були б напряжними для споживачів.
показати весь коментар
29.06.2022 21:07 Відповісти
Гетьманцев - это ты?

хватит писать херню - КОЛОССАЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ ТОЛЬКО НА 3х ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ , ибо Мустафа Найем уже вопил 2 месяца назад про очереди, мешающие гуманитарке и сократил пункты пропуска до 3х штук . Через эти три пункта гуманитарку никто не везёт
Шоб он здох этот Найем
показати весь коментар
29.06.2022 21:27 Відповісти
Українські митники зараз піднімають імідж України на кожному кроці може про це потурбувався б зам голови сдужби
показати весь коментар
29.06.2022 21:22 Відповісти
такі високі митні збори для такої бідної країни без власного автопрому-це якійсь лютий пі...ь
показати весь коментар
29.06.2022 21:46 Відповісти
А зараз , дуже важливе питання: ХІБА КЛОУНИ БАЛАКАЮТЬ?
показати весь коментар
29.06.2022 21:56 Відповісти
вся країна спостерігає за цім шоу з псевдо розмітненням, всі знають таксу за провіз, тільки ці гроши йдуть не в державну скарбницю ,а в карман митників та фірм прокладок по забеспеченю швидкого оформлення, а люди не винні в тому що тащать авто, чим хоть якось відшкодують втрати від війни
показати весь коментар
29.06.2022 22:06 Відповісти
Во время войны Зеленая власть додумалась до того чтобы разрешить вывезти из Украины 500 млн долларов и на эти деньги купить 200 тыс еврокорчей которые еще и будут потреблять каждый день импортный бензин еще способствуя выводу из страны сотен миллионов долларов каждый год. Ну и Европейцы видя то как украинцы во время войны думают о том какбы по-дешевле приборахлиться в Европе-конечно несколько недоумевают. Во время войны покупать ширпотреб а не товары первой необходимости и оружие-это странно
показати весь коментар
29.06.2022 22:26 Відповісти
Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно. Источник: https://censor.net/ru/n3351075

А хто заплотить ці 4 до 5 млрд гривень ?

Відповідь - прості громадяни України - які якось (+ їхні батьки і родичі ) назбирали до 10 Є на б/у авто
Див. ціни на нові - в усіх ( а їх - багато) автосалонах
І розкажіть мені - хто з простих українців - чи навіть ти інженер + ще халявку вечорами підробляєш ... чи ти фермер - зі своїми проблемами та виратами ...

А простий митник чи чиновник - може !!!
показати весь коментар
29.06.2022 23:01 Відповісти
щоб не сміялися - поправляю "10 тисяч Є" ...
показати весь коментар
29.06.2022 23:09 Відповісти
Ми їхали з Варшави 20 квітня, коли увесь цей армагеддець тільки починався, так поляки вже тоді були в афігє від того, що наші виробляють на кордоні з цими автівками. І все це під час війни, коли ці самі чоловіки, які лізуть без черги цілими колонами з 20-30 автівок, через що черга просто стояла добу не рухаючись, начебто повинні захищати батьківщину, а не барижити автомотлохом. Уявляю, як поляки нас через це дійсно можуть перестати поважати.
Хіба ж можна так принижувати цілу націю, через якесь металеве корито.
показати весь коментар
29.06.2022 23:07 Відповісти
Я тобі скажу розумнику. Поляки ще сміються коли я скажу що мій знайомий купив тут вектру б 1998ррку 2 тижня назад за 2500 долярів. Нормальні закони по миту треба було прийняти багато років назад а не захищати росвиробників збираючи в нас вази. І роблячи ціни на авто в Україні найдорожчими в Європі. Мізками треба думати а не опою.
показати весь коментар
29.06.2022 23:28 Відповісти
Тобі теж багриги проценти відстьбують? Це ти цю автомафію збудував?
показати весь коментар
29.06.2022 23:38 Відповісти
Повторюся-кацапський троле просто киздуй за ваєнним карабльом)))
показати весь коментар
29.06.2022 23:48 Відповісти
Іпануте троленуте, не паркуюся під моїми коментарями, від тебе лаптями смердить.
показати весь коментар
30.06.2022 00:15 Відповісти
А ще нешановний- ні одного заводу ці андони не поставили за 30р по виробництву пвто. Хіба тебе влаштує варіант а-ля Куба))
показати весь коментар
29.06.2022 23:33 Відповісти
Скажу тобі, нешановна Олександр Заболотний, якщо б ці андони поставили заводи по виробництву авто, то такі як ти все одно б їздили на іномарках. Хіба тебе влаштовує лада каліна?
показати весь коментар
29.06.2022 23:41 Відповісти
Перефарбуй волосся. Блонд не йде тобі. Я тобі пишу за заводи світових брендів-жодний до нас не зайшов. А в Словаччину аж 5 зайшло. І якщо ти за ладу каліну- то просто ідеш нх трол
показати весь коментар
29.06.2022 23:45 Відповісти
Нешановна, зроби епіляцію та не лізь у чоловічі справи, істеричка. Нах будеш посилати свого чоловіка.
показати весь коментар
30.06.2022 00:13 Відповісти
Смішно це читати. Нічого дивного в чергах немає. Влада десятками років не надавала своїм громадянам доступу до авто за нормальними цінами. Тому як тільки з'явилась можливість придбати, люди нею скористалися. А от бариги які гнали по 50 авто на перепродаж, люксові авто і т.д. насправді підпсували імідж
показати весь коментар
29.06.2022 23:56 Відповісти
Підтримую
показати весь коментар
29.06.2022 23:58 Відповісти
Да такі як ти собаки тепер з людей не можуть гроші одберать .Возмутительно,
показати весь коментар
30.06.2022 00:05 Відповісти
Це ж треба так спалиться - видно зразу ким є цей персонаж і чим він займається на митниці.
"Чмо #обане - #обане чмо." (с)
показати весь коментар
30.06.2022 00:10 Відповісти
Якшо таких гнид як ти, шуцький, вигнать всраною мітлою з держслужби, Україна отримуватиме десятки, якшо не сотні мільярдів, і при цьому нульове розмитнення залишиться.
Взагалі треба перевірити, на чому їздить цей шуцький і які в нього статки.
показати весь коментар
30.06.2022 00:13 Відповісти
Я не проти щоб був автомобіль у кожного, але де цей весь зброд його буде ставити та паркувати?
За парковку не в правильному місці штраф зробити 1к гривень і це буде великій дохід в бюджет, під любий суд чі мусарку підїзджай і виписуй штрафи, норм така стратегія.
показати весь коментар
30.06.2022 07:39 Відповісти
У Зе команды очень мало мозга , много пиара и актерского мастерства, много жадности и не искренности. ,, мягкая,, Зе диктатура приводит к большим трагедиям для страны
показати весь коментар
30.06.2022 08:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 