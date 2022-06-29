Черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу України, - Щуцький
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Черги з "євроблях" для власного використання на кордоні Україні під час воєнного стану отримали дуже негативний резонанс від західних партнерів.
Про це заявив перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Щуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наші європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі, скидалися грошима, наприклад, польські митники скидалися на бронежилети для ЗСУ, на медикаменти, харчування, збирали іншу гуманітарну допомогу. Всі вони в один день побачили величезні черги з транспортних засобів, які їдуть на територію України", - заявив Щуцький.
За його словами, ситуація з масовим ввезенням авто спричинила політичний відкат тих відносин, які ми мали з сусідніми країнами.
"Зокрема, з появою авточерг на кордонах зменшилась кількість гуманітарної допомоги, яка йшла на країну. Донори, які завжди нам допомагали гуманітарною допомогою, продовжували працювати, а прості європейці почали думати, чи дійсно "там не така проблема, як було показано по телебаченню", - додає чиновник.
Скасуванням безмитного ввезення транспортних засобів, за його словами, бюджет України зможе отримувати від 4 до 5 млрд гривень додатково.
"Додатково до тих приблизно 9-12 млрд, що ми й так щомісяця отримуємо", - пояснює Щуцький.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 1 липня повертається значна частина митних податків та зборів, зокрема, скасування нульової ставки на розмитнення авто.
Будь ласка, зачекайте...
Цілий "голова Державної митної служби України" засмучений чергою в 200 ******** на кордоні України....
А фантазування скіки отримає бюджет в разі повернення здирницьких "пошлин" - це взагалі "наша пісня гарна - починай з початку"...
Нічого не отримає "бюджет", пане Шацький, бо з тими "пошлинами" про які ви з Гетьманцевим разом мрієте - українці не будуть купувати собі авто в Европі!
Если один человек ест только капусту, а другой чисто мясо, то в среднем они едят голубцы...
Одна барышня ждет своего единственного и ни с кем не спит, а другая дает всем, кто попросит, но в среднем они обе проститутки...
Вот и средняя цена так же получается... Или я не прав?
Гнать в шею врагов ‼️‼️‼️
в Украине нет ни одного автозавода на 40 млн украинцев , зато масса Автобарыг обдирающих простых людей
Война войной, а бизнес по распорядку...
на 5 миллионов граждан .
потому словаки ездят на хороших и не дорогих авто.
а в Украине ,в принятом при Порошенко и прошлых депутатов законе про евробляхи , активно заработал ЗАЗ, выпуская российские авто с АвтоВАЗа ( прикручивая колёса) и ДЕНЬГИ ВСЕ ПОШЛИ ***** НА ОРУЖИЕ
Порох наоборот подписал законьі, которые упрощают легализацию ввезенных в Украину автомобилей на "еврономерах" и увеличивают ответственность за нарушение правил растаможивания.
1. Це створило величезні черги та заважало переміщенню військових та гуманітарних вантажів.
2. Адекватна вартість розмитнення, наприклад (до 1600 куб. см- 300-500 евро; 1600 - 2500 куб.см. - 500-700 евро; від 2500 - до 2000 евро залежно від типу пального) Такі вартості реально наповнювали б на бюджет те не були б напряжними для споживачів.
хватит писать херню - КОЛОССАЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ ТОЛЬКО НА 3х ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ , ибо Мустафа Найем уже вопил 2 месяца назад про очереди, мешающие гуманитарке и сократил пункты пропуска до 3х штук . Через эти три пункта гуманитарку никто не везёт
Шоб он здох этот Найем
А хто заплотить ці 4 до 5 млрд гривень ?
Відповідь - прості громадяни України - які якось (+ їхні батьки і родичі ) назбирали до 10 Є на б/у авто
Див. ціни на нові - в усіх ( а їх - багато) автосалонах
І розкажіть мені - хто з простих українців - чи навіть ти інженер + ще халявку вечорами підробляєш ... чи ти фермер - зі своїми проблемами та виратами ...
А простий митник чи чиновник - може !!!
Хіба ж можна так принижувати цілу націю, через якесь металеве корито.
"Чмо #обане - #обане чмо." (с)
Взагалі треба перевірити, на чому їздить цей шуцький і які в нього статки.
За парковку не в правильному місці штраф зробити 1к гривень і це буде великій дохід в бюджет, під любий суд чі мусарку підїзджай і виписуй штрафи, норм така стратегія.