Очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины, - Щуцкий
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Очереди из "евроблях" для собственного использования на границе Украины во время военного положения получили очень отрицательный резонанс от западных партнеров.
Об этом заявил первый заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, скидывались деньгами, например, польские таможенники скидывались на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, питание, собирали другую гуманитарную помощь. Все они в один день увидели огромные очереди из транспортных средств, которые едут на территорию Украины", - заявил Щуцкий.
По его словам, ситуация с массовым ввозом авто повлекла за собой политический откат тех отношений, которые мы имели с соседними странами.
"В частности, с появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла в страну. Доноры, которые всегда нам помогали гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, действительно ли там такая проблема, как было показано по телевидению", - добавляет чиновник.
Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно.
"Дополнительно к тем примерно 9-12 млрд, что мы и так ежемесячно получаем", - объясняет Щуцкий.
Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому 1 июля возвращается значительная часть таможенных пошлин и сборов, в частности, отмена нулевой ставки на растаможку авто.
Пожалуйста, подождите...
Цілий "голова Державної митної служби України" засмучений чергою в 200 ******** на кордоні України....
А фантазування скіки отримає бюджет в разі повернення здирницьких "пошлин" - це взагалі "наша пісня гарна - починай з початку"...
Нічого не отримає "бюджет", пане Шацький, бо з тими "пошлинами" про які ви з Гетьманцевим разом мрієте - українці не будуть купувати собі авто в Европі!
Если один человек ест только капусту, а другой чисто мясо, то в среднем они едят голубцы...
Одна барышня ждет своего единственного и ни с кем не спит, а другая дает всем, кто попросит, но в среднем они обе проститутки...
Вот и средняя цена так же получается... Или я не прав?
Гнать в шею врагов ‼️‼️‼️
в Украине нет ни одного автозавода на 40 млн украинцев , зато масса Автобарыг обдирающих простых людей
Война войной, а бизнес по распорядку...
на 5 миллионов граждан .
потому словаки ездят на хороших и не дорогих авто.
а в Украине ,в принятом при Порошенко и прошлых депутатов законе про евробляхи , активно заработал ЗАЗ, выпуская российские авто с АвтоВАЗа ( прикручивая колёса) и ДЕНЬГИ ВСЕ ПОШЛИ ***** НА ОРУЖИЕ
Порох наоборот подписал законьі, которые упрощают легализацию ввезенных в Украину автомобилей на "еврономерах" и увеличивают ответственность за нарушение правил растаможивания.
1. Це створило величезні черги та заважало переміщенню військових та гуманітарних вантажів.
2. Адекватна вартість розмитнення, наприклад (до 1600 куб. см- 300-500 евро; 1600 - 2500 куб.см. - 500-700 евро; від 2500 - до 2000 евро залежно від типу пального) Такі вартості реально наповнювали б на бюджет те не були б напряжними для споживачів.
хватит писать херню - КОЛОССАЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ ТОЛЬКО НА 3х ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ , ибо Мустафа Найем уже вопил 2 месяца назад про очереди, мешающие гуманитарке и сократил пункты пропуска до 3х штук . Через эти три пункта гуманитарку никто не везёт
Шоб он здох этот Найем
А хто заплотить ці 4 до 5 млрд гривень ?
Відповідь - прості громадяни України - які якось (+ їхні батьки і родичі ) назбирали до 10 Є на б/у авто
Див. ціни на нові - в усіх ( а їх - багато) автосалонах
І розкажіть мені - хто з простих українців - чи навіть ти інженер + ще халявку вечорами підробляєш ... чи ти фермер - зі своїми проблемами та виратами ...
А простий митник чи чиновник - може !!!
Хіба ж можна так принижувати цілу націю, через якесь металеве корито.
"Чмо #обане - #обане чмо." (с)
Взагалі треба перевірити, на чому їздить цей шуцький і які в нього статки.
За парковку не в правильному місці штраф зробити 1к гривень і це буде великій дохід в бюджет, під любий суд чі мусарку підїзджай і виписуй штрафи, норм така стратегія.