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растаможка (177) таможня (1917) евробляхи (196)

Очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины, - Щуцкий

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

шуцький

Очереди из "евроблях" для собственного использования на границе Украины во время военного положения получили очень отрицательный резонанс от западных партнеров.

Об этом заявил первый заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, скидывались деньгами, например, польские таможенники скидывались на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, питание, собирали другую гуманитарную помощь. Все они в один день увидели огромные очереди из транспортных средств, которые едут на территорию Украины", - заявил Щуцкий.

По его словам, ситуация с массовым ввозом авто повлекла за собой политический откат тех отношений, которые мы имели с соседними странами.

"В частности, с появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла в страну. Доноры, которые всегда нам помогали гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, действительно ли там такая проблема, как было показано по телевидению", - добавляет чиновник.

Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно.

"Дополнительно к тем примерно 9-12 млрд, что мы и так ежемесячно получаем", - объясняет Щуцкий.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому 1 июля возвращается значительная часть таможенных пошлин и сборов, в частности, отмена нулевой ставки на растаможку авто.
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Топ комментарии
+33
А митники такі чесні і не псують імідж країни....
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29.06.2022 18:53
+29
Найбільше підірвала імідж України саме корумпована злодійська влада.
Весь світ бачив,як корумпована влада розвела корупцію до небачених масштабів.
Це саме влада, за всі 30 років, грабувала громадян, зробивши Україну самой жебрацької країною Європи.
Самі найнижчі зарплати, самі мізерні пенсії, які еквівалентні утриманню на місяць однієї тварини в притулку для тварин в Європі...
Саме влада низвела громадян до тварин... Ось це і є імідж.
Тому і мільйони вимушені були бути заробітчанами в світі.
Бо саме влада створила не стерпні умови для життя людей, ще задовго до війни.
А що стосується авто, то пересічний громадянин за свою середньостатистичну зарплату ніколи не купить нове авто.
Ніколи! Навіть,хоч відкладаючи 10 років всю свою зарплату.
Ціни та тарифи ще навіть до війни були європейські а зарплата африканська.
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29.06.2022 19:07
+20
Маячня... .
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29.06.2022 18:51
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Страница 2 из 2
Не боеши барыга. И до этого закона завозили по гарантийному письму командира бригады джипы. Там злоупотреблений почти небыло. И сейчас, шоб ты знал-реальная потребность бригады в пикапах в месяц-20-30 шт. А барыги уже ввезли 211 тысяч!
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29.06.2022 22:46 Ответить
Закрий піддувало. Я з баригами маю стільки спільного як ти з зсу. Хіба я помиляюся і ти вже був 27лютого в воєнкоматі як я. Я вчора ввечері в новинах сам бачив сюжет як з вч пропала броньована ауді А8. І вояки не знають чого вона в Києві на фірму офомлена хоча має стояти в них на обліку ска.
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29.06.2022 23:08 Ответить
Так 5% пенсионного фонда от стоимостивсе платят с авто . Или Вы не в курсе и вам платят за посты ??
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29.06.2022 21:16 Ответить
Только рашисты могут называть европейские авто евробляхами. Вы уже доевробляхались что привели войну а теперь народ который обзывали просите защищать страну
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29.06.2022 20:03 Ответить
А ты хто такой, шоб от имени народа говорить? Центровой что ли?
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29.06.2022 22:48 Ответить
європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі. А скільки допомоги зібрали митники України?
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29.06.2022 20:04 Ответить
Йоу....
Цілий "голова Державної митної служби України" засмучений чергою в 200 ******** на кордоні України....
А фантазування скіки отримає бюджет в разі повернення здирницьких "пошлин" - це взагалі "наша пісня гарна - починай з початку"...
Нічого не отримає "бюджет", пане Шацький, бо з тими "пошлинами" про які ви з Гетьманцевим разом мрієте - українці не будуть купувати собі авто в Европі!
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29.06.2022 20:06 Ответить
от ска зебіли - з наших цін на авто сміється вся Європа))))
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29.06.2022 20:08 Ответить
Згоден
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30.06.2022 23:17 Ответить
Треба було звільнити від податків тільки авто бюджетного та частково середнього класу. А всі елітні і надалі оподатковувати. Тоді не було би черг із бмв, мерсів, крузаків. І закон був би на захист людей, що втратили свої авто із-за війни. А так він тільки для бариг.
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29.06.2022 20:10 Ответить
Средняя стоимость ввозимых авто 4000 долл. Какие мерсы, БМВ и крузаки?
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29.06.2022 21:20 Ответить
Средняя ...

Если один человек ест только капусту, а другой чисто мясо, то в среднем они едят голубцы...

Одна барышня ждет своего единственного и ни с кем не спит, а другая дает всем, кто попросит, но в среднем они обе проститутки...

Вот и средняя цена так же получается... Или я не прав?
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30.06.2022 03:42 Ответить
Ты не прав, кацапчик своковый Просто сиди на бутылке молча
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01.07.2022 11:09 Ответить
Открой глаза и посмотри что завозят. Видео достаточно с границы выложено. Малолитражек или экономкласса среди машин единицы.
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30.06.2022 10:10 Ответить
Я и тебе могу глаза открыть если очень попросишь. Какого видео, с какой границы?
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01.07.2022 11:08 Ответить
Сделайте пошлины как в Польше и не будет портиться имидж Украины.
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29.06.2022 20:11 Ответить
а ще треба було ввести заборону на перепродаж і передоручення на 3 роки - бариги би не гнали - бо ніхто в них би не купляв по техпаспорту)))) ска повні ідіо ти
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29.06.2022 20:19 Ответить
Зграї долбойобів при владі, які придумали мито на авта, псують імідж. Тому що їм пох. Вони не збираються тут жити, гниди!😡
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29.06.2022 20:20 Ответить
Вот скажите СПАСИБО за черги Геттманцеву Найему Марченко
Гнать в шею врагов ‼️‼️‼️

в Украине нет ни одного автозавода на 40 млн украинцев , зато масса Автобарыг обдирающих простых людей
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29.06.2022 20:25 Ответить
ЭТУ ЦУКУ ШУЦЬКОГО НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
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29.06.2022 20:26 Ответить
До повномасштабної війни мито від авто йшло в бюджет чикі-пікі і в мене постає питання: ЯКОГО Х..ДІДЬКА В МЕНЕ БРОНІК І АПТЕЧКА з'явилися з початком війни і то від однокласників. Інше питання
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29.06.2022 20:53 Ответить
До войны на дорогую растаможку НИКТО АВТО НЕ ЗАВОЗИЛ , такшо нечего пистеть
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29.06.2022 21:17 Ответить
https://lviv.nashigroshi.org/2016/10/27/u-volynskoho-mytnyka-ta-joho-rodyny-vyyavyvsya-park-elitnyh-avto/ - це про аФФтора-проХХвесора
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29.06.2022 20:57 Ответить
Вива Лас Вегас!



Война войной, а бизнес по распорядку...
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29.06.2022 21:05 Ответить
ДА, стоят женщины в очередях , БО ВЛАСТЬ ЗА 30 лет не смогла построить ни одного автозавода , А ВОТ В СЛОВАКИИ 5 крупнейших автозаводов ( Фольксваген, КИА, ягуар и т д )
на 5 миллионов граждан .
потому словаки ездят на хороших и не дорогих авто.

а в Украине ,в принятом при Порошенко и прошлых депутатов законе про евробляхи , активно заработал ЗАЗ, выпуская российские авто с АвтоВАЗа ( прикручивая колёса) и ДЕНЬГИ ВСЕ ПОШЛИ ***** НА ОРУЖИЕ
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29.06.2022 21:22 Ответить
На новые авто и в ЕС цены стали "космические", б/у тоже не в подарок.
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29.06.2022 21:52 Ответить
Sophia-Maria Duglass
Порох наоборот подписал законьі, которые упрощают легализацию ввезенных в Украину автомобилей на "еврономерах" и увеличивают ответственность за нарушение правил растаможивания.
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29.06.2022 22:32 Ответить
той, хто запропонував нульове розмитнення - кацапський агент!
1. Це створило величезні черги та заважало переміщенню військових та гуманітарних вантажів.
2. Адекватна вартість розмитнення, наприклад (до 1600 куб. см- 300-500 евро; 1600 - 2500 куб.см. - 500-700 евро; від 2500 - до 2000 евро залежно від типу пального) Такі вартості реально наповнювали б на бюджет те не були б напряжними для споживачів.
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29.06.2022 21:07 Ответить
Гетьманцев - это ты?

хватит писать херню - КОЛОССАЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ ТОЛЬКО НА 3х ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ , ибо Мустафа Найем уже вопил 2 месяца назад про очереди, мешающие гуманитарке и сократил пункты пропуска до 3х штук . Через эти три пункта гуманитарку никто не везёт
Шоб он здох этот Найем
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29.06.2022 21:27 Ответить
Українські митники зараз піднімають імідж України на кожному кроці може про це потурбувався б зам голови сдужби
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29.06.2022 21:22 Ответить
такі високі митні збори для такої бідної країни без власного автопрому-це якійсь лютий пі...ь
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29.06.2022 21:46 Ответить
А зараз , дуже важливе питання: ХІБА КЛОУНИ БАЛАКАЮТЬ?
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29.06.2022 21:56 Ответить
вся країна спостерігає за цім шоу з псевдо розмітненням, всі знають таксу за провіз, тільки ці гроши йдуть не в державну скарбницю ,а в карман митників та фірм прокладок по забеспеченю швидкого оформлення, а люди не винні в тому що тащать авто, чим хоть якось відшкодують втрати від війни
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29.06.2022 22:06 Ответить
Во время войны Зеленая власть додумалась до того чтобы разрешить вывезти из Украины 500 млн долларов и на эти деньги купить 200 тыс еврокорчей которые еще и будут потреблять каждый день импортный бензин еще способствуя выводу из страны сотен миллионов долларов каждый год. Ну и Европейцы видя то как украинцы во время войны думают о том какбы по-дешевле приборахлиться в Европе-конечно несколько недоумевают. Во время войны покупать ширпотреб а не товары первой необходимости и оружие-это странно
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29.06.2022 22:26 Ответить
Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно. Источник: https://censor.net/ru/n3351075

А хто заплотить ці 4 до 5 млрд гривень ?

Відповідь - прості громадяни України - які якось (+ їхні батьки і родичі ) назбирали до 10 Є на б/у авто
Див. ціни на нові - в усіх ( а їх - багато) автосалонах
І розкажіть мені - хто з простих українців - чи навіть ти інженер + ще халявку вечорами підробляєш ... чи ти фермер - зі своїми проблемами та виратами ...

А простий митник чи чиновник - може !!!
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29.06.2022 23:01 Ответить
щоб не сміялися - поправляю "10 тисяч Є" ...
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29.06.2022 23:09 Ответить
Ми їхали з Варшави 20 квітня, коли увесь цей армагеддець тільки починався, так поляки вже тоді були в афігє від того, що наші виробляють на кордоні з цими автівками. І все це під час війни, коли ці самі чоловіки, які лізуть без черги цілими колонами з 20-30 автівок, через що черга просто стояла добу не рухаючись, начебто повинні захищати батьківщину, а не барижити автомотлохом. Уявляю, як поляки нас через це дійсно можуть перестати поважати.
Хіба ж можна так принижувати цілу націю, через якесь металеве корито.
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29.06.2022 23:07 Ответить
Я тобі скажу розумнику. Поляки ще сміються коли я скажу що мій знайомий купив тут вектру б 1998ррку 2 тижня назад за 2500 долярів. Нормальні закони по миту треба було прийняти багато років назад а не захищати росвиробників збираючи в нас вази. І роблячи ціни на авто в Україні найдорожчими в Європі. Мізками треба думати а не опою.
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29.06.2022 23:28 Ответить
Тобі теж багриги проценти відстьбують? Це ти цю автомафію збудував?
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29.06.2022 23:38 Ответить
Повторюся-кацапський троле просто киздуй за ваєнним карабльом)))
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29.06.2022 23:48 Ответить
Іпануте троленуте, не паркуюся під моїми коментарями, від тебе лаптями смердить.
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30.06.2022 00:15 Ответить
А ще нешановний- ні одного заводу ці андони не поставили за 30р по виробництву пвто. Хіба тебе влаштує варіант а-ля Куба))
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29.06.2022 23:33 Ответить
Скажу тобі, нешановна Олександр Заболотний, якщо б ці андони поставили заводи по виробництву авто, то такі як ти все одно б їздили на іномарках. Хіба тебе влаштовує лада каліна?
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29.06.2022 23:41 Ответить
Перефарбуй волосся. Блонд не йде тобі. Я тобі пишу за заводи світових брендів-жодний до нас не зайшов. А в Словаччину аж 5 зайшло. І якщо ти за ладу каліну- то просто ідеш нх трол
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29.06.2022 23:45 Ответить
Нешановна, зроби епіляцію та не лізь у чоловічі справи, істеричка. Нах будеш посилати свого чоловіка.
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30.06.2022 00:13 Ответить
Смішно це читати. Нічого дивного в чергах немає. Влада десятками років не надавала своїм громадянам доступу до авто за нормальними цінами. Тому як тільки з'явилась можливість придбати, люди нею скористалися. А от бариги які гнали по 50 авто на перепродаж, люксові авто і т.д. насправді підпсували імідж
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29.06.2022 23:56 Ответить
Підтримую
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29.06.2022 23:58 Ответить
Да такі як ти собаки тепер з людей не можуть гроші одберать .Возмутительно,
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30.06.2022 00:05 Ответить
Це ж треба так спалиться - видно зразу ким є цей персонаж і чим він займається на митниці.
"Чмо #обане - #обане чмо." (с)
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30.06.2022 00:10 Ответить
Якшо таких гнид як ти, шуцький, вигнать всраною мітлою з держслужби, Україна отримуватиме десятки, якшо не сотні мільярдів, і при цьому нульове розмитнення залишиться.
Взагалі треба перевірити, на чому їздить цей шуцький і які в нього статки.
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30.06.2022 00:13 Ответить
Я не проти щоб був автомобіль у кожного, але де цей весь зброд його буде ставити та паркувати?
За парковку не в правильному місці штраф зробити 1к гривень і це буде великій дохід в бюджет, під любий суд чі мусарку підїзджай і виписуй штрафи, норм така стратегія.
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30.06.2022 07:39 Ответить
У Зе команды очень мало мозга , много пиара и актерского мастерства, много жадности и не искренности. ,, мягкая,, Зе диктатура приводит к большим трагедиям для страны
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30.06.2022 08:09 Ответить
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