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обстріл (21114) Сумська область (2207) Живицький Дмитро (465)

Окупанти обстріляли Сумщину, двоє осіб загинули, сімох - поранено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Російські окупанти обстріляли Білопільську, Краснопільську, Великописарівську та Хотінську громади в Сумській області, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще сімох поранено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопольська громада: близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але наші захисники його знищили! Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні. Одна людина поранена", - написав Живицький у телеграм-каналі у середу ввечері.

Крім цього, окупанти обстрілювали Краснопільську громаду "з 11-ї до 12-ї, а потім близько пів на першу дня росіяни гатили з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 приходів, відповідно. О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Одна людина загинула, троє - поранені".

"Великописарівська громада: о пів на четверту росіяни відкрили мінометний вогонь, три прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет із гвинтокрила, з території Росії. Пошкоджено будинок мирних жителів і цивільну споруду. Після 20-ї години росіяни випустили ще чотири ракети. Одна людина загинула, четверо - поранені", - також написав голова ОВА.

У Хотінській громаді було 14 пострілів із міномету близько 17-ї години "і через півгодини ще три (постріли - ІФ-У)". Жертв та руйнувань немає.

Також дивіться: На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
Знов тривога. Щоб ви здохли, кацапи.
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30.06.2022 00:30
+2
Клята москалота гатить по всій країні, друже. Нема зараз безпечного місця в країні...
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30.06.2022 00:47
+1
Ти на зміну заступило обісьцяне,погодую тебе ще,бо бачу одним лайном зеленим харчуєшся,що подоляк *********** тільки примітивних набирає?
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30.06.2022 01:19
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У відповідь обстрілюйте кацапські селища.
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30.06.2022 00:28 Відповісти
Мі ні такіє,мі же люді,а ані тірарісти,приблизно так вам відповідатимуть.
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30.06.2022 00:31 Відповісти
Обстріли мирного населення фашистської роSSії допоможе кремлівському тупіну мобілізувати мільйони зомбаків але ніяк не наблизить перемогу України.
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30.06.2022 00:36 Відповісти
Ось і перше обісьцяне чмо,стасік волков прідлагает сдаться,бо абасцалсі.
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30.06.2022 00:57 Відповісти
Ти мур, другий Бабах!!!
Я ж тебе уже запрошував приїхати і посидіти біля мене: подивлюся наскільки міцне твоє "О". БО, багато кнопальщиків коментів із категорії: "В Интернете он - Лев Толстой!!!, а на деле - ... простой".
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30.06.2022 01:11 Відповісти
Ти на зміну заступило обісьцяне,погодую тебе ще,бо бачу одним лайном зеленим харчуєшся,що подоляк *********** тільки примітивних набирає?
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30.06.2022 01:19 Відповісти
Знов тривога. Щоб ви здохли, кацапи.
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30.06.2022 00:30 Відповісти
кацапські підари зриваються по Одещині ракетами , млять , а місцеві довбні сирени годинами не вимикають...(((
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30.06.2022 00:39 Відповісти
Клята москалота гатить по всій країні, друже. Нема зараз безпечного місця в країні...
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30.06.2022 00:47 Відповісти
та то зрозуміло але ж навіщо та сирена виє увесь час доки тривога .. чи це так у всіх містах ?
З.І. зараз на карті вже відбій , а сирена ще виє як тривога... шо за..?
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30.06.2022 00:54 Відповісти
Лаур, в Харкові на Салтівці наразі виє. Але ракетних ударів по місту поки не чутно. Зазвичай щоденно ракети "прилітають" з 23.00 до 24.00 або з 00.00 до 01.00 годин.
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30.06.2022 01:02 Відповісти
Ні. Так не має бути. То, мабуть, у вас "дзвонар" глухий вщент. Треба піти й натовкти пи розтлумачити людині, що й як має бути: Сирени повітряної тривоги: види сигналів та їх значення
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30.06.2022 01:02 Відповісти
Сц... бл..., поки кнопав в'ї.ало. Віконні склопакети відреагували...
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30.06.2022 01:04 Відповісти
 
 