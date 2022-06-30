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Британія виділить Україні додатково військової допомоги на понад $1 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

британія

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg та Reuters із посиланням на заяву британського уряду

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання - це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.

Це збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ну так. Джонсон молоток. Щiрий козак.
Iнши мають з кого брати приклад.
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30.06.2022 07:02
+8
Борис Джонсон справжня людина, за допомогою Америки, Англії та Німеччина вже підтягнулася, Франція нам зброю дає й інші країни Європи, Україна таки рішу додавить.
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30.06.2022 07:17
+5
Тільки якось, будь ласочка, а обхід опи
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30.06.2022 06:54
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Томогавки потрібні.
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30.06.2022 06:44 Відповісти
Хіба що такий, 205 грн коштує, можеш навіть ти собі дозволити, а ракети, наразі, є лише корабельного й авіаційного базування, наземні ПУ знищені, відповідно до договору РСМД -
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30.06.2022 07:22 Відповісти
Тільки якось, будь ласочка, а обхід опи
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30.06.2022 06:54 Відповісти
Ну так. Джонсон молоток. Щiрий козак.
Iнши мають з кого брати приклад.
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30.06.2022 07:02 Відповісти
Подяка британцям !

А місцеве тріпло все протринькало на дурню і тепер тільки кредитики Україні роздає, одоробло.
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30.06.2022 07:06 Відповісти
Борис Джонсон справжня людина, за допомогою Америки, Англії та Німеччина вже підтягнулася, Франція нам зброю дає й інші країни Європи, Україна таки рішу додавить.
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30.06.2022 07:17 Відповісти
І це правильна інвестиція для Заходу. Вони розуміють
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30.06.2022 07:51 Відповісти
Дякуємо брітам і всьому свідомому людству!
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30.06.2022 10:48 Відповісти
A lot of thanks to British brothers🇺🇦🇬🇧 for support Ukraine.
Британці стали нам братами буквально за 4 місяці. В Києві обов'язково має з'явитися вулиця Британська чи Англійська, а також Боріса Джонсона. Хоч і вулиця Британської королеви нам би також не завадила. Велика Британія - вона дійсно Great!
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30.06.2022 11:34 Відповісти
Президент США наступного тижня в рамках своїх повноважень виділяє Україні чергову військову допомогу на суму $800лмн, куди ввійде система ППО (не сказав, що саме), а також наступальне озброєння (також не уточнив, можливо гармати та РСЗВ)
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30.06.2022 16:33 Відповісти
 
 