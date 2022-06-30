Британія виділить Україні додатково військової допомоги на понад $1 млрд

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg та Reuters із посиланням на заяву британського уряду

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання - це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.

Це збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

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