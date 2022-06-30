Британія виділить Україні додатково військової допомоги на понад $1 млрд
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Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg та Reuters із посиланням на заяву британського уряду
Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.
В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання - це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.
Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.
Це збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.
Топ коментарі
+9 Александр Глазков
показати весь коментар30.06.2022 07:02
+8 Olena Lynch
показати весь коментар30.06.2022 07:17
+5 Яна Чорновола
показати весь коментар30.06.2022 06:54
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Iнши мають з кого брати приклад.
А місцеве тріпло все протринькало на дурню і тепер тільки кредитики Україні роздає, одоробло.
Британці стали нам братами буквально за 4 місяці. В Києві обов'язково має з'явитися вулиця Британська чи Англійська, а також Боріса Джонсона. Хоч і вулиця Британської королеви нам би також не завадила. Велика Британія - вона дійсно Great!