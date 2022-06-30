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Британия выделит Украине дополнительную военную помощь более чем на $1 млрд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

британія

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволит Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

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Топ комментарии
+9
Ну так. Джонсон молоток. Щiрий козак.
Iнши мають з кого брати приклад.
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30.06.2022 07:02
+8
Борис Джонсон справжня людина, за допомогою Америки, Англії та Німеччина вже підтягнулася, Франція нам зброю дає й інші країни Європи, Україна таки рішу додавить.
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30.06.2022 07:17
+5
Тільки якось, будь ласочка, а обхід опи
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30.06.2022 06:54
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Томогавки потрібні.
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30.06.2022 06:44 Ответить
Хіба що такий, 205 грн коштує, можеш навіть ти собі дозволити, а ракети, наразі, є лише корабельного й авіаційного базування, наземні ПУ знищені, відповідно до договору РСМД -
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30.06.2022 07:22 Ответить
Тільки якось, будь ласочка, а обхід опи
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30.06.2022 06:54 Ответить
Ну так. Джонсон молоток. Щiрий козак.
Iнши мають з кого брати приклад.
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30.06.2022 07:02 Ответить
Подяка британцям !

А місцеве тріпло все протринькало на дурню і тепер тільки кредитики Україні роздає, одоробло.
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30.06.2022 07:06 Ответить
Борис Джонсон справжня людина, за допомогою Америки, Англії та Німеччина вже підтягнулася, Франція нам зброю дає й інші країни Європи, Україна таки рішу додавить.
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30.06.2022 07:17 Ответить
І це правильна інвестиція для Заходу. Вони розуміють
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30.06.2022 07:51 Ответить
Дякуємо брітам і всьому свідомому людству!
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30.06.2022 10:48 Ответить
A lot of thanks to British brothers🇺🇦🇬🇧 for support Ukraine.
Британці стали нам братами буквально за 4 місяці. В Києві обов'язково має з'явитися вулиця Британська чи Англійська, а також Боріса Джонсона. Хоч і вулиця Британської королеви нам би також не завадила. Велика Британія - вона дійсно Great!
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30.06.2022 11:34 Ответить
Президент США наступного тижня в рамках своїх повноважень виділяє Україні чергову військову допомогу на суму $800лмн, куди ввійде система ППО (не сказав, що саме), а також наступальне озброєння (також не уточнив, можливо гармати та РСЗВ)
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30.06.2022 16:33 Ответить
 
 