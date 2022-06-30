Британия выделит Украине дополнительную военную помощь более чем на $1 млрд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволит Украине перейти к наступлению.
Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.
Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.
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Iнши мають з кого брати приклад.
А місцеве тріпло все протринькало на дурню і тепер тільки кредитики Україні роздає, одоробло.
Британці стали нам братами буквально за 4 місяці. В Києві обов'язково має з'явитися вулиця Британська чи Англійська, а також Боріса Джонсона. Хоч і вулиця Британської королеви нам би також не завадила. Велика Британія - вона дійсно Great!