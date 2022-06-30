Українські воїни відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині, - ОК "Південь"
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Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.
Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар30.06.2022 07:36
+11 Сергей Воробей 25ea4f2b
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+9 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.06.2022 07:05
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Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook,інформує Цензор.НЕТ. Політик також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок. Джерело: https://censor.net/ua/n3351113
Ти це називаєш тусовкою?!
ЗЕдегенираты все бы похерили.
щоб менше ухилялись і більше попадань