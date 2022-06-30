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Українські воїни відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пзрк,гром,польща

Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Зафіксовано ракетний удар по селищу, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Если бы не Порошенко,то сейчас бы отбивались шашлыками,и шктками 95 гавноквартала.
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30.06.2022 07:36
+11
Стугны Пашинского.
ЗЕдегенираты все бы похерили.
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30.06.2022 07:37
+9
4 місяць війни і що вони думали,що асфальтом чи тапочками відбиваться будуть. НАТО працює, Стугни також. Так тримати. Боріться і перемагайте
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30.06.2022 07:05
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4 місяць війни і що вони думали,що асфальтом чи тапочками відбиваться будуть. НАТО працює, Стугни також. Так тримати. Боріться і перемагайте
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30.06.2022 07:05 Відповісти
Если бы не Порошенко,то сейчас бы отбивались шашлыками,и шктками 95 гавноквартала.
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30.06.2022 07:36 Відповісти
Це часом не той потрошенко, який зараз тусить у самому дорогому отелі Лондона, з своїм отприском призовного віку?
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30.06.2022 09:08 Відповісти
Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, вирушила в Україну з Великої Британії.

Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook,інформує Цензор.НЕТ. Політик також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок. Джерело: https://censor.net/ua/n3351113

Ти це називаєш тусовкою?!
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30.06.2022 09:20 Відповісти
У нас и говнокомандующий призовного возраста,что не помешало ему четыре раза откосить от повесток. Где тусят друзья Зели из 95 говноквартала не подскажешь?
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30.06.2022 09:57 Відповісти
Стугны Пашинского.
ЗЕдегенираты все бы похерили.
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30.06.2022 07:37 Відповісти
у МІ-8 не влучили? прикро...
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30.06.2022 07:39 Відповісти
Бо немає чим влучати. Якби там на передовій були "Стінгери", чи навіть "Ігли" та підготовлені бійці, то ці гелікоптери згоріли б ще на підльоті, а так будуємо і далі дороги, а ті що мали б вчитися збивати ворожі літаки і гелікопитери не готові, щоб їх вбив снайпер, їм краще пересидіти за кордоном. Це я про "квартальців", яких нарід 73% вибрав, як спасітєлєй. Ну як, спасають? А тих, що обливали брудом, об яких витирали свої брудні ракотиці, проти яких фальшували справи прокурорські донецькі зрадники - на передовій без води і їжі. А на екрані "єдиного" постійно показують рожі тих, хто залиший військових без ракет і важкого озброєння, але канал один і він у них і через це герої вони.
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30.06.2022 09:00 Відповісти
Ze включе монітора з тєлєтєкстом та прочита суфлєрові басні...
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30.06.2022 08:27 Відповісти
А что за населённые пункты только что отбиты ?
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30.06.2022 09:29 Відповісти
парами стріляти, один за одним,
щоб менше ухилялись і більше попадань
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30.06.2022 12:19 Відповісти
 
 