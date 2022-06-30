Украинские воины отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсона, ВСУ вражескую атаку отбили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
"Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не было.
Групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносным зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался", - говорится в сообщении.
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+9 Валентина Саюн c856325a
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Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook,інформує Цензор.НЕТ. Політик також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок. Джерело: https://censor.net/ua/n3351113
Ти це називаєш тусовкою?!
ЗЕдегенираты все бы похерили.
щоб менше ухилялись і більше попадань