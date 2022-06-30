УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15380 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 372 3
нафта (710) Росія (47244) США (14482) Південна Корея (214)

США просять Південну Корею підтримати обмеження цін на російську нафту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

США попросили Південну Корею підтримати обмеження цін на російську нафту в рамках міжнародних санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела Yonhap.

Згідно з джерелами, Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку під час свого нещодавнього візиту до Сеула.

Джерела повідомили, що обмеження цін на російську нафту може стати одним із головних пунктів порядку денного під час зустрічей ключових південнокорейських чиновників з міністром фінансів США Джанет Йеллен, яка наступного місяця поїде до Південної Кореї.

Зазначається, що Росія задоволена високими цінами на нафту завдяки попиту в Азії, що частково підриває зусилля західних країн щодо приборкання російського фінансування війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські танкери возять нафту під прапором Ліберії, сертифікуються в Індії та уникають санкцій, – ЗМІ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лідери країни Групи семи заявили про можливiсть запровадження заборони на транспортування російської нафти, яка була продана вище певної ціни.
показати весь коментар
30.06.2022 07:32 Відповісти
іспанський сором, ще Корею тре переконувати, що чучхе лайно?
показати весь коментар
30.06.2022 07:56 Відповісти
Дипломатія вона така, не швидка
показати весь коментар
30.06.2022 08:17 Відповісти
 
 