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Під час виходу із Сєверодонецька ЗСУ не втратили жодного бійця, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Відхід українських захисників із Сєверодонецька було організовано дуже грамотно.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові виконали завдання в Сєверодонецьку на 200%, завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому під час відходу з міста не було втрачено жодного бійця, настільки все було грамотно організовано", - розповів він.

Також Гайдай зазначив, що російські окупанти хаотично обстрілюють Лисичанськ.

"Дороги після обстрілів засипані осколками, на яких автомобілі ріжуть колеса. Траплялось так, що керівник міської військової адміністрації, діставшись безперешкодно до якогось об'єкта, повертаючись тією ж вулицею, змушений був міняти гуму, бо вулиця була вже засипана уламками мін", - пояснив він.

Також читайте: Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Ну, ось!
А подолякські тролі верещали:
"Всьо пропало! Бутусов всьо злив!"
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30.06.2022 11:19
+13
Навіть прорив з Гірського провели з мінімальними втратами,дякуючи Ірису. Потім дізнаємося про Подвиг захисників. Українці неймовірні люди. Ніхто вас уже не залякає і не зламає .Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.06.2022 12:25
+8
А що дорогоцінно для тебе: життя воїнів чи зброя. Вони і так їх десь нашкребали вже
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30.06.2022 11:25
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Ну, ось!
А подолякські тролі верещали:
"Всьо пропало! Бутусов всьо злив!"
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30.06.2022 11:19 Відповісти
Навіть прорив з Гірського провели з мінімальними втратами,дякуючи Ірису. Потім дізнаємося про Подвиг захисників. Українці неймовірні люди. Ніхто вас уже не залякає і не зламає .Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.06.2022 12:25 Відповісти
Подоляка і його ботів , не потрібно слухати , так як вони вороги здорового глузду і не тільки !!😠
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30.06.2022 12:43 Відповісти
Подоляк робить все що йому заманеться. Це ж влада Украиїни. Потрібно уже змиритись що влада може робити, що завгодно і робити те ж. Їй можна все. У нас царі не кращі ніж в РФ тільки не лізуть в сусідні держави. Ніхто ні за що не відповість. Потрібно бути наявним, щоб повірити що хтось за щось буде відповідати. Що хочуть те й роблять і гіхто їм не суддя !!!
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30.06.2022 17:58 Відповісти
А що дорогоцінно для тебе: життя воїнів чи зброя. Вони і так їх десь нашкребали вже
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30.06.2022 11:25 Відповісти
Может и количество подскажеш?
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30.06.2022 11:31 Відповісти
Реєстрація:28.06.2022
И почему дата регестрации всегда соответствует подобным текстам?
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30.06.2022 11:33 Відповісти
...и "лайк" зарегистрированного 29.06.2022 еще одного "украинца"
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30.06.2022 11:38 Відповісти
они за соседними столами сидят.
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30.06.2022 12:29 Відповісти
Заміть що це падло і нікнейм спи*дило )) свинособаки хитрять
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30.06.2022 12:31 Відповісти
Брехло.
Важку техніку вивели ще ЗА ДВА ТИЖНЯ ДО ТОГО!
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30.06.2022 12:51 Відповісти
Несомненно, успешные тактики врага нужно перенимать. Не думаю, что "потерь нет" к этому относится.
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30.06.2022 11:22 Відповісти
Слава Богу...
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30.06.2022 11:26 Відповісти
Нормальниє гєроі всєгда ідут в обход (с).
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30.06.2022 12:04 Відповісти
Гайдай, як завжди, 3,14здить - безпосередні свідки відходу говорять і про втрати, і про хаотичний відступ.
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30.06.2022 12:03 Відповісти
Може ви Гірське і Золоте маєте на увазі?
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30.06.2022 12:10 Відповісти
Там також усе було норм. Прорвались і зберегли людей.
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30.06.2022 12:27 Відповісти
Слава Богу, слава Україні, ми воююємо не за випалені території, а за людей і визволення України від кацапської навали
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30.06.2022 13:43 Відповісти
отлично *********** и помясорубили кацапов. Кацапы! Го хоум!
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30.06.2022 13:47 Відповісти
Який ви цинічний. Чим же їм гоу НА хоум? Їх же повідривало.
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30.06.2022 17:38 Відповісти
Теперь надо не потерять ни одного бойца при выходе из Лисичанска.
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30.06.2022 14:17 Відповісти
Парни, у кого есть возможность - помогайте Бутусову, это единственный современный Степан Хмара...
Чи навіть, в перерахунку на інформаційний світ, Махно чи Хмельницький...
Он очень, ОЧЕНЬ, неудобний ни клоунам ни москалям, тому уверен что на него или уже или в ближайшее время будет вилазка...

Берегите его. Без него армия станет безмолвной...
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30.06.2022 14:52 Відповісти
Красиво описал Гайдай этот отход. Эта "организованность" понадобится и в Лисичанске? Он всегда недоговаривает...
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30.06.2022 20:24 Відповісти
А що з 7 і 3 ротою 3батта 72бр? Чого мовчать усі?
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30.06.2022 23:49 Відповісти
Потому что "тайна" или "подковерный геноцид"... С какой стороны находишся тк и думай...
А по сути что там?
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01.07.2022 13:28 Відповісти
 
 