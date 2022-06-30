Греція готова надати кораблі для перевезення зерна з України, - Столтенберг

Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, заблокованого Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Туреччина намагається бути посередником у домовленостях. Греція заявила, що готова надати кораблі, щоби вивезти зерно з України. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям з продовольством вийти з Чорного моря. Також Литва, Румунія та інші країни докладають зусиль, щоб використати наземні можливості та за допомогою залізниці перевезти продовольство наземними шляхами", - розповів він.

Водночас, продовжив Столтенберг, лідери країн-членів НАТО обговорили продовольчу кризу, створену Росією, та шляхи виходу з неї.

"Важливо, що союзники зустрілися, обговорили та обмінялися думками щодо зусиль, яких вони докладають, щоб вивезти якнайбільше зерна з України. Також важливо передати меседж, протилежний тому, що президент Путін і Китай говорять світу за допомогою їхніх кампаній дезінформації. Причина продовольчої кризи – не санкції НАТО, а війна президента Путіна. Найкраще рішення покласти край цій кризі – це завершити війну. І президент Путін може припинити війну завтра, вивівши свої війська", - додав генсек.

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