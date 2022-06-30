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Греція готова надати кораблі для перевезення зерна з України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

греція

Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, заблокованого Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Туреччина намагається бути посередником у домовленостях. Греція заявила, що готова надати кораблі, щоби вивезти зерно з України. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям з продовольством вийти з Чорного моря. Також Литва, Румунія та інші країни докладають зусиль, щоб використати наземні можливості та за допомогою залізниці перевезти продовольство наземними шляхами", - розповів він.

Водночас, продовжив Столтенберг, лідери країн-членів НАТО обговорили продовольчу кризу, створену Росією, та шляхи виходу з неї.

"Важливо, що союзники зустрілися, обговорили та обмінялися думками щодо зусиль, яких вони докладають, щоб вивезти якнайбільше зерна з України. Також важливо передати меседж, протилежний тому, що президент Путін і Китай говорять світу за допомогою їхніх кампаній дезінформації. Причина продовольчої кризи – не санкції НАТО, а війна президента Путіна. Найкраще рішення покласти край цій кризі – це завершити війну. І президент Путін може припинити війну завтра, вивівши свої війська", - додав генсек.

Також читайте: Кулеба закликав африканські країни до тиску на РФ для розблокування експорту зерна, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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30.06.2022 15:42 Відповісти
это ж греция, там все есть
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30.06.2022 15:42 Відповісти
Столтенберг ,перетворився із начальника НАТО,котрий мав би забезпечити транспортування українського зерна кораблями НАТО ,в дрібного торгаша українським зерном , котрий збирається заробити на перевезеннях зерна.
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30.06.2022 15:43 Відповісти
shto u vas v golove ? "заробити на перевезеннях зерна" ce prosto smishno.

esli vam netreba dopomogati - pust prezident zajavitj.
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30.06.2022 15:46 Відповісти
Тоже вариант. Достаточно будет фрегатов "Идра", "Лимнос" и "Саламис".
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30.06.2022 15:46 Відповісти
Зерно треба вивезти за допомогою країн НАТО. Кораблі вантажні -Греція,
тральщики-Турція, охорона на морі - Турція, Румунія, а в повітрі-Британія.
І не потрібно ні яких посередників. Між ким ? Росія - агресор, в історіі відомо, що росія ні коли не виконує обіцянки - ні договора, ні меморандуми, нічого іншого. Заявлять ,що везли зброю , і будуть вражати.
Кременчуг -- останній приклад.
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30.06.2022 15:50 Відповісти
нельзя вывозить зерно пока не разблокируют Черное море.
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30.06.2022 16:04 Відповісти
От і добре. Заодно розмінують...
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30.06.2022 16:38 Відповісти
Яхти які на фото?
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30.06.2022 17:00 Відповісти
Хто їх буде страхувати ?
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30.06.2022 17:41 Відповісти
 
 