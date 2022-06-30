Греция готова предоставить корабли для перевозки зерна из Украины, - Столтенберг

Греция заявила о готовности предложить свои корабли для вывоза морским путем украинского зерна, заблокированного Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция пытается быть посредником в договоренностях. Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям", - розказал он.

В то же время, продолжил Столтенберг, лидеры стран-членов НАТО обсудили продовольственный кризис, созданный Россией, и пути выхода из него.

"Важно, что союзники встретились, обсудили и обменялись мнениями по усилиям, которые они прилагают, чтобы вывезти больше зерна из Украины. Также важно передать месседж, противоположный тому, что президент Путин и Китай говорят миру с помощью их кампаний дезинформации. Причина продовольственного кризиса - не санкции НАТО, а война президента Путина. Лучшее решение положить конец этому кризису – это завершить войну. И президент Путин может прекратить войну завтра, выведя свои войска", – сказал генсек.

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