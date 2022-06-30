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Греция готова предоставить корабли для перевозки зерна из Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

греція

Греция заявила о готовности предложить свои корабли для вывоза морским путем украинского зерна, заблокированного Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция пытается быть посредником в договоренностях. Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям", - розказал он.

В то же время, продолжил Столтенберг, лидеры стран-членов НАТО обсудили продовольственный кризис, созданный Россией, и пути выхода из него.

"Важно, что союзники встретились, обсудили и обменялись мнениями по усилиям, которые они прилагают, чтобы вывезти больше зерна из Украины. Также важно передать месседж, противоположный тому, что президент Путин и Китай говорят миру с помощью их кампаний дезинформации. Причина продовольственного кризиса - не санкции НАТО, а война президента Путина. Лучшее решение положить конец этому кризису – это завершить войну. И президент Путин может прекратить войну завтра, выведя свои войска", – сказал генсек.

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Під чиїм прапором?
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30.06.2022 15:42 Ответить
это ж греция, там все есть
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30.06.2022 15:42 Ответить
Столтенберг ,перетворився із начальника НАТО,котрий мав би забезпечити транспортування українського зерна кораблями НАТО ,в дрібного торгаша українським зерном , котрий збирається заробити на перевезеннях зерна.
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30.06.2022 15:43 Ответить
shto u vas v golove ? "заробити на перевезеннях зерна" ce prosto smishno.

esli vam netreba dopomogati - pust prezident zajavitj.
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30.06.2022 15:46 Ответить
Тоже вариант. Достаточно будет фрегатов "Идра", "Лимнос" и "Саламис".
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30.06.2022 15:46 Ответить
Зерно треба вивезти за допомогою країн НАТО. Кораблі вантажні -Греція,
тральщики-Турція, охорона на морі - Турція, Румунія, а в повітрі-Британія.
І не потрібно ні яких посередників. Між ким ? Росія - агресор, в історіі відомо, що росія ні коли не виконує обіцянки - ні договора, ні меморандуми, нічого іншого. Заявлять ,що везли зброю , і будуть вражати.
Кременчуг -- останній приклад.
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30.06.2022 15:50 Ответить
нельзя вывозить зерно пока не разблокируют Черное море.
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30.06.2022 16:04 Ответить
От і добре. Заодно розмінують...
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30.06.2022 16:38 Ответить
Яхти які на фото?
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30.06.2022 17:00 Ответить
Хто їх буде страхувати ?
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30.06.2022 17:41 Ответить
 
 