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Захід використовує Україну для стримування Росії, - Путін

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путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Захід використовує Україну для стримування Росії у її прагненні розвиватись на основі традиційних цінностей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Так званий колективний Захід (...) у своїх діях виходить з того, що їх моделі ліберального глобалізму немає жодної альтернативи. А ця модель (...) є тим самим оновленим виданням неоколоніалізму і нічим іншим, світом по-американськи, світом для обраних, у якому права всіх інших просто зневажаються", - сказав Путін, виступаючи в штаб-квартирі СЗР.

За його словами, "наочне підтвердження тому – доля багатьох країн та народів Близького Сходу, інших регіонів світу, а сьогодні – мільйонів людей в Україні, яких Захід просто цинічно використовує як витратний матеріал у геополітичних іграх у своїх спробах стримати Росію".

Ці спроби стримування, вважає Путін, є нічим іншим, як бажанням не дати Росії розвиватися потрібними їй темпами і на потрібній основі традиційних цінностей. "Яке ж це стримування? Це просто боротьба із Росією", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нема там ніякого теракту", - Путін про обстріл ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+77
так не лезь в Украину, ибло ты тупое
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30.06.2022 22:22
+56
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30.06.2022 22:23
+53
Коли країна хоче розвиваться то вона розвиває економіку та науку у себе всередині а не бігає по світу убиваючи сусідів!
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30.06.2022 22:23
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Чтоб ты сдох ,кремлевский карлик ,везде брехня, обман , лицемерие... Куда приходит расия везде кровь ,разруха, ненависть . Где Америка , там процветание и благополучие!
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30.06.2022 23:07 Відповісти
ну на счёт процветания везде ,где побывала америка -это спорно.
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10.10.2022 05:45 Відповісти
В словянском мире полыхает братоубийственная война. Американцы обязательно рядом со статуей Свободе поставят монумент автору этой войны. Это будет памятник величайшему идиоту всех времен и народов.
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30.06.2022 23:10 Відповісти
Тільки не поряд із статуєю Свободи на хер він там потрібен.
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01.07.2022 00:36 Відповісти
Ви що - не бачите? Від нього ж "кацапятиною" смердить! Пробує щось "мекать про те, що "американцы памятник должны ставить", але з самого початку пруть чисто кремлівські наративи сьогоднішнього дня: "Столкнули славянские народы" "братоубийственная война" Тонко натякає, що той пам"ятник Путіну буде, але "рассияне - не при делах" Їх скоро будуть називать "жертвами насилля путінського режиму (як УЖЕ Тіхановська співає стосовно білорусів)
Прямо - торт "Наполеон" Тільки коржі не варенням і кремом змазані, а гімном!
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01.07.2022 05:23 Відповісти
Россияне - не слов'яни !

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01.07.2022 01:38 Відповісти
Марія, тут хвалиться особливо нічим) Творцем мови, вважав себе Грушевський, який з колективом молодих вчених, на замовлення австрійського короля, у Львові міняв російськін слова на польські та турецькі. Його діяльність викликала крайнє роздратування, наприклад у Нечуй-Левицького, який будучи затятим русофобом, не хотів полонізації мови. Ти знаєш, що нова мова, швидко прижилася в західних областях, а ось в центрі і на сході, мова, придумана Грушевським, не прижилася, газети і книги, не продавалися, написи на закладах і магазинах, не змінювалися, так як люди їх не розуміли.
Марія в мові 4000 турецьких слів, наприклад килім, по польськи dywan, курінь, по польськи szałas, чоботи - buty і так далі))) вдалого дня!
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01.07.2022 08:27 Відповісти
Додам, що Грушевський, після революції, виїхав до Австрії, але швидко відчув себе непотрібним, і звернувся з особистим проханням до Сталіна, повернуться в Україну, і продовжити введення мови, в східних областях. Сталін дозволив.
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01.07.2022 08:39 Відповісти
То на Кубані теж Грушевський попрацював?
На яких дебілів це розраховано?
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01.07.2022 08:44 Відповісти
В українців багато схожих слів з поляками, словаками, біларусами, хорватами. Не тому що українці в них слова брали, а тому що всі ми слов'яни (а значить повинні мати спільні слова). Крім того, з трьома першими ми завжди були сусідами а четверті з нами теж були сусідами, поки в 6 столітті не перебрались на балкани. Тому ті хто говорять, що українська мова понабирала польських слів просто кацапські шахраї.
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01.07.2022 21:45 Відповісти
До речі, українська мова має більше спільного, наприклад, зі словацькою ніж з польською.
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01.07.2022 22:21 Відповісти
И еще. Как кацап так и брехня. Грушевский был историком, а не специалистом по языку. Историей он и занимался.
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01.07.2022 23:01 Відповісти
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
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01.07.2022 05:10 Відповісти
То ли шиза, то ли издевается убогое.
Это как убийца в суде заявит, что судья использует жертву, что бы его посадить.
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30.06.2022 23:11 Відповісти
Дед Бред
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30.06.2022 23:12 Відповісти
в Украине настанет рай, когда под такими "новостями" будет ноль просмотров
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30.06.2022 23:12 Відповісти
За останні 150 років росія сім разів змінювала свої традиційні ціннощі.

Спочатку це було самодержавіє, де керувала німецька етнічна аристократія, хоч і православна.

Потім це була парламентсько-монархічна комбінація в 1905...1917, але конституцію так і не ухвалили. Тим не менш традиційні ціннощі чистої незмішаної монархії послали подальше.

Потім це була парламентська республіка в 1917-1918, але терористи-більшовики розстріляли обраних членів учрєдітєльного собранія.

Потім це була диктатура пролєтаріата, сталінізм-комунізм, де розстрілювали інших представників попередніх традиційних ціннощів (дореволюційних якого б кольору вони не були).

Потім це була президентсько-парламентська багатопартійна але комуністична демократія Горбачова, яка проїснувала менше року, позаяк представники дореволюційних традиційних ціннощів і комуністичних традиційних ціннощів Горбачова ненавиділи.

Потім це була президентсько-парламентська багатопартійна але бандито-капіталістична демократія Єльцина, яка розтоптала традиційні ціннощі системи Горбачова.

Потім це стала авторитарна чекістсько-бандитська диктатура путіна, яка розтоптала традиційні ціннощі системи Єльцина.

То які ж традиційні ціннощі сформувала система путіна ? Скільки проживуть ці ціннощі , враховуючи вищезазначене ?
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30.06.2022 23:12 Відповісти
У них не было , нет и не будет преемственности при смене власти... бо нарабсеянин - это жертва аборта.
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30.06.2022 23:18 Відповісти
Та ні, багато слів, але головного висновку немає. Скільки за ці умовні 150 років було "демократичних років" сумарно? Десь з 1,5 років(1917, 1990-1991). Решта так чи інакше авторитаризм, майже середьновічний "абсолютизм" - оце і є головна "скрєпа" і цінність у кацапів - товстий царський *** у сраці холопа як замінник індивідуального "внутрішнього стрижня" у кожного громадянина. Все.
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01.07.2022 05:43 Відповісти
ІДІОТ!
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30.06.2022 23:12 Відповісти
пока да.. скоро будет использовать для **** раххии....
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30.06.2022 23:13 Відповісти
***** воно і є *****: воно своїм лайном(шо в нього замість мізків у башці) ніяк не може скебати - сцибздипсінь😌 його "навуськав"(типу: давай - шматуй Україну, я тебе прикрию...) -а сам чекає вже ніяк не дочекається коли ми нарешті насиплемо таких люлєй оркостану, шо китайській армії потім залишиться тільки парадним маршем(типу для "стабілізації ситуації" і бла-бла-***..) увійти на "історичні китайські території" та вичистити ті землі від усіх мокшанських виродків(бідні уйгури вже добре знають як то воно таке буває у "піднебесній"). ***** собі думало : Китай його "прикриє" - а той його ПОКРИЄ!🖕(як бик вівцю!)
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30.06.2022 23:14 Відповісти
а чем рашке мешало развиваться до начала полномасшабной агрессии?
или до 2014?
вас там немцы и французы облизывали
заводы понастроили
ух какие наглые
это они хотят сдержать рашку так
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30.06.2022 23:17 Відповісти
Копайте глубже в козломордой ущербности... К примеру , дадим им фору. Пусть запад преуспел, по логике кацаподлб... Дык, цымес в том, шо Запад сумел, а кремлядь нетЬ....
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30.06.2022 23:22 Відповісти
20 років витрачав граші на "нєпобєдімую армію" замість розвитку своєї країни, а коли ця "нєпобідімая" обісралась в Україні то звісно це Захід винний що стримує розвиток росії.
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30.06.2022 23:22 Відповісти
- желание не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной основе традиционных ценностей...

Ой, даже не знаю с чего начать. Насрали по всему миру и ещё обыжается.
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30.06.2022 23:22 Відповісти
Ці спроби стримування, вважає Путін, є нічим іншим, як бажанням не дати Росії розвиватися потрібними їй темпами і на потрібній основі традиційних цінностей.Кровожадне рашистське чмо.А яка різниця між "традиційними цінностями" нацистів і "традиційними цінностями "рашистів, крім спільних "традиційних цінностей" окупація ,війна,смерть ,розруха???
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30.06.2022 23:23 Відповісти
Тау тебе ж,пуйлище, теж дупло роздовбане івся московія голуба аж синя. Пересадив би всіх своїх ******,то мо хто й повірив. А так…Московія-голуб'ятня ,ще й з педофілами.
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30.06.2022 23:25 Відповісти
Нравиться не нравиться,а орки будут жариться!
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30.06.2022 23:29 Відповісти
ПРИДУРОК УЙДИ С УКРАИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ !!!
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30.06.2022 23:32 Відповісти
Пусте завивати у Космос. пыни давно нет. А кацапы перегрызут сами себя( время и санкции - на нашей стороне, сделают свое дело).
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30.06.2022 23:34 Відповісти
Я думаю ви маєте рацію, ***** вже немає на світі, а ті ************, скроєні за міркою *****, як то на нього поведінкою не сильно схожі. Занадто багато помилок роблять, то пердять на людях, то козявки з носа розглядають при зборах своєї госдури і народу, та й ручки так дивно у ************* трусяться, як при паркінсоні, так що треба за стіл триматися, щоб не видно було. Та й сідає ************ завжди так далеко від співрозмовника, напевно щоб не помітили що це вже не *****, а його замінник.
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01.07.2022 00:16 Відповісти
старий маразматик, щоб ти здох! Мерзота, яка вилизувала хлопчиків на камеру, щось ******* про традиційні цінності
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30.06.2022 23:33 Відповісти
развивайтесь в другую от нас сторону
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30.06.2022 23:35 Відповісти
Писец какой-то....А какие "традиционные ценности" для СВОЕГО развития россия защищает от "сдерживания" со стороны запада "..... В УКРАИНЕ ???!!! Украина что-часть российской империи или губерния??..Совсем плохо с головой у путина???
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30.06.2022 23:38 Відповісти
Интересно, какие такие ТРАДИЦИОННЫЕ ценности могут быть в праше?
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30.06.2022 23:56 Відповісти
Воровать всё от автомотора до атомной бомбы у Запада.
Это называется "цап-царап".
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30.06.2022 23:58 Відповісти
Водка , балалайка и довбонутый медведь.
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01.07.2022 00:17 Відповісти
"Водку" ми з поляками їх гнать навчили (у поляків вона так і зветься - "вудка" До Івана Грозного вони пили "зелено вино" - брагу з житнього солоду) Балалайка - модернізація башкирського "тумбира" А ведмідь сам приблудився - вони до його створення руки не прикладали!
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01.07.2022 05:29 Відповісти
Россия была до 1917 года, а потом пришёл хабадский красный террор,
который никуда не делся и после распада СССР.
Нет никакой "России" - есть банда гебни "со взором горящим",
которая захватила власть и умеет только угрожать остальному миру.
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30.06.2022 23:56 Відповісти
"Так званий колективний Захід (...) у своїх діях виходить з того, що їх моделі ліберального глобалізму немає жодної альтернативи. А ця модель (...) є тим самим оновленим виданням неоколоніалізму і нічим іншим, світом по-американськи, світом для обраних, у якому права всіх інших просто зневажаються" - шо цей придурок верзе? двадцять два роки при владі з такими ресурсами і що він корисного людству приніс? з якою "альтернативою" це лайно безграмотне вчити кого лізе?? світ все більше починає розуміти що від озброеного живого кацапа користі не буде
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01.07.2022 00:07 Відповісти
"эта модель (...) является миром для избранных, в котором права всех остальных просто попираются" - это не так?
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01.07.2022 13:11 Відповісти
яка ******* ******-фюрер... воно гадає, що ми його боїмося... от же лошара тупа росіянська.. нічого, дай боже здохне скоро падло російське.
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01.07.2022 00:11 Відповісти
Нове "*****" знайдуть!

Цитати з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839):
"Российская империя - это лагерная дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества"
"Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!"
"Ум этого народа-подражателя питается чужими открытиями"
"От первобытной дикости избавиться можно, от мании же казаться тем, чем ты не являешься, излечиться нельзя"
"У нас работа дает человеку жить; в России она его убивает"
"Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством"
"мысль здесь не только преступление, но и несчастье"
"Однако, что бы ни говорили эти покорные подданные, что бы они ни делали, восторг их остается принужденным: это - любовь стада к пастуху, который кормит его, чтобы зарезать"
"Русское правительство - абсолютная монархия, ограниченная убийством"
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"
"Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад"
"несмотря на получаемое ими поверхностное образование /.../ русские еще не могут считаться людьми цивилизованными. Это татары в военном строю - и не более. Их цивилизация - одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и, когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство"
"Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!"
"Природа и история никак не затронули русскую цивилизацию; ничто в ней не вышло из почвы или из народа - прогресса не было, в один прекрасный день все ввезли из-за границы"
"русский находит вкус в рабстве"
"на протяжении более чем столетия благовоспитанные русские - знать, ученые, власти предержащие, только тем и занимались, что клянчили идеи и искали образцов для подражания во всех обществах Европы"
"представьте себе полудикий народ, который построили в полки, не дав ни образования, ни воспитания, и вы поймете, каково моральное и общественное состояние русского народа"
"Страх в России замещает /.../ мысль"
"По-моему, прежде чем принимать изъявления всенародной любви, следовало бы создать сам народ"
"Да и что такое, в конце концов, эта толпа, которую окрестили народом и которую Европа почитает своим долгом простодушно расхваливать за ее почтительную кротость в обращении к своим государям? не обольщайтесь - это рабы рабов"
"попробуйте посоветовать отменить постепенно в России крепостное право, и вы увидите, что с вами сделают и что скажут о вас в этой стране"
"Прежде чем сравнивать наши два народа, подождите, пока ваш появится на свет"
"сама нация доселе - всего лишь афишка, наклейка для Европы"
"Империя эта при всей своей необъятности - не что иное, как тюрьма, ключ от которой в руках у императора"
"Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира"
"с тех пор как я в России, будущее Европы видится мне в черном цвете"
"русские считают, что их удел - творить насилие"
"ловкость присуща русским во всем, в том числе и в воровстве"
"Русские отточили страх до того, что он принял форму любви"
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01.07.2022 05:36 Відповісти
С ...ка ... Так, Україна використовує можливості Заходу, що відбитися від рф і повернути своє.
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01.07.2022 00:15 Відповісти
путін завжди критикує сша за те, що воно не дає росії захватити україну
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01.07.2022 00:21 Відповісти
Их древние ордынские традиции - это захватывать соседей.
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01.07.2022 00:26 Відповісти
Бідося. Україна стримує кацапстан, що буде якщо на поле боя вийдуть інші.
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01.07.2022 00:30 Відповісти
Тут только медики могут правильно диагностировать этот бред.
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01.07.2022 00:32 Відповісти
Ну у Пуйла і його Zондер-карателів відомо які "традиційні цінності" - вбити, вкрасти і згвалтувати. Хотілося би від Пуйла почути, як в цих "цінностях" дотримуються права тих, кого вбили, обікрали, покалічили або згвалтували?
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01.07.2022 00:36 Відповісти
Твоя "країна", йолопе, може розвинутись тільки у купку гною!
Максимум!!!
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01.07.2022 00:42 Відповісти
Так хто ж вам заважає розвиватися в середині сортира? Флаг вам в рукиЮ барабан на шию, якір в дупу! Головне, щоб ззовні не смерділо!
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01.07.2022 00:52 Відповісти
Новодворская: Запад пытается поставить Россию на колени. Пытается, пытается, а она все лежит и лежит
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01.07.2022 00:58 Відповісти
ВРЕМЯ ++++++++++++ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ВАЛЕРИИ НОВОДВОРСКОЙ
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01.07.2022 07:02 Відповісти
Задрал своими разговорами о гомосексуалізме. Тоскуетто ком то что ли?
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01.07.2022 01:38 Відповісти
Дебил, бл..дь! Это Украина, слава Богу, как может использует Запад для сдерживания России.
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01.07.2022 02:27 Відповісти
Просто від'їбіться від нас.
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01.07.2022 02:36 Відповісти
какашки за собою прибирай,стратег хрєнов!
живете в гамні,їсте гамно,розповсюджуєте кругом своє гамно!
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01.07.2022 02:46 Відповісти
Русня всеэту блевотину хавает и еще просит. Биороботы,только отстрел.
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01.07.2022 06:18 Відповісти
Традиционная Мавзолейная ценность...мочить в сортире собственный народ....
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01.07.2022 06:22 Відповісти
говорят у его кабинета и спальни дежурит онколог --- туда срочно нужен психиатр --- ***** не помнит что 24. 02.22года он начал войну против УКРАИНЫ --- КАК ТАКОЕ ЖИВОТНОЕ МОЖЕТ РУКОВОДИТЬ ЯДЕРНЫМ государством --- напал выродок на соседнее ГОСУДАРСТВО .а теперь запад виноват в том что весь мир нам помогает бить рашафашистов . урод моральный ***** конченный . думал проглотили крым потом даунбас . проглотят и полное вторжение . а ЗАПАД понял что все ****** . ***** дальше терпеть нельзя . так теперь у этого психически ненормального фашиста ЗАПАД получается воюет с *****вским рейхом --- там уже и психиатр не поможет . ТОЛЬКО ТАБАКЕРКОЙ ПО ЛЫСЫНЕ .......
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01.07.2022 07:01 Відповісти
Идиот! Такого быдла как у тебя-ещё поискать. Нужно немедленно отгородиться высоким забором.
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01.07.2022 07:11 Відповісти
"традиційні цінності" московитів - баби, водяра і пацєфон... Половина ваших Орків писати не вміє, які у вас там цінності??? Нагадити в Церкві, попрострілювати очі іконам в церквах України (як рюзькіє робили в Бучі), гвалтувати дітей на очах у матерів, їздити по тілам загиблих танками ... Ви су#и не те що не люди, ви тварі і ніяких "цінностей" у вас не має....
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01.07.2022 07:27 Відповісти
Так само як США використовувала СРСР для стримання третього рейху!
От кляті пендоси
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01.07.2022 08:37 Відповісти
мерзкая,лживая циничная падаль,сдохни!!!!
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01.07.2022 09:59 Відповісти
Ах ти ж гидоття брехливе, здохни, курва, зі всім своїм людожерським народцем
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26.09.2022 14:20 Відповісти
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