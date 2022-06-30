Захід використовує Україну для стримування Росії, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Захід використовує Україну для стримування Росії у її прагненні розвиватись на основі традиційних цінностей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Так званий колективний Захід (...) у своїх діях виходить з того, що їх моделі ліберального глобалізму немає жодної альтернативи. А ця модель (...) є тим самим оновленим виданням неоколоніалізму і нічим іншим, світом по-американськи, світом для обраних, у якому права всіх інших просто зневажаються", - сказав Путін, виступаючи в штаб-квартирі СЗР.

За його словами, "наочне підтвердження тому – доля багатьох країн та народів Близького Сходу, інших регіонів світу, а сьогодні – мільйонів людей в Україні, яких Захід просто цинічно використовує як витратний матеріал у геополітичних іграх у своїх спробах стримати Росію".

Ці спроби стримування, вважає Путін, є нічим іншим, як бажанням не дати Росії розвиватися потрібними їй темпами і на потрібній основі традиційних цінностей. "Яке ж це стримування? Це просто боротьба із Росією", - заявив він.

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