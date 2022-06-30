Захід використовує Україну для стримування Росії, - Путін
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Президент РФ Володимир Путін вважає, що Захід використовує Україну для стримування Росії у її прагненні розвиватись на основі традиційних цінностей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Так званий колективний Захід (...) у своїх діях виходить з того, що їх моделі ліберального глобалізму немає жодної альтернативи. А ця модель (...) є тим самим оновленим виданням неоколоніалізму і нічим іншим, світом по-американськи, світом для обраних, у якому права всіх інших просто зневажаються", - сказав Путін, виступаючи в штаб-квартирі СЗР.
За його словами, "наочне підтвердження тому – доля багатьох країн та народів Близького Сходу, інших регіонів світу, а сьогодні – мільйонів людей в Україні, яких Захід просто цинічно використовує як витратний матеріал у геополітичних іграх у своїх спробах стримати Росію".
Ці спроби стримування, вважає Путін, є нічим іншим, як бажанням не дати Росії розвиватися потрібними їй темпами і на потрібній основі традиційних цінностей. "Яке ж це стримування? Це просто боротьба із Росією", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Прямо - торт "Наполеон" Тільки коржі не варенням і кремом змазані, а гімном!
Марія в мові 4000 турецьких слів, наприклад килім, по польськи dywan, курінь, по польськи szałas, чоботи - buty і так далі))) вдалого дня!
На яких дебілів це розраховано?
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Это как убийца в суде заявит, что судья использует жертву, что бы его посадить.
Спочатку це було самодержавіє, де керувала німецька етнічна аристократія, хоч і православна.
Потім це була парламентсько-монархічна комбінація в 1905...1917, але конституцію так і не ухвалили. Тим не менш традиційні ціннощі чистої незмішаної монархії послали подальше.
Потім це була парламентська республіка в 1917-1918, але терористи-більшовики розстріляли обраних членів учрєдітєльного собранія.
Потім це була диктатура пролєтаріата, сталінізм-комунізм, де розстрілювали інших представників попередніх традиційних ціннощів (дореволюційних якого б кольору вони не були).
Потім це була президентсько-парламентська багатопартійна але комуністична демократія Горбачова, яка проїснувала менше року, позаяк представники дореволюційних традиційних ціннощів і комуністичних традиційних ціннощів Горбачова ненавиділи.
Потім це була президентсько-парламентська багатопартійна але бандито-капіталістична демократія Єльцина, яка розтоптала традиційні ціннощі системи Горбачова.
Потім це стала авторитарна чекістсько-бандитська диктатура путіна, яка розтоптала традиційні ціннощі системи Єльцина.
То які ж традиційні ціннощі сформувала система путіна ? Скільки проживуть ці ціннощі , враховуючи вищезазначене ?
или до 2014?
вас там немцы и французы облизывали
заводы понастроили
ух какие наглые
это они хотят сдержать рашку так
Ой, даже не знаю с чего начать. Насрали по всему миру и ещё обыжается.
Это называется "цап-царап".
который никуда не делся и после распада СССР.
Нет никакой "России" - есть банда гебни "со взором горящим",
которая захватила власть и умеет только угрожать остальному миру.
Цитати з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839):
"Российская империя - это лагерная дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества"
"Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!"
"Ум этого народа-подражателя питается чужими открытиями"
"От первобытной дикости избавиться можно, от мании же казаться тем, чем ты не являешься, излечиться нельзя"
"У нас работа дает человеку жить; в России она его убивает"
"Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством"
"мысль здесь не только преступление, но и несчастье"
"Однако, что бы ни говорили эти покорные подданные, что бы они ни делали, восторг их остается принужденным: это - любовь стада к пастуху, который кормит его, чтобы зарезать"
"Русское правительство - абсолютная монархия, ограниченная убийством"
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"
"Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад"
"несмотря на получаемое ими поверхностное образование /.../ русские еще не могут считаться людьми цивилизованными. Это татары в военном строю - и не более. Их цивилизация - одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и, когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство"
"Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!"
"Природа и история никак не затронули русскую цивилизацию; ничто в ней не вышло из почвы или из народа - прогресса не было, в один прекрасный день все ввезли из-за границы"
"русский находит вкус в рабстве"
"на протяжении более чем столетия благовоспитанные русские - знать, ученые, власти предержащие, только тем и занимались, что клянчили идеи и искали образцов для подражания во всех обществах Европы"
"представьте себе полудикий народ, который построили в полки, не дав ни образования, ни воспитания, и вы поймете, каково моральное и общественное состояние русского народа"
"Страх в России замещает /.../ мысль"
"По-моему, прежде чем принимать изъявления всенародной любви, следовало бы создать сам народ"
"Да и что такое, в конце концов, эта толпа, которую окрестили народом и которую Европа почитает своим долгом простодушно расхваливать за ее почтительную кротость в обращении к своим государям? не обольщайтесь - это рабы рабов"
"попробуйте посоветовать отменить постепенно в России крепостное право, и вы увидите, что с вами сделают и что скажут о вас в этой стране"
"Прежде чем сравнивать наши два народа, подождите, пока ваш появится на свет"
"сама нация доселе - всего лишь афишка, наклейка для Европы"
"Империя эта при всей своей необъятности - не что иное, как тюрьма, ключ от которой в руках у императора"
"Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира"
"с тех пор как я в России, будущее Европы видится мне в черном цвете"
"русские считают, что их удел - творить насилие"
"ловкость присуща русским во всем, в том числе и в воровстве"
"Русские отточили страх до того, что он принял форму любви"
Максимум!!!
живете в гамні,їсте гамно,розповсюджуєте кругом своє гамно!
От кляті пендоси