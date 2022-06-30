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Кременчук (218) Путін (21440)

"Нема там ніякого теракту", - Путін про обстріл ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський президент Володимир Путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих. За його словами, армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня "високоточна зброя" досягає цілей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські джерела.

"Немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє.

Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну, ховають техніку, особливо західну, у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують.

По жодним цивільним об'єктам російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, де знаходиться і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей".

Також читайте: Папа Римський назвав обстріл ТЦ у Кременчуку варварською атакою

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+129
Нема там ніякої країни. Терористична організація.
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30.06.2022 01:20
+60
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30.06.2022 01:22
+52
Московиты бъют по центру принятия решений, как и обещали - то есть по украинскому народу.
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30.06.2022 01:24
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пыня ********** гуманойд гном фон путлир
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30.06.2022 08:35 Відповісти
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30.06.2022 08:44 Відповісти
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30.06.2022 08:47 Відповісти
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30.06.2022 08:50 Відповісти
А що доводити терористу, якщо воно терорист і побудував країну терориста. Всі наші об'єкти, і військові і не військові - це наша інфрастукрура і військові, навіть якщо би там були, є наші громадяни і ніхто не давав права засрашці їх вбивати. Виходить, що по військових стріляти можна?А де це написано? Але це так, а фактично кацапи стріляють по цивільних, їх будинках, де ніколи не було військових. Приклад Миколаїв, де постійно обстрілюють багатоповерхівки біля яких немає інфої інфраструкрури. А "високоточна зброя" кацапів це те, що їм передала Україна, це те, що українці у складі радянського союзу виготовляли за рахунок свої бюджетів, а кацапські потвори цими ракетами знищують нас, тих, хто їм це передав. Де ті чмошники з "партії реонів", ОПЗЖ, "наш край", "відродження", комуняки, які тягнули нас в бік расмєї, які тут все робили, щоб була їхня мова та інше.
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30.06.2022 08:54 Відповісти
Путлєр капут.
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30.06.2022 09:02 Відповісти
Кацапня брешет как дышит. Что им верить если они в своей брехне дошли до того, что говорят, что они не нападали на Украину.
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30.06.2022 09:02 Відповісти
Просто цікаво, кому випаде така честь замочити терориста-путіна в сартирі?
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30.06.2022 09:04 Відповісти
Очень удивился бы, если это чмо, хоть раз что-то признает. Редкой породы ублюдок.
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30.06.2022 09:05 Відповісти
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30.06.2022 09:23 Відповісти
У носящего чемодан есть должность - фекальничий
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30.06.2022 16:36 Відповісти
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30.06.2022 09:26 Відповісти
Як хан орків пуйло просто ідеальне. Наскрізь брехливе ,мегазле й огидне. Уособлення національного духу. Певно в своєму гадюшнику він визнається самим мачистим красенем, мускулінним плейбоєм, вологою мрією всіх орчанок... хоча, мабуть, орків теж...
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30.06.2022 09:28 Відповісти
Віримо, віримо... тільки заїкаться не потрібно... так намагаєшся виправдатися, що аж говорити тобі важко. Але від відповідальності не втечеш, ця вся кров, **** кремлівська на твоїх руках, і її не відмиєш.
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30.06.2022 09:30 Відповісти
Читай маньяк кремлёвский кровавый, что говорит про тебя Комфи из Амстора.
https://blog.comfy.ua/kremenchuk-27-06-22/
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30.06.2022 09:31 Відповісти
проблема в тому , що на кацапії 99% такі як *****! навіть ті , що пару років назад приїхали з України(((
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30.06.2022 09:32 Відповісти
брехливе ссикливе створіння.
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30.06.2022 09:35 Відповісти
Был ботоксный террорист падлюкой - падлюкой и остался
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30.06.2022 09:40 Відповісти
террористы и те берут на себя ответственность, а это серливое сцыкло в своем репертуаре
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30.06.2022 09:44 Відповісти
адміни видаліть цю новину, збережіть людям нерви
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30.06.2022 09:45 Відповісти
*****, нет слов других.
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30.06.2022 09:53 Відповісти
Тварюк ліквідовуввти будь яким чином. Все виправдано!!
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30.06.2022 09:55 Відповісти
Зацініть *масштаб картіни*, так обісралися їх пропагандисти і військові, що прийшлося самому тсарю всім по телевізору появнювати, як треба говорити... тсарю то всі вірять

не допрацьовують солов'ї і симоняхі)
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30.06.2022 09:56 Відповісти
лживое чмо !!!!! величайшее ху-й-ло всех времен и народов !!!
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30.06.2022 10:01 Відповісти
***** потихоньку заплывает смальцем
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30.06.2022 10:19 Відповісти
дебіл "високоточний"
... розпочинай вже в бункері тестувати миш'як....
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30.06.2022 10:30 Відповісти
Ублюдок боточный,когда ж тебя кто то пристрелит?
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30.06.2022 10:48 Відповісти
Мне вот интересно, он когда ссыт в унитаз, высокоточно попадает своим вялым оружием или также как его сраные ракетчики?
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30.06.2022 11:27 Відповісти
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30.06.2022 11:43 Відповісти
Чтоб тебе, **** , язык отсох
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30.06.2022 14:00 Відповісти
"Не было там никакого теракта. Была обычная работа нашей рашисткой путлеровской банды. Кхе-кхе."

Скорее бы ему у гроба жаба-********* спела армянскую песню, которая была в фильмне "Мимино" - "Ой, серун...💩 серун...💩"
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30.06.2022 12:12 Відповісти
Как можно такую куйню говорить...
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30.06.2022 12:13 Відповісти
мерзкая,лживая циничная падаль,сдохни!!!!
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30.06.2022 12:48 Відповісти
А будинки в Киеві,Ніколаеві,Харкові,Одесі то ми самі розстрілюемо!!! я мовчу вже про Маріуполь,Северодопецьк і тд
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30.06.2022 13:16 Відповісти
Мир хорошо помнит про "их там нет"
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30.06.2022 13:59 Відповісти
Та коли ж це падло вже здохне?
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30.06.2022 14:01 Відповісти
Нет никакого президента рф - просто убийца-террорист
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30.06.2022 14:19 Відповісти
Цензор, навіщо ви популярізуете цю потвору?!
Ви уявляете шо б в часи другої світової війни радянська "правда" писала для радянських людей статті про шо говорить і шо вважає Гітлер?!
Цими статтятми ви легалізуете цього покидька, військового злочинця до рівня політичного, авторитетного діяча!
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Самое брехливое @уйло в мире, на концерте у кобзона уже давно ждут
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30.06.2022 14:26 Відповісти
А я б хотів щоб ця потвора після смерті навічно залишилася на концерті не Кобздона, а Шатунова
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30.06.2022 14:29 Відповісти
шатунов уже на концерте
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30.06.2022 14:31 Відповісти
..
..
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30.06.2022 14:37 Відповісти
это сказал *******, ******* он ))
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30.06.2022 15:06 Відповісти
Надо бить по местам откуда прилетело
И говорить та то оно отскочили как теннисный мячик
И полетело назад откуда прилетело
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30.06.2022 15:14 Відповісти
ну, если вы попали куда хотели, то говно - ваша разведка, и "высокоточные" ракеты ваши с отклонением +/- километр - тоже говно. Да и сам ты, чмоня...
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30.06.2022 15:39 Відповісти
Нічого подібного не було, я вам зараз карту покажу...
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30.06.2022 15:52 Відповісти
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30.06.2022 16:34 Відповісти
Бреше як дише, це його звичний діагноз.
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30.06.2022 21:49 Відповісти
Це ж не Волгодонск.....да *****?
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01.07.2022 02:48 Відповісти
ФСБ РоССии и отчасти КНБ Казахстана -- это официально действующие преступные организации. Доказательство? Так же, как и классические преступники, ФСБ РоССии и отчасти КНБ Казахстана действуют без предъявления документов. То есть, при соприкосновении с этими спецслужбами трудно установить личность их сотрудника. Не знаешь, с кем имеешь дело: с офицером или самозванцем.
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01.07.2022 03:53 Відповісти
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