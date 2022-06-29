Папа Римський назвав обстріл ТЦ у Кременчуку варварською атакою

Папа Римський Франциск під час виступу на площі Святого Петра з нагоди Дня апостолів Петра і Павла назвав ракетний обстріл торгового центру в українському місті Кременчуку варварським нападом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Щодня ношу у своєму серці дорогу і багатостраждальну Україну, яка і далі потерпає від варварських атак, як та, що сталася з торговим центром у Кременчуку", - сказав понтифік.

Він додав, що молиться, аби ця божевільна, за його словами, війна якнайскоріше закінчилася, а відповідальні за неї люди, які "не хочуть або не можуть" знайти діалог, не уникали допомоги українцям, які страждають.

Читайте також: Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін