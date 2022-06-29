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Новости Война в Украине
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Кременчуг (332) Папа_Римский (380)

Папа Римский назвал обстрел ТЦ в Кременчуге варварской атакой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ватикан,папа

Папа Римский Франциск, выступая на площади Святого Петра по случаю Дня апостолов Петра и Павла, назвал ракетный обстрел торгового центра в украинском городе Кременчуге варварским нападением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Ежедневно ношу в своем сердце дорогую и многострадальную Украину, которая и дальше бедствует от варварских атак, как та, которая произошла с торговым центром в Кременчуге", – сказал понтифик.

Он добавил, что молится, чтобы эта сумасшедшая, по его словам, война как можно скорее закончилась, а ответственные за нее люди, которые "не хотят или не могут" найти диалог, не избегали помощи страдающим украинцам.

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Топ комментарии
+26
ЧИЯ варварська атака? ЧИЯ? Скажи нам його ім'я
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29.06.2022 20:37
+13
Ну, так помий путіну ноги...новічком!
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29.06.2022 20:34
+10
Стандартний набір - скласти зброю, услишатьрасєю.
А ще в нього допомога Україні - це расизм
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29.06.2022 20:51
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Святой отец! Ватикан - самая богатая в мире организация. В руках Ватикана огромное количество нитей политического управления во всем мире. 15 процентов от месячного дохода Ватикана способны вооружить ВСУ до степени подавляющего превосходства в оружии...
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29.06.2022 20:32 Ответить
ce biznes - pri chem nagly i vesma krovavy k tomu esho....
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29.06.2022 20:34 Ответить
И часть этих доходов от ТЕРРОРИСТА 1 ***** ‼️Папаше кровавые деньги тоже не пахнут‼️
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29.06.2022 21:06 Ответить
Йди ти, папо, із своїм люцифером знайди діалог, займися профобов'язками. Бо твоє сестрування із кацапнею та "гуркіт нато у двері расєї" тобі довіку гукатиметься
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29.06.2022 20:33 Ответить
тато ху@ла(
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29.06.2022 20:33 Ответить
prosto BESIT vot eti "SVJATOSHI".....ношу у своєму серці дорогу і багатостраждальну Україну, яка і далі потерпає від варварських атак....

atak ? ATAK OT KOVO!!!???

nenavizhu cerkovj - shtob vam v vashem adu po bolshe snarjadov i uglja. urodi.
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29.06.2022 20:33 Ответить
Да, раніше папи іншими були - хрестові походи починали...
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29.06.2022 20:41 Ответить
tak - esho mnogo kovo sozhgli na kostrah..... svjatoshi
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29.06.2022 20:45 Ответить
Ну якщо папа запропонує аутодаффе для х@йла, то особисто я закрию очі на всю ту хєрню, яку він поров раніше...
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29.06.2022 21:16 Ответить
tak - pustj trehanjot starinoi
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29.06.2022 22:00 Ответить
Папа навернувся до Бога? 🤔 Це добре для понтифіка.
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29.06.2022 20:34 Ответить
Ну, так помий путіну ноги...новічком!
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29.06.2022 20:34 Ответить
Це ж треба...
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29.06.2022 20:34 Ответить
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29.06.2022 20:38 Ответить
ЧИЯ варварська атака? ЧИЯ? Скажи нам його ім'я
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29.06.2022 20:37 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

7 ч. ·

І ще одна штука, яка мене давно триґерить. Якось непомітно, хаміль-хаміль - і вже нормою стало в нас нарікати, що от, мовляв, Росія терорист - тому що убиває цивільних, "а там же не було жодних військових об'єктів"! Так, ніби ми всі вже мовчазно прийняли і ПОГОДИЛИСЬ, qrwaмаць, що військові об'єкти (і "військові люди" теж, виходить?) - це "нормальні" жертви, бо ж "на те війна", - так, ніби та "війна", це не розбійний на нас напад сусідньої держави, проти якого ми змушені боронитись, а якийсь, qrwaмаць, лицарський турнір двох контрактних армій десь у чистому полі за домовленістю! Мовляв - ну то ж воєнні, ясне діло, їм положено, "а нас же зашо?"

Я тут зараз не про моральну оцінку такого дискурсу, а про суто безпекову: від нього мені вперто відгонить не тільки глупотою, а й ІПСО. Бо це дуже російська точка зору, Росією ж нам і нав'язана: це Путін 24-го пообіцяв бомбити "тільки військові об'єкти" - те саме, хто не в курсі, обіцяв Гітлер у промові в Рейхстаґу 1 вересня 1939 р., тобто й тут скопіпастили, - і тепер кожна апеляція до міжнародної спільноти з меседжем у дусі "от бачите, він не дотримав слова, гинуть цивільні!" - це, фактично, визнання за Путіним "права на напад" і гра в російські ворота: "перевод стрілок" - із визнання злочинним САМОГО НАПАДУ (тоді РФ має негайно забиратися геть на засадах безумовної капітуляції, з репараціями й контрибуціями) - на "злочини над цивільними" (кожен із яких може ставати предметом довголітніх дискусій, в т.ч. в міжнародних судах, але ФАКТ нападу тоді вже не оскаржується як сам по собі злочинний). Уже бачила ролик про Кременчук з англомовними титрами, в якому центральним меседжем зроблено оте "дуже жалібненьке"- NO DANGER TO RUSSIAN ARMY, it was just a shopping mall. Так от, це поганий меседж, рєбята. Дуже поганий.

Будьмо уважні (с). Схоже, наткнувшись на опір "єдиним кулаком", ворог пробує розколоти нас - на "армію" і "мирняк".

Стежмо за тим, що і як ми говоримо (і за ким повторюємо). Слова теж убивають, хоч і не зразу й неявно.

Шануймося.

Слава ЗСУ.
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29.06.2022 21:37 Ответить
Риторичне запитання: а що Тато Римський пропонує зробити, аби зупинити терористів?
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29.06.2022 20:37 Ответить
ponjat i prostitj rasisju
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29.06.2022 20:39 Ответить
Явно не хрестовий похід запропонує... А варто було б!
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29.06.2022 20:43 Ответить
Стандартний набір - скласти зброю, услишатьрасєю.
А ще в нього допомога Україні - це расизм
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29.06.2022 20:51 Ответить
Papka dumajet?
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29.06.2022 20:41 Ответить
Це той Папа, що зрівняв Україні і парашію однаково в цій війні і запропонував двом громадянкам нести хрест? Папа, виступив на боці зла, на боці диявола, бо росія на нас напала і вбиває, а ми є жертва і ми захищаємося. Пробачення попросив?
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29.06.2022 20:45 Ответить
Кмітливий!
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29.06.2022 20:46 Ответить
Так точно,кеп! Варварська!!!!!
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29.06.2022 20:51 Ответить
Падре! Не влазь в гівно політики, будь ЛЮДИНОЮ, якою був Кароль Войціла!!!
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29.06.2022 21:00 Ответить
Папа наш, Бандера! Україна - мати!
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29.06.2022 21:01 Ответить
"...Папа Римський Франциск заявив, що «гавкіт НАТО на двері росії» призвів до її вторгнення в Україну..."
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29.06.2022 21:15 Ответить
А інші атаки і сам напад були доброчинними акціями?
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29.06.2022 21:31 Ответить
Ще б пальцем насварився - ото Росії було б!
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29.06.2022 21:33 Ответить
Гавана, 2016 год. Папа встречался с Кириллом Гундяем. Признал оккупацию Крыма. Сейчас валяет дурака, к сожалению. заигрывание с нацистами ни к чему хорошему не приведет. Кирилл - это не христианин, а мелкий антихрист с мордой Япончика.
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29.06.2022 21:35 Ответить
Кіріл і його прямий начальник пуйло є слуги диявола, один з яких носить рясу, а другий прикидається людиною хреститься.
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29.06.2022 22:29 Ответить
Нафталіновий старець. Його думка після організованих ним оргій по примиренню нікому не цікава, всі зрозуміли, що він ідіот.
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29.06.2022 21:37 Ответить
Похоже, этот Папа войдет в историю как адвокат дъявола.
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29.06.2022 21:37 Ответить
ЧМО обізвалося... То вже, курва, мовчи, ніж ******* загальні фрази. Конче не лівацьке ЧМО в рясі.
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29.06.2022 21:44 Ответить
Ще подробиці ракетного удару по Кременчуку.
https://t.me/h_kremenchug/43661?single
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29.06.2022 22:17 Ответить
Схоже, що Папа Римський дуже подружився з патріархом Кирилом( він же агент спецслужб Гундяєв)...
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29.06.2022 22:23 Ответить
Ще у цього "міротворца" забули запитати!
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30.06.2022 05:43 Ответить
Папа Римский может купить тысячу Ф-22 для пилотов Ukraine.
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30.06.2022 06:51 Ответить
Ой, а що гроші з москви не прислали цього місяця?
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30.06.2022 12:00 Ответить
лицемер!
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30.06.2022 12:57 Ответить
 
 