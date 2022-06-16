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Столтенберг ответил Папе Римскому: За войну в Украине ответственен Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ватикан,папа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

Об этом он заявил, комментируя слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"НАТО – это оборонный альянс. И война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Альянс и страны-члены вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.

"Это ни для кого не является угрозой. Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому, это президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - добавил генсек НАТО.

Читайте: Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине
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Топ комментарии
+62
киньте цього папу у вулик
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16.06.2022 17:38
+57
Розчарований папою,на жаль не має Папи Павла 2,на жаль...
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16.06.2022 17:39
+50
Він просто старий маразматичний дід який не має ніякого відношення до віри та Бога,якби у нього була хоча б крапля Віри він би оголосив хрестовий похід проти нового царя ірода-путіна та його орд сатани і пообіцяв прощення гріхів, або принаймні сказав хто є стороною Правди а хто є силою зла та брехні.Віра якраз і полягає в тому щоб не боятися казати Правду. Натомість маємо абсолютно жалюгідного йолопа який легко ведеться на кремлівську пропаганду.в Біблії написано по ділам їх впізнаєте їх тут ні слов ні діла,якась дурна декорація.
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16.06.2022 18:01
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киньте цього папу у вулик
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16.06.2022 17:38 Ответить
Він просто старий маразматичний дід який не має ніякого відношення до віри та Бога,якби у нього була хоча б крапля Віри він би оголосив хрестовий похід проти нового царя ірода-путіна та його орд сатани і пообіцяв прощення гріхів, або принаймні сказав хто є стороною Правди а хто є силою зла та брехні.Віра якраз і полягає в тому щоб не боятися казати Правду. Натомість маємо абсолютно жалюгідного йолопа який легко ведеться на кремлівську пропаганду.в Біблії написано по ділам їх впізнаєте їх тут ні слов ні діла,якась дурна декорація.
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16.06.2022 18:01 Ответить
Одного Чорного диявольського храму вистачить для визнання росыйськоъ церкви антихристовою.
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16.06.2022 18:09 Ответить
Этого деда на пост явно пролоббировала раша .
она миллиарды от энергоносителей тратит , шоб везде засунуть свой нос
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16.06.2022 18:31 Ответить
Та скорее всего бабла зарядили когда только папой стал. Теперь компромат в кгб лежит. Не ему лично конечно, с понтом на благотворительность. Но много.
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16.06.2022 18:56 Ответить
КОРРУПЦИЯ ВЫСШЕГО ПОШИБА ‼️Ватикан стал прихвостнем *****‼️
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16.06.2022 19:03 Ответить
Папа Римський-вимкни дурня...
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16.06.2022 17:38 Ответить
Дурник,хіба здатен відімкнути себе? Воно здатнє поєднувати шльондр,аби ятрити рани українців
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16.06.2022 17:46 Ответить
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16.06.2022 17:50 Ответить
Розчарований папою,на жаль не має Папи Павла 2,на жаль...
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16.06.2022 17:39 Ответить
Це папа Хуúла
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16.06.2022 17:40 Ответить
у Ху...ла пап много.
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16.06.2022 17:46 Ответить
Жодного папьі мамьі - воно невідомий ху@ з вигаданою біографією
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16.06.2022 18:02 Ответить
У римського попа кукуха поїхала...! В,.. нього:- нє всьо так адназначна, ната лаєт у границ парпшіі"
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16.06.2022 17:40 Ответить
Надо полагать, что у Папы в закромах есть немало залежей в слитках, в том числе и от кремлёвских бандитов. "Эх, я б засосал стакан - и в Ватикан!"
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16.06.2022 17:59 Ответить
Окрім відрази опущений поплічник гундяя,нічого невикликає. Церква як інститут деградує
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16.06.2022 17:42 Ответить
А що, церква колись була прогресивною інституцією? Церква й була задумана, як регрес і задурманювання населення для утримання стада ("пастви") у покорі. А попи є й завжди були людьми-жадібними, продажніми, брехливими, цинічними, завжди служили владі, у них завжди, а зараз ще більше був і є один бог-гроші, а ще їх мета-влада.
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16.06.2022 20:09 Ответить
Хорошие времена пошли. Светский военачальник вправляет мозги духовному пастырю сотен миллионов. Хотя папство традиционно тяготело или к инквизиции или к фашизму. см. историю.
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16.06.2022 17:42 Ответить
Цей папа нихєра з головою не дружить. Такі папи нам не потрібні.
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16.06.2022 17:44 Ответить
Ніколи не думав, що я греко-католик, комуно і русофоб з давніх-давен, скажу як Ярослав Галан - "плюю на Папу".
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16.06.2022 17:44 Ответить
На посаді Понтифіка такий самий " пєрєстать і заглянуть"
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16.06.2022 17:44 Ответить
Да купленный этот ноголизальщик, притом еще хуже тебя куплен. Не обязательно прямо напрямую, просто у него в канцелярии кто ему на ухо шепчет сидит какой-то агент влияния, на которого видеокассета есть с мальчиками, ну и сам папа его слушает. Такой же, как Платини (и еще один футбольный коррупционер), Фазель (ЧМ по хоккею), кто судьей работает на матче в Путиным (!) и имеет от него орден и многие другие.

У нас есть хороший навык определять коррупционеров (научились за десятки лет) по одной роже. У них такая специфическая рожа есть, люди без храбрости, но с нагловатым выражением самодовольства в глазах. Сюда же и генсек НАТО, и генсек ООН, и многие другие. Всем им двойной шантаж, либо работаешь на нас и получаешь деньги, либо идет вброс компромата, который вдобавок после первого же сотрудничества, даже мелкого, сразу вырастает до небес, так как компроматом становится сам факт сотрудничества после снятия полученных денег.

Чтобы выжить в таком мире, нужно было быть богатой страной, которая сама имеет строчку расходов в государственном бюджете на 5 млрд евро в год на взятки этим чертям спортивным, религиозным и конечно политикам в Европе. У нас все эти бабки ушли на особняки и роскошные тачки. Хотя есть же и второй вариант. С новичком и VX. Да, можно было подтравливать откровенно купленных политиков. Кончить Меркель еще в 2008-ом. Сразу же на месте ликвидировать опасного врага. Глядишь, все было бы иначе. И недорого стоит. Это хорошее решение могло быть.
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16.06.2022 17:44 Ответить
Голоаний католицький піп- азірець Аморальноті. Що робиться з хртстиянстаом?
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16.06.2022 17:47 Ответить
Цій казочці, про розп'яття, вже шість тисяч років,потрібна нова.
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16.06.2022 17:59 Ответить
Тащемта, то же, что и всегда.
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16.06.2022 18:02 Ответить
мать Тереза была лучше него.
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16.06.2022 17:48 Ответить
Этот папа сломался. Несите нового.
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16.06.2022 17:53 Ответить
Він був з дефектом від початку!
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16.06.2022 18:06 Ответить
А Вы не помните странный отказ предыдущего Папы от престола ? Он же свой срок не досидел .скорее всего раша разыграла в Ватикане свою партию . Она же готовилась к войне 20 лет
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16.06.2022 18:34 Ответить
Сейчас нужен папа типа Иоанна Павла II.
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16.06.2022 17:53 Ответить
Такие,как и Рейган-Тетчер раз в сто лет рождаются,к сожалению..
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16.06.2022 18:10 Ответить
папа римский какой-то лох походу
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16.06.2022 17:55 Ответить
З Франциска такий же Папа Римський, як з Вови президент!
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16.06.2022 17:56 Ответить
Цей "папа"смердить лаптями,несіть іншого...
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16.06.2022 17:58 Ответить
Даже чмо Столтенберг возмутился им
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16.06.2022 17:58 Ответить
Краще би той папа мовчав.
Вже ніби збирається йти на пенсію за станом здоровя і ніяк непіде. Вже нехай нового папу вибирають. А то цей щось за дуже кацапський.
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16.06.2022 18:03 Ответить
100%кацапський!дело в том что реально денег получил ну то такое!а где же БОГ?Где добро?где где где?!!!И Т.П.!!!Моразмотизм не излечить!Получается папуля от типа БОГА!Вошошол в СГОВОР с ДЬЯВОЛОМ!!!ПУТИН ***** ДЬВОЛА ЛИЗУН!!!КАК ТО ТАК!!!
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16.06.2022 19:40 Ответить
Папа, в девичестве, такой же крайний левак, как и Сара Вагенкнехт - одна из лидеров германских леваков, которая несёт пургу в унисон этому "Папаше". Кремлёвские методички им печатаются под копирку.
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16.06.2022 18:04 Ответить
По-моему, деление на правых и левых вообще в современном мире потеряло смысл. АдГ же ту же пуету несёт, что и Вагенкнехт, хотя называются ультраправые.
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16.06.2022 18:08 Ответить
Вот только не надо нести хремлевскую пургу

Nikolay Ivankov 071fa753

Реєстрація: 04 березня 2022

Мене читають: 3

Я читаю: 0
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16.06.2022 18:37 Ответить
У меня было предположение - на уровне теории заговора - что папа стал рупором путина, чтобы спасти людей с АзовСтали. Типа "а вот скажи своей пастве, что НАТО виновато - а мы 100 женщин и детей выпустим". Это было бы по крайней мере благородно. А вот сейчас-то чего кукарекать по-****ски?
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16.06.2022 18:06 Ответить
этот папа скурился, заряжайте новый дымоход
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16.06.2022 18:13 Ответить
...Папа Римсьий в земних ділах ні бельмес.
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16.06.2022 18:15 Ответить
Папа це така фігня виявилася на повірку, ніколи не думав навіть і що саме погане люди в Європі навіть не підозрюють що він шарлатан для них він месія
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16.06.2022 18:15 Ответить
церква пережиток минулого
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16.06.2022 18:16 Ответить
sgoden. pora im nalogi vlupitj - takie kak vsem drugim predprinimateljam
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16.06.2022 18:31 Ответить
ответственность за войну несет всё население лаптестана в его сегодняшних границах. Если господин Столтенберг хочет кого-то избавить от этой ответственности, то может ходатайствовать перед правительством свой страны о предоставлении им гражданства и освобождения их от бремени выплат репараций.
Мнение же престарелого деменциозного итальянца меня не интересует, от слова совсем.
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16.06.2022 18:18 Ответить
А навіщо воно взагалі потрібне..........
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16.06.2022 18:21 Ответить
Лютер був правий коли казав що престол папи римського - це престол майбутнього антихриста.
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16.06.2022 18:26 Ответить
ХА ХА ХА!!!100000000000%ОН ПРАВ!!!
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16.06.2022 20:20 Ответить
Краще б Франциск досі їпав би кіз у своїй Аргентині, як кадирка дон, і не смикався у Європу на жалюгідне посміховисько.
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16.06.2022 18:42 Ответить
Здається,цей папаша римський-самий тупий з усіх,яких знає історія.
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16.06.2022 18:47 Ответить
Не папа а просто дурень...
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16.06.2022 18:48 Ответить
рашистське бабло Банку Ватикана не пахне
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16.06.2022 19:18 Ответить
У Ватикана хватит своего бабла купить Россию целиком. Тут дело в другом, надо наблюдать. Ватикан не так прост, для таких заявлений.
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16.06.2022 21:49 Ответить
все дуже просто. Папа - не папа, а він аргентинський лівак. ультра лівий. Так ще ж ви не забувайте про Ватиканський банк. я думаю, що там не одна сотня млрд. грошеняток проклятих лежить (від нацистських, до зароблених на наркотиках, зброї і обкраданні цілих народів, в т.ч. ***** не один десяток. Бо Бог далеко, а на грішній землі бабло вирішує дуже багато (в .т.ч. вплив і владу), а ця церквочка ще з періоду індульгенцій в курсі справи. ось така се ля ві.
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16.06.2022 19:29 Ответить
Папа Римский тупий бовдур.
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16.06.2022 19:33 Ответить
Цей папа в кептурику тiльки на камеру святого з себе вдає, аля ноги прокаженому полощить...а по факту як той же гундяй -чревоугоднік.
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16.06.2022 19:33 Ответить
ПАПА .ВАТИКАН. МОСКВА.ПАПА. ВОПРОС ЧЕЙ ПАПА.......................СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 19:54 Ответить
А ведь он прав!
Один маньяк убивал всех голубоглазых блондинок, одевших голубые кофточки.
Таким образо они определённым образом провоцировали его, не так ли, отче?
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16.06.2022 20:03 Ответить
Не понятно ваше возмущение. Тут секта на говно изошла доказывая что войну спровоцировал Зеленский , а НАТО вообше ничего не Украине должно.
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16.06.2022 20:05 Ответить
пристаркуватий вождь педофілів розповідає чергові байки на користь *****. все правильно, секти - зло. гундяй та римський педофіл наявне тому підтвердження.
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16.06.2022 20:18 Ответить
Столтенберг напевне протестант, Отець (падре, папа, батюшка, всечесеіші отці) тільки один і на небі, решта прах котрий хоче гпошей, істи і ходити на унітаз
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16.06.2022 20:33 Ответить
Религия - опиум для народа. Любая религия. Для любого народа.
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16.06.2022 20:53 Ответить
Католицизм то тупикова вітка релігії. Вся історія католицизму то одні одурманювання як продаж індульгенцій, боротьба з інакомислям (скільки спалили????), збочення (почитайте біографії пап римських) та підігрування авторитаризму (підтримка Гітлера а зараз путіна). Гори в Пеклі путінський посіпака
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16.06.2022 21:10 Ответить
Маразматики заговорили((А 300 тис. окупантів є ким?Заблукали християни,*****?А тут ***** як Моісей вирішив вивести ((
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16.06.2022 21:30 Ответить
По логике папы церковный целибат провоцирует педофилию среди попов.
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16.06.2022 22:06 Ответить
 
 