Столтенберг ответил Папе Римскому: За войну в Украине ответственен Путин
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил, комментируя слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"НАТО – это оборонный альянс. И война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину", – подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что Альянс и страны-члены вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.
"Это ни для кого не является угрозой. Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому, это президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - добавил генсек НАТО.
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она миллиарды от энергоносителей тратит , шоб везде засунуть свой нос
У нас есть хороший навык определять коррупционеров (научились за десятки лет) по одной роже. У них такая специфическая рожа есть, люди без храбрости, но с нагловатым выражением самодовольства в глазах. Сюда же и генсек НАТО, и генсек ООН, и многие другие. Всем им двойной шантаж, либо работаешь на нас и получаешь деньги, либо идет вброс компромата, который вдобавок после первого же сотрудничества, даже мелкого, сразу вырастает до небес, так как компроматом становится сам факт сотрудничества после снятия полученных денег.
Чтобы выжить в таком мире, нужно было быть богатой страной, которая сама имеет строчку расходов в государственном бюджете на 5 млрд евро в год на взятки этим чертям спортивным, религиозным и конечно политикам в Европе. У нас все эти бабки ушли на особняки и роскошные тачки. Хотя есть же и второй вариант. С новичком и VX. Да, можно было подтравливать откровенно купленных политиков. Кончить Меркель еще в 2008-ом. Сразу же на месте ликвидировать опасного врага. Глядишь, все было бы иначе. И недорого стоит. Это хорошее решение могло быть.
Вже ніби збирається йти на пенсію за станом здоровя і ніяк непіде. Вже нехай нового папу вибирають. А то цей щось за дуже кацапський.
Nikolay Ivankov 071fa753
Реєстрація: 04 березня 2022
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Мнение же престарелого деменциозного итальянца меня не интересует, от слова совсем.
Один маньяк убивал всех голубоглазых блондинок, одевших голубые кофточки.
Таким образо они определённым образом провоцировали его, не так ли, отче?