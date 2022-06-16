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Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ватикан,папа

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив, коментуючи слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.

"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - додав генсек НАТО.

Читайте: Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
киньте цього папу у вулик
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16.06.2022 17:38
+57
Розчарований папою,на жаль не має Папи Павла 2,на жаль...
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16.06.2022 17:39
+50
Він просто старий маразматичний дід який не має ніякого відношення до віри та Бога,якби у нього була хоча б крапля Віри він би оголосив хрестовий похід проти нового царя ірода-путіна та його орд сатани і пообіцяв прощення гріхів, або принаймні сказав хто є стороною Правди а хто є силою зла та брехні.Віра якраз і полягає в тому щоб не боятися казати Правду. Натомість маємо абсолютно жалюгідного йолопа який легко ведеться на кремлівську пропаганду.в Біблії написано по ділам їх впізнаєте їх тут ні слов ні діла,якась дурна декорація.
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16.06.2022 18:01
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киньте цього папу у вулик
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16.06.2022 17:38 Відповісти
Він просто старий маразматичний дід який не має ніякого відношення до віри та Бога,якби у нього була хоча б крапля Віри він би оголосив хрестовий похід проти нового царя ірода-путіна та його орд сатани і пообіцяв прощення гріхів, або принаймні сказав хто є стороною Правди а хто є силою зла та брехні.Віра якраз і полягає в тому щоб не боятися казати Правду. Натомість маємо абсолютно жалюгідного йолопа який легко ведеться на кремлівську пропаганду.в Біблії написано по ділам їх впізнаєте їх тут ні слов ні діла,якась дурна декорація.
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16.06.2022 18:01 Відповісти
Одного Чорного диявольського храму вистачить для визнання росыйськоъ церкви антихристовою.
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16.06.2022 18:09 Відповісти
Этого деда на пост явно пролоббировала раша .
она миллиарды от энергоносителей тратит , шоб везде засунуть свой нос
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16.06.2022 18:31 Відповісти
Та скорее всего бабла зарядили когда только папой стал. Теперь компромат в кгб лежит. Не ему лично конечно, с понтом на благотворительность. Но много.
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16.06.2022 18:56 Відповісти
КОРРУПЦИЯ ВЫСШЕГО ПОШИБА ‼️Ватикан стал прихвостнем *****‼️
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16.06.2022 19:03 Відповісти
Папа Римський-вимкни дурня...
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16.06.2022 17:38 Відповісти
Дурник,хіба здатен відімкнути себе? Воно здатнє поєднувати шльондр,аби ятрити рани українців
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16.06.2022 17:46 Відповісти
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16.06.2022 17:50 Відповісти
Розчарований папою,на жаль не має Папи Павла 2,на жаль...
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16.06.2022 17:39 Відповісти
Це папа Хуúла
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16.06.2022 17:40 Відповісти
у Ху...ла пап много.
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16.06.2022 17:46 Відповісти
Жодного папьі мамьі - воно невідомий ху@ з вигаданою біографією
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16.06.2022 18:02 Відповісти
У римського попа кукуха поїхала...! В,.. нього:- нє всьо так адназначна, ната лаєт у границ парпшіі"
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16.06.2022 17:40 Відповісти
Надо полагать, что у Папы в закромах есть немало залежей в слитках, в том числе и от кремлёвских бандитов. "Эх, я б засосал стакан - и в Ватикан!"
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16.06.2022 17:59 Відповісти
Окрім відрази опущений поплічник гундяя,нічого невикликає. Церква як інститут деградує
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16.06.2022 17:42 Відповісти
А що, церква колись була прогресивною інституцією? Церква й була задумана, як регрес і задурманювання населення для утримання стада ("пастви") у покорі. А попи є й завжди були людьми-жадібними, продажніми, брехливими, цинічними, завжди служили владі, у них завжди, а зараз ще більше був і є один бог-гроші, а ще їх мета-влада.
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16.06.2022 20:09 Відповісти
Хорошие времена пошли. Светский военачальник вправляет мозги духовному пастырю сотен миллионов. Хотя папство традиционно тяготело или к инквизиции или к фашизму. см. историю.
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16.06.2022 17:42 Відповісти
Цей папа нихєра з головою не дружить. Такі папи нам не потрібні.
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16.06.2022 17:44 Відповісти
Ніколи не думав, що я греко-католик, комуно і русофоб з давніх-давен, скажу як Ярослав Галан - "плюю на Папу".
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16.06.2022 17:44 Відповісти
На посаді Понтифіка такий самий " пєрєстать і заглянуть"
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16.06.2022 17:44 Відповісти
Да купленный этот ноголизальщик, притом еще хуже тебя куплен. Не обязательно прямо напрямую, просто у него в канцелярии кто ему на ухо шепчет сидит какой-то агент влияния, на которого видеокассета есть с мальчиками, ну и сам папа его слушает. Такой же, как Платини (и еще один футбольный коррупционер), Фазель (ЧМ по хоккею), кто судьей работает на матче в Путиным (!) и имеет от него орден и многие другие.

У нас есть хороший навык определять коррупционеров (научились за десятки лет) по одной роже. У них такая специфическая рожа есть, люди без храбрости, но с нагловатым выражением самодовольства в глазах. Сюда же и генсек НАТО, и генсек ООН, и многие другие. Всем им двойной шантаж, либо работаешь на нас и получаешь деньги, либо идет вброс компромата, который вдобавок после первого же сотрудничества, даже мелкого, сразу вырастает до небес, так как компроматом становится сам факт сотрудничества после снятия полученных денег.

Чтобы выжить в таком мире, нужно было быть богатой страной, которая сама имеет строчку расходов в государственном бюджете на 5 млрд евро в год на взятки этим чертям спортивным, религиозным и конечно политикам в Европе. У нас все эти бабки ушли на особняки и роскошные тачки. Хотя есть же и второй вариант. С новичком и VX. Да, можно было подтравливать откровенно купленных политиков. Кончить Меркель еще в 2008-ом. Сразу же на месте ликвидировать опасного врага. Глядишь, все было бы иначе. И недорого стоит. Это хорошее решение могло быть.
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16.06.2022 17:44 Відповісти
Голоаний католицький піп- азірець Аморальноті. Що робиться з хртстиянстаом?
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16.06.2022 17:47 Відповісти
Цій казочці, про розп'яття, вже шість тисяч років,потрібна нова.
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16.06.2022 17:59 Відповісти
Тащемта, то же, что и всегда.
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16.06.2022 18:02 Відповісти
мать Тереза была лучше него.
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16.06.2022 17:48 Відповісти
Этот папа сломался. Несите нового.
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16.06.2022 17:53 Відповісти
Він був з дефектом від початку!
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16.06.2022 18:06 Відповісти
А Вы не помните странный отказ предыдущего Папы от престола ? Он же свой срок не досидел .скорее всего раша разыграла в Ватикане свою партию . Она же готовилась к войне 20 лет
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16.06.2022 18:34 Відповісти
Сейчас нужен папа типа Иоанна Павла II.
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16.06.2022 17:53 Відповісти
Такие,как и Рейган-Тетчер раз в сто лет рождаются,к сожалению..
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16.06.2022 18:10 Відповісти
папа римский какой-то лох походу
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16.06.2022 17:55 Відповісти
З Франциска такий же Папа Римський, як з Вови президент!
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16.06.2022 17:56 Відповісти
Цей "папа"смердить лаптями,несіть іншого...
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16.06.2022 17:58 Відповісти
Даже чмо Столтенберг возмутился им
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16.06.2022 17:58 Відповісти
Краще би той папа мовчав.
Вже ніби збирається йти на пенсію за станом здоровя і ніяк непіде. Вже нехай нового папу вибирають. А то цей щось за дуже кацапський.
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16.06.2022 18:03 Відповісти
100%кацапський!дело в том что реально денег получил ну то такое!а где же БОГ?Где добро?где где где?!!!И Т.П.!!!Моразмотизм не излечить!Получается папуля от типа БОГА!Вошошол в СГОВОР с ДЬЯВОЛОМ!!!ПУТИН ***** ДЬВОЛА ЛИЗУН!!!КАК ТО ТАК!!!
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16.06.2022 19:40 Відповісти
Папа, в девичестве, такой же крайний левак, как и Сара Вагенкнехт - одна из лидеров германских леваков, которая несёт пургу в унисон этому "Папаше". Кремлёвские методички им печатаются под копирку.
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16.06.2022 18:04 Відповісти
По-моему, деление на правых и левых вообще в современном мире потеряло смысл. АдГ же ту же пуету несёт, что и Вагенкнехт, хотя называются ультраправые.
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16.06.2022 18:08 Відповісти
Вот только не надо нести хремлевскую пургу

Nikolay Ivankov 071fa753

Реєстрація: 04 березня 2022

Мене читають: 3

Я читаю: 0
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16.06.2022 18:37 Відповісти
У меня было предположение - на уровне теории заговора - что папа стал рупором путина, чтобы спасти людей с АзовСтали. Типа "а вот скажи своей пастве, что НАТО виновато - а мы 100 женщин и детей выпустим". Это было бы по крайней мере благородно. А вот сейчас-то чего кукарекать по-****ски?
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16.06.2022 18:06 Відповісти
этот папа скурился, заряжайте новый дымоход
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16.06.2022 18:13 Відповісти
...Папа Римсьий в земних ділах ні бельмес.
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16.06.2022 18:15 Відповісти
Папа це така фігня виявилася на повірку, ніколи не думав навіть і що саме погане люди в Європі навіть не підозрюють що він шарлатан для них він месія
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16.06.2022 18:15 Відповісти
церква пережиток минулого
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16.06.2022 18:16 Відповісти
sgoden. pora im nalogi vlupitj - takie kak vsem drugim predprinimateljam
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16.06.2022 18:31 Відповісти
ответственность за войну несет всё население лаптестана в его сегодняшних границах. Если господин Столтенберг хочет кого-то избавить от этой ответственности, то может ходатайствовать перед правительством свой страны о предоставлении им гражданства и освобождения их от бремени выплат репараций.
Мнение же престарелого деменциозного итальянца меня не интересует, от слова совсем.
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16.06.2022 18:18 Відповісти
А навіщо воно взагалі потрібне..........
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16.06.2022 18:21 Відповісти
Лютер був правий коли казав що престол папи римського - це престол майбутнього антихриста.
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16.06.2022 18:26 Відповісти
ХА ХА ХА!!!100000000000%ОН ПРАВ!!!
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16.06.2022 20:20 Відповісти
Краще б Франциск досі їпав би кіз у своїй Аргентині, як кадирка дон, і не смикався у Європу на жалюгідне посміховисько.
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16.06.2022 18:42 Відповісти
Здається,цей папаша римський-самий тупий з усіх,яких знає історія.
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16.06.2022 18:47 Відповісти
Не папа а просто дурень...
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16.06.2022 18:48 Відповісти
рашистське бабло Банку Ватикана не пахне
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16.06.2022 19:18 Відповісти
У Ватикана хватит своего бабла купить Россию целиком. Тут дело в другом, надо наблюдать. Ватикан не так прост, для таких заявлений.
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16.06.2022 21:49 Відповісти
все дуже просто. Папа - не папа, а він аргентинський лівак. ультра лівий. Так ще ж ви не забувайте про Ватиканський банк. я думаю, що там не одна сотня млрд. грошеняток проклятих лежить (від нацистських, до зароблених на наркотиках, зброї і обкраданні цілих народів, в т.ч. ***** не один десяток. Бо Бог далеко, а на грішній землі бабло вирішує дуже багато (в .т.ч. вплив і владу), а ця церквочка ще з періоду індульгенцій в курсі справи. ось така се ля ві.
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16.06.2022 19:29 Відповісти
Папа Римский тупий бовдур.
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16.06.2022 19:33 Відповісти
Цей папа в кептурику тiльки на камеру святого з себе вдає, аля ноги прокаженому полощить...а по факту як той же гундяй -чревоугоднік.
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16.06.2022 19:33 Відповісти
ПАПА .ВАТИКАН. МОСКВА.ПАПА. ВОПРОС ЧЕЙ ПАПА.......................СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 19:54 Відповісти
А ведь он прав!
Один маньяк убивал всех голубоглазых блондинок, одевших голубые кофточки.
Таким образо они определённым образом провоцировали его, не так ли, отче?
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16.06.2022 20:03 Відповісти
Не понятно ваше возмущение. Тут секта на говно изошла доказывая что войну спровоцировал Зеленский , а НАТО вообше ничего не Украине должно.
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16.06.2022 20:05 Відповісти
пристаркуватий вождь педофілів розповідає чергові байки на користь *****. все правильно, секти - зло. гундяй та римський педофіл наявне тому підтвердження.
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16.06.2022 20:18 Відповісти
Столтенберг напевне протестант, Отець (падре, папа, батюшка, всечесеіші отці) тільки один і на небі, решта прах котрий хоче гпошей, істи і ходити на унітаз
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16.06.2022 20:33 Відповісти
Религия - опиум для народа. Любая религия. Для любого народа.
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16.06.2022 20:53 Відповісти
Католицизм то тупикова вітка релігії. Вся історія католицизму то одні одурманювання як продаж індульгенцій, боротьба з інакомислям (скільки спалили????), збочення (почитайте біографії пап римських) та підігрування авторитаризму (підтримка Гітлера а зараз путіна). Гори в Пеклі путінський посіпака
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16.06.2022 21:10 Відповісти
Маразматики заговорили((А 300 тис. окупантів є ким?Заблукали християни,*****?А тут ***** як Моісей вирішив вивести ((
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16.06.2022 21:30 Відповісти
По логике папы церковный целибат провоцирует педофилию среди попов.
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16.06.2022 22:06 Відповісти
 
 