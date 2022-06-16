Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.
Про це він заявив, коментуючи слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.
Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.
"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - додав генсек НАТО.
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она миллиарды от энергоносителей тратит , шоб везде засунуть свой нос
У нас есть хороший навык определять коррупционеров (научились за десятки лет) по одной роже. У них такая специфическая рожа есть, люди без храбрости, но с нагловатым выражением самодовольства в глазах. Сюда же и генсек НАТО, и генсек ООН, и многие другие. Всем им двойной шантаж, либо работаешь на нас и получаешь деньги, либо идет вброс компромата, который вдобавок после первого же сотрудничества, даже мелкого, сразу вырастает до небес, так как компроматом становится сам факт сотрудничества после снятия полученных денег.
Чтобы выжить в таком мире, нужно было быть богатой страной, которая сама имеет строчку расходов в государственном бюджете на 5 млрд евро в год на взятки этим чертям спортивным, религиозным и конечно политикам в Европе. У нас все эти бабки ушли на особняки и роскошные тачки. Хотя есть же и второй вариант. С новичком и VX. Да, можно было подтравливать откровенно купленных политиков. Кончить Меркель еще в 2008-ом. Сразу же на месте ликвидировать опасного врага. Глядишь, все было бы иначе. И недорого стоит. Это хорошее решение могло быть.
Вже ніби збирається йти на пенсію за станом здоровя і ніяк непіде. Вже нехай нового папу вибирають. А то цей щось за дуже кацапський.
Nikolay Ivankov 071fa753
Реєстрація: 04 березня 2022
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Мнение же престарелого деменциозного итальянца меня не интересует, от слова совсем.
Один маньяк убивал всех голубоглазых блондинок, одевших голубые кофточки.
Таким образо они определённым образом провоцировали его, не так ли, отче?