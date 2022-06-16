Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив, коментуючи слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.

"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - додав генсек НАТО.

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