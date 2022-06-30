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5,5 млн внутрішніх переселенців повернулися до своїх домівок в Україні, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

біженці

В Україні понад 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишили житла після 24 лютого, повернулися до своїх домівок. Люди вертаються переважно на північ країни та у Київ.

Про це йдеться у звіті опитування Міжнародної організації з міграції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що наразі внутрішніми переселенцями залишаються понад 6,2 мільйонів українців. За результатами опитування, яке провела МОМ, кількість повернень значно зросла — на 24% за останній місяць.

Крім того, близько 38% внутрішньо переміщених сімей із дітьми віком 5-17 років заявили, що їхні діти не мають повноцінного доступу до освіти.

Майже 15% серед тих внутрішніх переселенців, хто повернувся, вказали, що їхній будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій.

Також майже кожна четверта людина (23%) в Україні змушена була припинити вживати ліки під час повномасштабної війни, оскільки вони були недоступними чи дуже дорогими.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Люди возвращаются ,но не все ,кому -то возвращаться некуда, кто-то нашёл хорошую работу,(женщины) кто пристроил детей в садики и школы и учит язык страны куда выехал ,к сожалению, вряд ли вернутся. Прогнозируют что около 5 миллионов не вернутся. А женщины которые нашли хорошую работу и жильё ещё и мужчин своих вывезут из Украины.
Очень печально это.
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30.06.2022 23:26
+4
На чужині не так гарно як здається.
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30.06.2022 23:44
+2
Да-да.. Тебе вон аж из Америки печально..
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30.06.2022 23:29
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Ну, правильно. Возвращаются те, кто уносил ноги от реальной опасности. А те, кто из Ивано-Франковска, Хмельницкого или Ужгорода поехал мир посмотреть, назад не торопятся.
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30.06.2022 23:25 Відповісти
Люди возвращаются ,но не все ,кому -то возвращаться некуда, кто-то нашёл хорошую работу,(женщины) кто пристроил детей в садики и школы и учит язык страны куда выехал ,к сожалению, вряд ли вернутся. Прогнозируют что около 5 миллионов не вернутся. А женщины которые нашли хорошую работу и жильё ещё и мужчин своих вывезут из Украины.
Очень печально это.
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30.06.2022 23:26 Відповісти
Да-да.. Тебе вон аж из Америки печально..
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30.06.2022 23:29 Відповісти
Ні, асимілюватись можуть не багато. Моя дружина з дитиною з вересня в західній європі. Вільно володіє англійською, дитина також відвідувала в Україні англомовні й інтернаціональні заклади, їй по дитячому там легше. Але вже виють і хочуть назад. Банально втома від чужої мови, культури, потоку постійно нових людей. Все там красиво, ставлення норм. Але для багатьох з нас то все пластикове, вітрина красивого життя, чужого. Механічного, для нас не справжнього. Там гарно набиратись ідей, і втілювати їх тут. Тут всі історії життя, своя екосистема. Ті хто самореалізовані професійно і внутрішньо, не потребують кардинальних побутових змін. Все є тут, друзі, робота, улюблені місця. Там ми прибульці, і ніколи не станемо іншими. Так що ті кому тут і всередині втрачати нічого, або ж все втратили, так, мабуть залишаться. Але дуже багато виїхали виключно від переляку, і мріють про повернення додому.
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30.06.2022 23:47 Відповісти
Не з вересня а з березня)
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30.06.2022 23:49 Відповісти
От дурні ті що з-за кордону вертаються- дожили би віку в норм країнах і дітям би толк був би... з клованами тут ще років 50 каші не звариш
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30.06.2022 23:29 Відповісти
На чужині не так гарно як здається.
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30.06.2022 23:44 Відповісти
Там за 5 копеек работать приходится❗
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30.06.2022 23:47 Відповісти
Угу, краще в країні де кріпатство вводиться, так? ой як гарно, люди завжди бажали хомута на шию, так?
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01.07.2022 09:52 Відповісти
 
 