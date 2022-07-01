Кулеба і Чавушоглу обговорили питання розблокування українського експорту продовольства
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Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушогли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Кулеби.
У повідомленні зазначається: "У нашому дзвінку Мевлюту Чавушогли висловив співчуття жертвам російського удару по Кременчуку. Ми обговорювали питання розблокування українського експорту продовольства. Я докладно інформував його про те, що Росія крала зерно, щоб продавати його в треті країни. Він поінформував мене про результати саміту НАТО".
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Тому шо воююча країна має повне право думати насамперед як прогодувати саму себе в умовах тяжкої єкономічної кризи через війну. Україна теж має шантажувати світ там, що вона не може поставляти їжу поки йде війна, щоб у Обєщателів зброї було більше мотивації її тауи поставляти... Агягер ком алягеро , як каже "хранітель ліца" мусьє Макарон....
Спочатку хай світ заставить рашофашистів припинити війну, забратись з України, повернути всіх полонених... А аж потім жратву голодним давайте!