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Чавушоглу (127) Кулеба Дмитро (3175)

Кулеба і Чавушоглу обговорили питання розблокування українського експорту продовольства

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кулеба,мевлют,чавушоглу

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушогли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Кулеби.

У повідомленні зазначається: "У нашому дзвінку Мевлюту Чавушогли висловив співчуття жертвам російського удару по Кременчуку. Ми обговорювали питання розблокування українського експорту продовольства. Я докладно інформував його про те, що Росія крала зерно, щоб продавати його в треті країни. Він поінформував мене про результати саміту НАТО".

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Автор: Роман Свиридович
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А нічого не треба розблоковувати
Тому шо воююча країна має повне право думати насамперед як прогодувати саму себе в умовах тяжкої єкономічної кризи через війну. Україна теж має шантажувати світ там, що вона не може поставляти їжу поки йде війна, щоб у Обєщателів зброї було більше мотивації її тауи поставляти... Агягер ком алягеро , як каже "хранітель ліца" мусьє Макарон....
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01.07.2022 00:25 Відповісти
Зелені, шо за позорище?!
Спочатку хай світ заставить рашофашистів припинити війну, забратись з України, повернути всіх полонених... А аж потім жратву голодним давайте!
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01.07.2022 00:48 Відповісти
якщо перекласти з дипломатичної на людську мову - Кулеба легенько звинуватив Турцію в купівлі краденого зерна, а Чавушоглу, щоб зіскочити з теми, розповів яке вино він пив на саміті НАТО. На тому й розішлись.
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01.07.2022 01:41 Відповісти
Обговорювали? Але до чого договорились? Хоча би: які позиції сторін, як їх оцінює протилежна сторона?
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01.07.2022 07:27 Відповісти
Переговори з турецьким другом куйла , крім шкоди Україні , як це вже було починаючи з 2014 року при окупації українського Криму,коли очевидно була рашистсько- турецька домовленність і "добро" турка на окупацію українського Криму,як і при нинішній війні де з Чорного моря котре турок дозволив мілітаризувати і наситити різьним ракетним рашистським озброєнням очевидна.
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01.07.2022 09:11 Відповісти
 
 