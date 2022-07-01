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45% Донеччини, контрольованої Україною, ворог обстрілює постійно, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

45% Донецької області, які перебувають під контролем України, ворог постійно обстрілює.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%.

Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

"Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту...

…Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно", - розповів Кириленко і додав, що протягом 5 діб відбувається постійний обстріл міста Слов’янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду на Донеччині, відомо про щонайменше одного пораненого, - Кириленко

Автор: Наталя Джума
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Надо было еще в 14 году Донецк освобождать, но Порошенко пожалел и наших солдат и жителей Долбасса, Про зеленского вообще разговора нет. Унижал армию, кошмарил разведку, свернул оборонку, преследовал и продолжает преследовать украинских патриотов. Результат на виду. Враг оккупировал - Херсон, Н.Каховку, Бердянск, Мелитополь, Бердянск. Стер с лица земли Мариуполь и Северодонецьк. На очереди - Лисичанск, Славянск и Харьков.
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01.07.2022 07:41 Відповісти
нє бздєть от от Європа роздуплиця і ми як попрем
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01.07.2022 08:17 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.07.2022 09:46 Відповісти
 
 