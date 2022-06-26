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Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду на Донеччині, відомо про щонайменше одного пораненого, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина,обстріли

Росіяни продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донеччини.

Про це інформує в телеграмі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку - вибито шибки, пошкоджено стріху. Вчора - зруйнована школа у Маяках. Загалом вже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці", - утонив чиновник.

Також він вказав, що тривають обстріли Авдіївського коксохіму, а заразом - самої Авдіївки.

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"Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді - відомо про щонайменше одного пораненого", - повідомив Кириленко та закликав жителів Донеччини евакуюватися.

Автор: Анна Судак
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