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Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду на Донеччині, відомо про щонайменше одного пораненого, - Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донеччини.
Про це інформує в телеграмі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку - вибито шибки, пошкоджено стріху. Вчора - зруйнована школа у Маяках. Загалом вже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці", - утонив чиновник.
Також він вказав, що тривають обстріли Авдіївського коксохіму, а заразом - самої Авдіївки.
"Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді - відомо про щонайменше одного пораненого", - повідомив Кириленко та закликав жителів Донеччини евакуюватися.
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