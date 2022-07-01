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Угорщина має радикально підвищити свою обороноздатність, - Орбан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що, Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - наголосив Орбан.
За його словами, Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.
Водночас, зазначив Орбан, до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.
Угорський прем'єр наголосив, що після саміту НАТО він зрозумів необхідність зміцнення розвитку збройних сил.
"Якщо ми хочемо миру, ми повинні посилити нашу військову міць зараз", - підсумував Орбан.
Топ коментарі
+14 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар01.07.2022 11:33
+8 Женя-Женя
показати весь коментар01.07.2022 11:57
+6 vigo
показати весь коментар01.07.2022 11:38
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Будь ласка, зачекайте...
В Угорщині бував десятки разів, тому маю підстави так говорити.
"Мадяры - шваль!"
А если честно, то тов. Орбану знатно прищемили руку(ибо я*ца уже прищемлены путиным)
Від України?!
Чи від кацапів, які купили ******** з потрохами?
Орбан, ты даже себе не представляешь, что ты сейчас выбздел.
Твои слова могут сбыться только если наша 128-я Бригада пойдёт на Будапешт.
Не мрій гнида мадяраська.
Тиж прох*йловска гнида...