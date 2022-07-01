Угорщина має радикально підвищити свою обороноздатність, - Орбан

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що, Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - наголосив Орбан.

За його словами, Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

Водночас, зазначив Орбан, до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.

Угорський прем'єр наголосив, що після саміту НАТО він зрозумів необхідність зміцнення розвитку збройних сил.

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні посилити нашу військову міць зараз", - підсумував Орбан.

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