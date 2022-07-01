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Угорщина має радикально підвищити свою обороноздатність, - Орбан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що, Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - наголосив Орбан.

За його словами, Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

Водночас, зазначив Орбан, до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.

Угорський прем'єр наголосив, що після саміту НАТО він зрозумів необхідність зміцнення розвитку збройних сил. 

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні посилити нашу військову міць зараз", - підсумував Орбан.

Також читайте: Україна й Угорщина розвиватимуть співпрацю в енергетичному секторі, - Зеленський після розмови з Орбаном

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
А шо случилось?
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01.07.2022 11:33
+8
нормальный народ не проголосовал бы за орбана и сиярто. Они просто конченные. Переср*лись со всеми соседями, Украине гадят постоянно. Просто моральные уроды.
"Мадяры - шваль!"
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01.07.2022 11:57
+6
Від кого, містер, оборонятись збираєтесь?
Від України?!
Чи від кацапів, які купили ******** з потрохами?
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01.07.2022 11:38
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А шо случилось?
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01.07.2022 11:33 Відповісти
Когнитивный диссонанс
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01.07.2022 21:36 Відповісти
с 30 советскими танками особо не навоюешь?
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01.07.2022 11:33 Відповісти
на Закарпаття поперти хочуть ******?
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01.07.2022 11:33 Відповісти
Ні, просто знають що за Україною наступні вони.
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01.07.2022 11:35 Відповісти
Чому ? Яким боком ??
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01.07.2022 12:23 Відповісти
Не думаю. Все-таки угорці - європейська нація з відповідними цінностями та демократичним поглядами. Так, при владі там зараз хлопці, які на гачку у Пуйла, але народ там в цілому нормальний.
В Угорщині бував десятки разів, тому маю підстави так говорити.
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01.07.2022 11:37 Відповісти
нормальный народ не проголосовал бы за орбана и сиярто. Они просто конченные. Переср*лись со всеми соседями, Украине гадят постоянно. Просто моральные уроды.
"Мадяры - шваль!"
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01.07.2022 11:57 Відповісти
а як же ці хлопці опинились при владі ? випадково чи не обрав їх мадярський народ ? я часто переписуюсь з мадярами в фейсбуці і зробив висновок на 90 % це гнила прокацапська країна .
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01.07.2022 11:59 Відповісти
Вибачаюсь а скільки там у них "нормальних" що вони ТАКЕ вибрали? 73 відсотка?
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01.07.2022 16:11 Відповісти
И я так понимаю, что для этого ему потребуется кацапские газ и нефть. И много, и дешево. Иначе не поднять.
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01.07.2022 11:34 Відповісти
надеюсь нато не отправит ему ни одного солдата, пусть воюет *********
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01.07.2022 11:36 Відповісти
...у них еще со времен СССР боеприпасы запасены
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01.07.2022 11:40 Відповісти
Шевелитесь, птенцы гнезда Атиллы. Дружба с рэфией ни для кого добром не кончалась
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01.07.2022 11:36 Відповісти
як же цей "******" недобитий мріє про Закарпаття, вже і армію хоче збільшити, бо ніхто йому вже цю територію не подарує, на яку він розраховував.
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01.07.2022 11:37 Відповісти
Ну да, вдруг Швейцария нападет или Голландия, или вот, Кипр северо-западный.

А если честно, то тов. Орбану знатно прищемили руку(ибо я*ца уже прищемлены путиным)
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01.07.2022 11:38 Відповісти
Від кого, містер, оборонятись збираєтесь?
Від України?!
Чи від кацапів, які купили ******** з потрохами?
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01.07.2022 11:38 Відповісти
а може газу і палива побиріку накачати, поки "колонка" не пішла на "переоблік"?)
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01.07.2022 11:38 Відповісти
"Водночас, зазначив Орбан, до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше."
Орбан, ты даже себе не представляешь, что ты сейчас выбздел.
Твои слова могут сбыться только если наша 128-я Бригада пойдёт на Будапешт.
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01.07.2022 11:42 Відповісти
шо случилось, Орбан? от кого ты с*ка конченная оборняться собрался? от кацапов? так это ж ваши братушки! вы ж им так вылизываете, что они вас должны пожалеть....
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01.07.2022 11:59 Відповісти
але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.

Не мрій гнида мадяраська.
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01.07.2022 12:10 Відповісти
А що таке? Пуйло пригрозив Орбану за недостатні зусилля по розвалюванню ЄС?
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01.07.2022 13:30 Відповісти
Хозяйке на заметку: если Будапешт изменит свою политику, то война не будет приближаться, а будет отдаляться от границ Венгрии.
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01.07.2022 14:41 Відповісти
И на чью сторону станут ВС Венгрии ? тут не всё так однозначно с этим паном Орбаном.
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01.07.2022 15:05 Відповісти
Що уграм сцикотно стало? Повіяло 56 роком?
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01.07.2022 15:25 Відповісти
Угри нарешті зрозуміли що вони можуть стать угро-фінами.
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01.07.2022 16:14 Відповісти
А тобі, бл*дь, це нах*я?
Тиж прох*йловска гнида...
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01.07.2022 15:52 Відповісти
Звичайна ****** з бригад 90-х. Грошей тобі не дадуть, не мрій.
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01.07.2022 16:57 Відповісти
 
 