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Український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

борщ

ЮНЕСКО внесло український борщ до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує негайної охорони.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та іфнормаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - зазначив очільник МКІП.

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - додав Ткаченко.

Також читайте: За час повномасштабної війни окупанти повністю знищили 9 об'єктів культурної спадщини України, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Як це "нематеріальної"? Я сьогодні їв. Дуже матеріальний.
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01.07.2022 13:23
+28
Знаєте, що таке московський борщ? Це каструля, помита після київського борщу. Знаєте, що таке щі? Це каструля, помита після московського борщу
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01.07.2022 13:23
+27
київська котлєта конкурує з закарпатською котлєтою, ака теж певний час була київською... його ще Колєй кличуть
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01.07.2022 13:24
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А я туда молотые семена кориандра ложу и корень сельдерея и корейской солью солю. Надеюсь меня не накажут за нарушение нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране? А борщ из баранины с фасолью, это вообще борщ или это уже не борщ?
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01.07.2022 14:41 Відповісти
Все борщ. Навіть з грибами і карасями. Мають бути капуста і буряк.
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02.07.2022 00:40 Відповісти
Якось ютьюб мені підсунув відео російського повара Васі Ємел'яненко з рецептом борщу. Мені стало цікаво, як кацап буде наш борщ варити, вмикаю відео, а цей поц каже: «Сейчас мы будем готовить настоящий рузский борщ!» Я ледь зі стула не впала від такого нахабства, до речі, у нього пельмені теж рузкіє, як і плов.

Страшніше кацапа лише кацап у українським прізвищем.
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01.07.2022 23:01 Відповісти
А ще коли прізвище окацаплюється...
Емельяненков 🤢🤮
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02.07.2022 00:15 Відповісти
Це білоруське прізвище.
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02.07.2022 00:42 Відповісти
А Ви хіба обирали собі прізвище при нарождені?
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02.07.2022 00:21 Відповісти
Ойц! «З Вашим прізвищем я б взагалі у тамбурі повісилась».(с) Вєрка Сердючка.
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02.07.2022 00:53 Відповісти
Вам окрім ковідних щеплень мабуть щей від сказу потрібно. Хоч на жаль уже запізно.
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02.07.2022 12:44 Відповісти
Де ж ваш ковід дівся разом зі щепленнями?
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02.07.2022 12:45 Відповісти
«Мій» ковід самоліквідувався, пройшов усі етапи мутації та майже зник через масове щеплення потенційних жертв.

А чому запитуєте? Залишились без роботи? За антиковідну пропаганду добре платили? Не очкуй, а краще починай про мавпячий сказ писати, розкручуй тему, бачу ти на нього вже хворієш.
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02.07.2022 23:27 Відповісти
І за це ми маємо дякувати Євгену Клопотенку!!! А не цьому ватному міністру.
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02.07.2022 00:37 Відповісти
Кацапи ми з вами даже за борщ будемо битися...
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02.07.2022 12:56 Відповісти
Здуру за все можна битися, тiльки за борщ кацапи на двобiй не прийдуть їм це, не цiкаво....
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03.11.2022 07:24 Відповісти
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