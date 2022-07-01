Український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

ЮНЕСКО внесло український борщ до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує негайної охорони.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та іфнормаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - зазначив очільник МКІП.

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - додав Ткаченко.

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