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Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

борщ

ЮНЕСКО внесло украинский борщ в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране", - отметил глава МКИП.

"Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова ни рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это " проявление экстремизма "теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", - добавил Ткаченко.

Читайте: С начала войны в Украине разрушения получили более 150 культурных объектов, - ЮНЕСКО
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Топ комментарии
+29
Як це "нематеріальної"? Я сьогодні їв. Дуже матеріальний.
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01.07.2022 13:23
+28
Знаєте, що таке московський борщ? Це каструля, помита після київського борщу. Знаєте, що таке щі? Це каструля, помита після московського борщу
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01.07.2022 13:23
+27
київська котлєта конкурує з закарпатською котлєтою, ака теж певний час була київською... його ще Колєй кличуть
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01.07.2022 13:24
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А я туда молотые семена кориандра ложу и корень сельдерея и корейской солью солю. Надеюсь меня не накажут за нарушение нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране? А борщ из баранины с фасолью, это вообще борщ или это уже не борщ?
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01.07.2022 14:41 Ответить
Все борщ. Навіть з грибами і карасями. Мають бути капуста і буряк.
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02.07.2022 00:40 Ответить
Якось ютьюб мені підсунув відео російського повара Васі Ємел'яненко з рецептом борщу. Мені стало цікаво, як кацап буде наш борщ варити, вмикаю відео, а цей поц каже: «Сейчас мы будем готовить настоящий рузский борщ!» Я ледь зі стула не впала від такого нахабства, до речі, у нього пельмені теж рузкіє, як і плов.

Страшніше кацапа лише кацап у українським прізвищем.
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01.07.2022 23:01 Ответить
А ще коли прізвище окацаплюється...
Емельяненков 🤢🤮
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02.07.2022 00:15 Ответить
Це білоруське прізвище.
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02.07.2022 00:42 Ответить
А Ви хіба обирали собі прізвище при нарождені?
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02.07.2022 00:21 Ответить
Ойц! «З Вашим прізвищем я б взагалі у тамбурі повісилась».(с) Вєрка Сердючка.
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02.07.2022 00:53 Ответить
Вам окрім ковідних щеплень мабуть щей від сказу потрібно. Хоч на жаль уже запізно.
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02.07.2022 12:44 Ответить
Де ж ваш ковід дівся разом зі щепленнями?
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02.07.2022 12:45 Ответить
«Мій» ковід самоліквідувався, пройшов усі етапи мутації та майже зник через масове щеплення потенційних жертв.

А чому запитуєте? Залишились без роботи? За антиковідну пропаганду добре платили? Не очкуй, а краще починай про мавпячий сказ писати, розкручуй тему, бачу ти на нього вже хворієш.
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02.07.2022 23:27 Ответить
І за це ми маємо дякувати Євгену Клопотенку!!! А не цьому ватному міністру.
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02.07.2022 00:37 Ответить
Кацапи ми з вами даже за борщ будемо битися...
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02.07.2022 12:56 Ответить
Здуру за все можна битися, тiльки за борщ кацапи на двобiй не прийдуть їм це, не цiкаво....
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03.11.2022 07:24 Ответить
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