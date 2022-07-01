5 осіб дістали поранення внаслідок обстрілу Миколаївщини російськими окупантами, - облрада

Минулої доби російські окупанти обстрілювали територію Миколаївської області, внаслідок чого поранено 5 осіб.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову зафіксовані ракетні удари по місту Миколаєву - сьогодні з ранку близько 10 прильотів. Також під обстрілами Баштанський і Миколаївський райони. Обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Куцурубській, Радсадівській та Галіцинівській громадах", - зазначила вона.

За минулу добу на Миколаївщині поранення дістали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає.

"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 258 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 50 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Замазєєва.

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