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Ракетний удар по дев’ятиповерхівці та базі відпочинку на Одещині - помста за звільнення Зміїного, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

Ракетний удар у дев’ятиповерховий житловий будинок та базу відпочинку на Одещині - помста за звільнення о. Зміїний.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Про це під час брифінгу на місці трагедії заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можемо по-іншому кваліфікувати ці дії, як порушення законів і правил війни. Відповідно відомості щодо вказаної події внесені до ЄРДР за ст. 438 ч. 2. Слідчі вже приступили до фіксації всіх деталей цього жахливого злочину", - заявив Єнін.

Він підкреслив, що всі правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особи кожного з тих, хто віддавав накази стріляти, бомбити цивільне населення України: "Всі вони будуть рано чи пізно ідентифіковані, знайдені та притягнені до кримінальної відповідальності".

Перший заступник очільника МВС додав, що на його думку, це помста росіян за звільнений українськими військами острів Зміїний.

Окремо Єнін зазначив, що рятувальники дуже обережно розбирають завали, оскільки є шанси, що на території бази відпочинку ще можуть знаходитись живі люди.

"Хочу подякувати нашим рятувальникам, вони прибули на місце вже за 9 хвилин після обстрілу. Зараз вони надзвичайно обережно продовжують розбирання завалів. На території бази відпочинку могли перебувати ще щонайменше двоє громадян. Є шанс, що вони ще можуть бути живі", - сказав Єнін.

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Нагадаємо, 1 липня близько 01:00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового, 19 людей загинуло, 38 травмовано. Також 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської обл. внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Геннадій Білоус

Просто зафіксуйте,зелена шваль свідомо проїбала саміт НАТО в Мадриді.Подати заявку на ПДЧ було реальним. Свідомий саботаж.А це значить ще більше смертей українців.Бо тільки НАТО стане гарантом нашої безпеки. Наступний саміт НАТО пройде влітку 2023 в Литві. Тільки вдумайтеся: зебарига -капітулянт вкрав у України ще один рік життя без ПДЧ.
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01.07.2022 13:39
+24
Yurii Karakay
Проти НАТО в Україні боролись:
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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01.07.2022 13:38
+16
Анна Гарда
На тему сьогоднішного вислову зеленого президента

Це усе в цьому році.

Це усе заяви не трактористів з колгоспу, а вислови дуже високих офіційних постатей нашої країни:

-Український посол Пристайко сказав, що Україна може відмовитися від курсу до НАТО в обмін на мир.

-Стефанчук сказав, що потрібно видалити з Конституції згадку про курс до НАТО.

-Зеленський (дуже багато разів у різні способи) сказав, що НАТО погане і нічого не гарантує , тому Україна буде шукати "справжні" гарантії. Десь на стороні. (Досі не знайшли) Наприклад Зеленський мав відеорозмову з французькими студентами, де розказував, що система безпека у Європі не спрацювала, бо вона пережила себе і неефективна. Тобто НАТО- погане. Не діє.

-Арахамія сказав, що на руках НАТО - кров наших людей Бо воно не хоче закрити небо. Це повторило багато чиновників і простих людей.

-Данилюк сказав, що НАТО є поганим гарантом безпеки і взагалі не дає зброї. Країни НАТО дають зброю, а саме НАТО взагалі нічого не дає.

-Єрмак дуже багато разів у різні часи і способи повторював , що нам до НАТО не потрібно. НАТО- погане. Наприклад він сказав, що глобальна система безпеки (натівська) не діє , вона виявилася неспроможною а Україна показує як збудувати кращу ...

-Кулеба звинуватив НАТО у тому, що воно абсолютно нічого не робить, щоб допомогти Україні.

- Подоляк розказує, що НАТО годиться тільки для шоу. Для зйомок у кіно в Голівуді. І все. Жодної користі від нього нема.

-Свіженький полковник Арестович -помазанник ОПи розказує, що через запис у Конституції про НАТО у нас розпочалася війна.

-Заступник Єрмака Жовква заявив, що Україна наразі не буде робити жодник кроків в сторону НАТО, через позицію "деяких країн"

Нагадую,що усі ці заяви були зроблені не десь-колись, а саме після 24.02.22. Тобто у той час, коли увесь світ зрозумів, що єдина гарантія безпеки- бути членом НАТО, йти до НАТО, "дружити" з НАТО, співправцювати з НАТО!!!
Фіни і Шведи- яскравий приклад.

А сьогодні у виступі зеленого президента виявляється, що НАТО всетаки хороше, і що нам треба в НАТО, і ми ніби робимо усі можливі зусилля, щоб бути в НАТО. Але воно закрите, як старі турнікети.

А оці всі державні мужі, які я вище пререрахував, отакими своїми діями, лозунгами і заявами хочуть показати, що вони пробують допомогти Україні вступити до НАТО, але НАТО подібне до старих турнікетів у метро???

На кого діє отака галіма лапша?
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01.07.2022 13:46
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pipec.
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01.07.2022 13:35 Відповісти
***** - истеричка без чести и достоинства. Не мужик и просто чмо
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01.07.2022 13:36 Відповісти
Yurii Karakay
Проти НАТО в Україні боролись:
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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01.07.2022 13:38 Відповісти
Геннадій Білоус

Просто зафіксуйте,зелена шваль свідомо проїбала саміт НАТО в Мадриді.Подати заявку на ПДЧ було реальним. Свідомий саботаж.А це значить ще більше смертей українців.Бо тільки НАТО стане гарантом нашої безпеки. Наступний саміт НАТО пройде влітку 2023 в Литві. Тільки вдумайтеся: зебарига -капітулянт вкрав у України ще один рік життя без ПДЧ.
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01.07.2022 13:39 Відповісти
ві ні паніматі, фінляндія же і швєція бєз пдч вступілі, вот і мі сможем, просто НАТО нас нє хочєт (с) КращеБвінВтік найгеніальніший
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01.07.2022 13:41 Відповісти
⁉️⁉️⁉️
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01.07.2022 13:44 Відповісти
Анна Гарда
На тему сьогоднішного вислову зеленого президента

Це усе в цьому році.

Це усе заяви не трактористів з колгоспу, а вислови дуже високих офіційних постатей нашої країни:

-Український посол Пристайко сказав, що Україна може відмовитися від курсу до НАТО в обмін на мир.

-Стефанчук сказав, що потрібно видалити з Конституції згадку про курс до НАТО.

-Зеленський (дуже багато разів у різні способи) сказав, що НАТО погане і нічого не гарантує , тому Україна буде шукати "справжні" гарантії. Десь на стороні. (Досі не знайшли) Наприклад Зеленський мав відеорозмову з французькими студентами, де розказував, що система безпека у Європі не спрацювала, бо вона пережила себе і неефективна. Тобто НАТО- погане. Не діє.

-Арахамія сказав, що на руках НАТО - кров наших людей Бо воно не хоче закрити небо. Це повторило багато чиновників і простих людей.

-Данилюк сказав, що НАТО є поганим гарантом безпеки і взагалі не дає зброї. Країни НАТО дають зброю, а саме НАТО взагалі нічого не дає.

-Єрмак дуже багато разів у різні часи і способи повторював , що нам до НАТО не потрібно. НАТО- погане. Наприклад він сказав, що глобальна система безпеки (натівська) не діє , вона виявилася неспроможною а Україна показує як збудувати кращу ...

-Кулеба звинуватив НАТО у тому, що воно абсолютно нічого не робить, щоб допомогти Україні.

- Подоляк розказує, що НАТО годиться тільки для шоу. Для зйомок у кіно в Голівуді. І все. Жодної користі від нього нема.

-Свіженький полковник Арестович -помазанник ОПи розказує, що через запис у Конституції про НАТО у нас розпочалася війна.

-Заступник Єрмака Жовква заявив, що Україна наразі не буде робити жодник кроків в сторону НАТО, через позицію "деяких країн"

Нагадую,що усі ці заяви були зроблені не десь-колись, а саме після 24.02.22. Тобто у той час, коли увесь світ зрозумів, що єдина гарантія безпеки- бути членом НАТО, йти до НАТО, "дружити" з НАТО, співправцювати з НАТО!!!
Фіни і Шведи- яскравий приклад.

А сьогодні у виступі зеленого президента виявляється, що НАТО всетаки хороше, і що нам треба в НАТО, і ми ніби робимо усі можливі зусилля, щоб бути в НАТО. Але воно закрите, як старі турнікети.

А оці всі державні мужі, які я вище пререрахував, отакими своїми діями, лозунгами і заявами хочуть показати, що вони пробують допомогти Україні вступити до НАТО, але НАТО подібне до старих турнікетів у метро???

На кого діє отака галіма лапша?
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01.07.2022 13:46 Відповісти
Нужны операции возмездия. На хрюсии много военных городков, их можно вообще с землей ровнять без всякой аккуратности.
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01.07.2022 13:40 Відповісти
Было б чем .Пока только елё до Белгорода можем доставать и то только точками
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01.07.2022 14:17 Відповісти
Так там у нас вроде ПВО хоть какое но есть. Я понимаю, что это не ПРО, но всегда хлопцы работали не погано. Бункерная тварь не может ничего сделать на поле боя, так стирает города с земли. Как такую мразь земля носит. Я ж говорю, не было у него родителей, в пробирке КГБ СССР это чудовище вывели.
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01.07.2022 13:40 Відповісти
Яка может Бути помоста?Це нам є за що міститься.І за цю багатоетажку також.
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01.07.2022 13:41 Відповісти
помста за звільнення о. Зміїний. - так це наш острів український яка ж тоді повина бути помста у нас що орки прийшли на нашу землі вбивать і руйнувать
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01.07.2022 13:44 Відповісти
Помста має бути стократна, щоб від москаляндії каменя на камені не залишилося!
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01.07.2022 13:58 Відповісти
"мы вам покажем, как с дураками связывяться"(с) - главный прицип рф-ской военщины. они убивают все, до чего могут дотянуться.
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01.07.2022 13:49 Відповісти
це терористичний акт, помста може бути тільки стосовно воєнних..., до чого тут цивільні, це збочення якесь...
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01.07.2022 13:49 Відповісти
Це дійсно може бути помста військових злочинців орди невинним людям. А "заслуга" за те, що помста була саме цим людям, лежить на журналюгах, які розпатякали на весь світ, що саме з того району, де орки вбили цивільних, працювала наша нова гармата "Богдана" по Зміїному. От орки і помстилися, за те, що місцеві гармату бачили і чули, а їм координати не повідомили звідки стріляють наші. Хтось має інше пояснення, то спростуйте. Я висловився лише для того, щоб журналюги заткнулись, коли військові просять їх помовчати хоч на кілька днів після проведення операції і не вихвалятися своєю обізнаністю.
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01.07.2022 13:51 Відповісти
Говорить о мести--- это риторика, абы шо не про шо. Пока не начнем отвечать туда, откуда прилетело , потеряем страну. Классика жанра ведения войны. Де факто донбалласт и Крым РФ, де Юре наш. Так в чем дело??? И пусть будет что станет. Победа или поражение. Но у войны третьего варианта не бывает. А мы ищем. А враг нет.
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01.07.2022 14:07 Відповісти
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01.07.2022 14:49 Відповісти
Интересно,а чего на западе тишина по этому поводу..... Это Кременчуг номер два.... Как ни странно одна Молдова заяву сделала. Или остров оркам отдать надо было,что бы ***** не обижалась?
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01.07.2022 14:52 Відповісти
В том подъезде 9- этажки моя учительница жила.. *****! Убейте уже кто-нибудь эту лысую мразь!!
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01.07.2022 20:46 Відповісти
Там на километры нет военных объектов. Потому люди и не очень боялись.
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01.07.2022 20:50 Відповісти
 
 