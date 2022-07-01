Ракетний удар по дев’ятиповерхівці та базі відпочинку на Одещині - помста за звільнення Зміїного, - Єнін
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Ракетний удар у дев’ятиповерховий житловий будинок та базу відпочинку на Одещині - помста за звільнення о. Зміїний.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Про це під час брифінгу на місці трагедії заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можемо по-іншому кваліфікувати ці дії, як порушення законів і правил війни. Відповідно відомості щодо вказаної події внесені до ЄРДР за ст. 438 ч. 2. Слідчі вже приступили до фіксації всіх деталей цього жахливого злочину", - заявив Єнін.
Він підкреслив, що всі правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особи кожного з тих, хто віддавав накази стріляти, бомбити цивільне населення України: "Всі вони будуть рано чи пізно ідентифіковані, знайдені та притягнені до кримінальної відповідальності".
Перший заступник очільника МВС додав, що на його думку, це помста росіян за звільнений українськими військами острів Зміїний.
Окремо Єнін зазначив, що рятувальники дуже обережно розбирають завали, оскільки є шанси, що на території бази відпочинку ще можуть знаходитись живі люди.
"Хочу подякувати нашим рятувальникам, вони прибули на місце вже за 9 хвилин після обстрілу. Зараз вони надзвичайно обережно продовжують розбирання завалів. На території бази відпочинку могли перебувати ще щонайменше двоє громадян. Є шанс, що вони ще можуть бути живі", - сказав Єнін.
Нагадаємо, 1 липня близько 01:00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового, 19 людей загинуло, 38 травмовано. Також 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської обл. внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.
Будь ласка, зачекайте...
Проти НАТО в Україні боролись:
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Просто зафіксуйте,зелена шваль свідомо проїбала саміт НАТО в Мадриді.Подати заявку на ПДЧ було реальним. Свідомий саботаж.А це значить ще більше смертей українців.Бо тільки НАТО стане гарантом нашої безпеки. Наступний саміт НАТО пройде влітку 2023 в Литві. Тільки вдумайтеся: зебарига -капітулянт вкрав у України ще один рік життя без ПДЧ.
На тему сьогоднішного вислову зеленого президента
Це усе в цьому році.
Це усе заяви не трактористів з колгоспу, а вислови дуже високих офіційних постатей нашої країни:
-Український посол Пристайко сказав, що Україна може відмовитися від курсу до НАТО в обмін на мир.
-Стефанчук сказав, що потрібно видалити з Конституції згадку про курс до НАТО.
-Зеленський (дуже багато разів у різні способи) сказав, що НАТО погане і нічого не гарантує , тому Україна буде шукати "справжні" гарантії. Десь на стороні. (Досі не знайшли) Наприклад Зеленський мав відеорозмову з французькими студентами, де розказував, що система безпека у Європі не спрацювала, бо вона пережила себе і неефективна. Тобто НАТО- погане. Не діє.
-Арахамія сказав, що на руках НАТО - кров наших людей Бо воно не хоче закрити небо. Це повторило багато чиновників і простих людей.
-Данилюк сказав, що НАТО є поганим гарантом безпеки і взагалі не дає зброї. Країни НАТО дають зброю, а саме НАТО взагалі нічого не дає.
-Єрмак дуже багато разів у різні часи і способи повторював , що нам до НАТО не потрібно. НАТО- погане. Наприклад він сказав, що глобальна система безпеки (натівська) не діє , вона виявилася неспроможною а Україна показує як збудувати кращу ...
-Кулеба звинуватив НАТО у тому, що воно абсолютно нічого не робить, щоб допомогти Україні.
- Подоляк розказує, що НАТО годиться тільки для шоу. Для зйомок у кіно в Голівуді. І все. Жодної користі від нього нема.
-Свіженький полковник Арестович -помазанник ОПи розказує, що через запис у Конституції про НАТО у нас розпочалася війна.
-Заступник Єрмака Жовква заявив, що Україна наразі не буде робити жодник кроків в сторону НАТО, через позицію "деяких країн"
Нагадую,що усі ці заяви були зроблені не десь-колись, а саме після 24.02.22. Тобто у той час, коли увесь світ зрозумів, що єдина гарантія безпеки- бути членом НАТО, йти до НАТО, "дружити" з НАТО, співправцювати з НАТО!!!
Фіни і Шведи- яскравий приклад.
А сьогодні у виступі зеленого президента виявляється, що НАТО всетаки хороше, і що нам треба в НАТО, і ми ніби робимо усі можливі зусилля, щоб бути в НАТО. Але воно закрите, як старі турнікети.
А оці всі державні мужі, які я вище пререрахував, отакими своїми діями, лозунгами і заявами хочуть показати, що вони пробують допомогти Україні вступити до НАТО, але НАТО подібне до старих турнікетів у метро???
На кого діє отака галіма лапша?