Ракетний удар по дев’ятиповерхівці та базі відпочинку на Одещині - помста за звільнення Зміїного, - Єнін

Ракетний удар у дев’ятиповерховий житловий будинок та базу відпочинку на Одещині - помста за звільнення о. Зміїний.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Про це під час брифінгу на місці трагедії заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можемо по-іншому кваліфікувати ці дії, як порушення законів і правил війни. Відповідно відомості щодо вказаної події внесені до ЄРДР за ст. 438 ч. 2. Слідчі вже приступили до фіксації всіх деталей цього жахливого злочину", - заявив Єнін.

Він підкреслив, що всі правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особи кожного з тих, хто віддавав накази стріляти, бомбити цивільне населення України: "Всі вони будуть рано чи пізно ідентифіковані, знайдені та притягнені до кримінальної відповідальності".

Перший заступник очільника МВС додав, що на його думку, це помста росіян за звільнений українськими військами острів Зміїний.

Окремо Єнін зазначив, що рятувальники дуже обережно розбирають завали, оскільки є шанси, що на території бази відпочинку ще можуть знаходитись живі люди.

"Хочу подякувати нашим рятувальникам, вони прибули на місце вже за 9 хвилин після обстрілу. Зараз вони надзвичайно обережно продовжують розбирання завалів. На території бази відпочинку могли перебувати ще щонайменше двоє громадян. Є шанс, що вони ще можуть бути живі", - сказав Єнін.

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Нагадаємо, 1 липня близько 01:00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового, 19 людей загинуло, 38 травмовано. Також 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської обл. внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.