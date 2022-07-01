Ракетный удар по девятиэтажке и базе отдыха в Одесской области - месть за освобождение Змеиного, - Енин
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Ракетный удар в девятиэтажный жилой дом и базу отдыха в Одесской области - месть за освобождение о. Змеиный.
Правоохранители уже открыли уголовное производство. Об этом на брифинге на месте трагедии заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Не можем по-другому квалифицировать эти действия как нарушение законов и правил войны. Соответственно сведения по указанному событию внесены в ЕРДР по ст. 438 ч. 2. Следователи уже приступили к фиксации всех деталей этого ужасного преступления", - заявил Енин.
Он подчеркнул, что все правоохранители работают над тем, чтобы установить личности каждого из тех, кто отдавал приказы стрелять, бомбить гражданское население Украины: "Все они будут рано или поздно идентифицированы, найдены и привлечены к уголовной ответственности".
Первый заместитель главы МВД добавил, что, по его мнению, это месть россиян за освобожденный украинскими войсками остров Змеиный.
Енин отметил, что спасатели очень осторожно разбирают завалы, поскольку есть шансы, что на территории базы отдыха еще могут находиться живые люди.
"Хочу поблагодарить наших спасателей, они прибыли на место уже через 9 минут после обстрела. Сейчас они чрезвычайно осторожно продолжают разбор завалов. На территории базы отдыха могли находиться еще по меньшей мере два гражданина. Есть шанс, что они еще могут быть живы", - сказал Енин.
Напомним, 1 июля около 01:00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого, 19 человек погибли, 38 травмированы. Также 1 июля около 01:00 в Белгороде-Днестровском районе Одесской обл. в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.
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Проти НАТО в Україні боролись:
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Просто зафіксуйте,зелена шваль свідомо проїбала саміт НАТО в Мадриді.Подати заявку на ПДЧ було реальним. Свідомий саботаж.А це значить ще більше смертей українців.Бо тільки НАТО стане гарантом нашої безпеки. Наступний саміт НАТО пройде влітку 2023 в Литві. Тільки вдумайтеся: зебарига -капітулянт вкрав у України ще один рік життя без ПДЧ.
На тему сьогоднішного вислову зеленого президента
Це усе в цьому році.
Це усе заяви не трактористів з колгоспу, а вислови дуже високих офіційних постатей нашої країни:
-Український посол Пристайко сказав, що Україна може відмовитися від курсу до НАТО в обмін на мир.
-Стефанчук сказав, що потрібно видалити з Конституції згадку про курс до НАТО.
-Зеленський (дуже багато разів у різні способи) сказав, що НАТО погане і нічого не гарантує , тому Україна буде шукати "справжні" гарантії. Десь на стороні. (Досі не знайшли) Наприклад Зеленський мав відеорозмову з французькими студентами, де розказував, що система безпека у Європі не спрацювала, бо вона пережила себе і неефективна. Тобто НАТО- погане. Не діє.
-Арахамія сказав, що на руках НАТО - кров наших людей Бо воно не хоче закрити небо. Це повторило багато чиновників і простих людей.
-Данилюк сказав, що НАТО є поганим гарантом безпеки і взагалі не дає зброї. Країни НАТО дають зброю, а саме НАТО взагалі нічого не дає.
-Єрмак дуже багато разів у різні часи і способи повторював , що нам до НАТО не потрібно. НАТО- погане. Наприклад він сказав, що глобальна система безпеки (натівська) не діє , вона виявилася неспроможною а Україна показує як збудувати кращу ...
-Кулеба звинуватив НАТО у тому, що воно абсолютно нічого не робить, щоб допомогти Україні.
- Подоляк розказує, що НАТО годиться тільки для шоу. Для зйомок у кіно в Голівуді. І все. Жодної користі від нього нема.
-Свіженький полковник Арестович -помазанник ОПи розказує, що через запис у Конституції про НАТО у нас розпочалася війна.
-Заступник Єрмака Жовква заявив, що Україна наразі не буде робити жодник кроків в сторону НАТО, через позицію "деяких країн"
Нагадую,що усі ці заяви були зроблені не десь-колись, а саме після 24.02.22. Тобто у той час, коли увесь світ зрозумів, що єдина гарантія безпеки- бути членом НАТО, йти до НАТО, "дружити" з НАТО, співправцювати з НАТО!!!
Фіни і Шведи- яскравий приклад.
А сьогодні у виступі зеленого президента виявляється, що НАТО всетаки хороше, і що нам треба в НАТО, і ми ніби робимо усі можливі зусилля, щоб бути в НАТО. Але воно закрите, як старі турнікети.
А оці всі державні мужі, які я вище пререрахував, отакими своїми діями, лозунгами і заявами хочуть показати, що вони пробують допомогти Україні вступити до НАТО, але НАТО подібне до старих турнікетів у метро???
На кого діє отака галіма лапша?