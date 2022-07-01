Ракетный удар по девятиэтажке и базе отдыха в Одесской области - месть за освобождение Змеиного, - Енин

Ракетный удар в девятиэтажный жилой дом и базу отдыха в Одесской области - месть за освобождение о. Змеиный.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Об этом на брифинге на месте трагедии заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Не можем по-другому квалифицировать эти действия как нарушение законов и правил войны. Соответственно сведения по указанному событию внесены в ЕРДР по ст. 438 ч. 2. Следователи уже приступили к фиксации всех деталей этого ужасного преступления", - заявил Енин.

Он подчеркнул, что все правоохранители работают над тем, чтобы установить личности каждого из тех, кто отдавал приказы стрелять, бомбить гражданское население Украины: "Все они будут рано или поздно идентифицированы, найдены и привлечены к уголовной ответственности".

Первый заместитель главы МВД добавил, что, по его мнению, это месть россиян за освобожденный украинскими войсками остров Змеиный.

Енин отметил, что спасатели очень осторожно разбирают завалы, поскольку есть шансы, что на территории базы отдыха еще могут находиться живые люди.

"Хочу поблагодарить наших спасателей, они прибыли на место уже через 9 минут после обстрела. Сейчас они чрезвычайно осторожно продолжают разбор завалов. На территории базы отдыха могли находиться еще по меньшей мере два гражданина. Есть шанс, что они еще могут быть живы", - сказал Енин.

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Напомним, 1 июля около 01:00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого, 19 человек погибли, 38 травмированы. Также 1 июля около 01:00 в Белгороде-Днестровском районе Одесской обл. в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.