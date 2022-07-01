Російські війська обстріляли будинки на Запоріжжі. ФОТО

Впродовж минулої доби до органів поліції надійшло чотири десятки повідомлень про здійснення військовослужбовцями рф обстрілів мирного населення Пологівського району. Ворог поцілив по житловим будинкам у населених пунктах Оріхівщини та Гуляйпільщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офiцiйному телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації

"Російський вогонь нищить мирну інфраструктуру Пологівщини. Внаслідок збройної атаки по Гуляйполю, у приватних будинках сильно пошкоджене шиферне перекриття, посічено стіни та вибито вікна", - сказано в повідомленні.

Зокрема, ворожий снаряд влучив у фасад п’ятиповерхівки, внаслідок чого сталося займання. У приміщенні зруйновано всі п’ять поверхів, вибито вікна у під’їздах, пошкоджено балкони і згоріли квартири.





На оріхівському напрямку поліцейські задокументували 34 факти про наслідки артилерійських обстрілів, із них – 23 по Преображенці. В усіх випадках ворог знищував житлові будинки людей, які ніяк не належать до військових об’єктів. Деякі домівки тричі потрапили під ворожу атаку, тому мають значні руйнації.

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В один із будинків влучено одразу декількома ракетами. Заявники повідомили, що деякі з них вибухнули, проте інші не здетонували та стирчать у стінах та кімнатах.



Значних руйнацій зазнали й присадибні будівлі, гаражні приміщення та двори оріхівців.











Окрім цього ворог завдав значних ударів по селах Мала Токмачка, Новопавлівка та Білогір’я. У деяких громадян під час обстрілу повністю вигоріло майно, авто та мототранспорт, а також від ракет загинула домашня худоба.

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