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Російські війська обстріляли будинки на Запоріжжі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,обстріл

Впродовж минулої доби до органів поліції надійшло чотири десятки повідомлень про здійснення військовослужбовцями рф обстрілів мирного населення Пологівського району. Ворог поцілив по житловим будинкам у населених пунктах Оріхівщини та Гуляйпільщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офiцiйному телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації

"Російський вогонь нищить мирну інфраструктуру Пологівщини. Внаслідок збройної атаки по Гуляйполю, у приватних будинках сильно пошкоджене шиферне перекриття, посічено стіни та вибито вікна", - сказано в повідомленні.

Зокрема, ворожий снаряд влучив у фасад п’ятиповерхівки, внаслідок чого сталося займання. У приміщенні зруйновано всі п’ять поверхів, вибито вікна у під’їздах, пошкоджено балкони і згоріли квартири.

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На оріхівському напрямку поліцейські задокументували 34 факти про наслідки артилерійських обстрілів, із них – 23 по Преображенці. В усіх випадках ворог знищував житлові будинки людей, які ніяк не належать до військових об’єктів. Деякі домівки тричі потрапили під ворожу атаку, тому мають значні руйнації.

Читайте також: У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА. ФОТО

В один із будинків влучено одразу декількома ракетами. Заявники повідомили, що деякі з них вибухнули, проте інші не здетонували та стирчать у стінах та кімнатах.

Значних руйнацій зазнали й присадибні будівлі, гаражні приміщення та двори оріхівців.

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Окрім цього ворог завдав значних ударів по селах Мала Токмачка, Новопавлівка та Білогір’я. У деяких громадян під час обстрілу повністю вигоріло майно, авто та мототранспорт, а також від ракет загинула домашня худоба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Суки конченные , люди строились долгие годы , откладывали деньги на это ,а потом пришла росийская сволочь и всё это разбомбила. Просто жах , там много стариков и многие из них остались без крыши над головой. Куда людям идти ?Доживать под разрушенными заборами.
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01.07.2022 19:35 Відповісти
Ситуация усугубляется тем, что в основном люди нищие. Возможно, когда-то будет какая-то небольшая компенсация, которую получат после долгих мытарств и, подозреваю, в сильно урезанном виде, а потом еще несколько лет надо самим строить и самим покупать бытовую технику, мебель и пр. А жить в это время где...
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01.07.2022 19:49 Відповісти
Пітуне!
А він-то все одно наближається і наближається - твій пізичний дець!
****** тобі?
Так цеж дуже добре!
(гигикає)
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01.07.2022 19:40 Відповісти
кацапы-оккупанты, пдры конченые, могут гордиться собой
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01.07.2022 19:45 Відповісти
Так эти генетические уроды и гордятся своим садизмом, начиная от главного бандита из подворотни и кончая последним тупым бурятом
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01.07.2022 19:52 Відповісти
Свинособаки-садисти.... Читайте історію виникнення сатанинського виду.
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01.07.2022 19:48 Відповісти
 
 