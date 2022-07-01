Російські війська обстріляли будинки на Запоріжжі. ФОТО
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Впродовж минулої доби до органів поліції надійшло чотири десятки повідомлень про здійснення військовослужбовцями рф обстрілів мирного населення Пологівського району. Ворог поцілив по житловим будинкам у населених пунктах Оріхівщини та Гуляйпільщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офiцiйному телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації
"Російський вогонь нищить мирну інфраструктуру Пологівщини. Внаслідок збройної атаки по Гуляйполю, у приватних будинках сильно пошкоджене шиферне перекриття, посічено стіни та вибито вікна", - сказано в повідомленні.
Зокрема, ворожий снаряд влучив у фасад п’ятиповерхівки, внаслідок чого сталося займання. У приміщенні зруйновано всі п’ять поверхів, вибито вікна у під’їздах, пошкоджено балкони і згоріли квартири.
На оріхівському напрямку поліцейські задокументували 34 факти про наслідки артилерійських обстрілів, із них – 23 по Преображенці. В усіх випадках ворог знищував житлові будинки людей, які ніяк не належать до військових об’єктів. Деякі домівки тричі потрапили під ворожу атаку, тому мають значні руйнації.
В один із будинків влучено одразу декількома ракетами. Заявники повідомили, що деякі з них вибухнули, проте інші не здетонували та стирчать у стінах та кімнатах.
Значних руйнацій зазнали й присадибні будівлі, гаражні приміщення та двори оріхівців.
Окрім цього ворог завдав значних ударів по селах Мала Токмачка, Новопавлівка та Білогір’я. У деяких громадян під час обстрілу повністю вигоріло майно, авто та мототранспорт, а також від ракет загинула домашня худоба.
Будь ласка, зачекайте...
А він-то все одно наближається і наближається - твій пізичний дець!
****** тобі?
Так цеж дуже добре!
(гигикає)