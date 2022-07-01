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Новости Война в Украине
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обстрел (20241) Запорожская область (2247)

Российские войска обстреляли дома в Запорожье. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя,обстріл

За прошедшие сутки в органы полиции поступило четыре десятка сообщений о совершении военнослужащими России обстрелов мирного населения Пологовского района. Враг попал по жилым домам в населенных пунктах Ореховщины и Гуляйпольщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Запорожской областной военной администрации.

"Российский огонь уничтожает мирную инфраструктуру Пологовщины. В результате вооруженной атаки по Гуляйполю, в частных домах сильно повреждено шиферное перекрытие, иссечены стены и выбиты окна", - говорится в сообщении.

В частности, вражеский снаряд попал в фасад пятиэтажки, в результате чего произошло возгорание. В помещении разрушены все пять этажей, выбиты окна в подъездах, повреждены балконы и сгорели квартиры.

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На Ореховском направлении полицейские задокументировали 34 факта о последствиях артиллерийских обстрелов, из них – 23 по Преображенке. Во всех случаях враг уничтожал жилые дома людей, никак не относящихся к военным объектам. Некоторые дома трижды попали под вражескую атаку, поэтому имеют значительные разрушения.

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В один из домов попадают сразу несколькими ракетами. Заявители сообщили, что некоторые из них взорвались, но другие не сдетонировали и торчат в стенах и комнатах.

Значительные разрушения получили и приусадебные здания, гаражные помещения и дворы Ореховцев.

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Кроме этого враг нанес значительные удары по селам Малая Токмачка, Новопавловка и Белогорье. У некоторых граждан при обстреле полностью выгорело имущество, авто и мототранспорт, а также от ракет погиб домашний скот.

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Суки конченные , люди строились долгие годы , откладывали деньги на это ,а потом пришла росийская сволочь и всё это разбомбила. Просто жах , там много стариков и многие из них остались без крыши над головой. Куда людям идти ?Доживать под разрушенными заборами.
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01.07.2022 19:35 Ответить
Ситуация усугубляется тем, что в основном люди нищие. Возможно, когда-то будет какая-то небольшая компенсация, которую получат после долгих мытарств и, подозреваю, в сильно урезанном виде, а потом еще несколько лет надо самим строить и самим покупать бытовую технику, мебель и пр. А жить в это время где...
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01.07.2022 19:49 Ответить
Пітуне!
А він-то все одно наближається і наближається - твій пізичний дець!
****** тобі?
Так цеж дуже добре!
(гигикає)
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01.07.2022 19:40 Ответить
кацапы-оккупанты, пдры конченые, могут гордиться собой
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01.07.2022 19:45 Ответить
Так эти генетические уроды и гордятся своим садизмом, начиная от главного бандита из подворотни и кончая последним тупым бурятом
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01.07.2022 19:52 Ответить
Свинособаки-садисти.... Читайте історію виникнення сатанинського виду.
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01.07.2022 19:48 Ответить
 
 