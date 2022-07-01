Российские войска обстреляли дома в Запорожье. ФОТО
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За прошедшие сутки в органы полиции поступило четыре десятка сообщений о совершении военнослужащими России обстрелов мирного населения Пологовского района. Враг попал по жилым домам в населенных пунктах Ореховщины и Гуляйпольщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Запорожской областной военной администрации.
"Российский огонь уничтожает мирную инфраструктуру Пологовщины. В результате вооруженной атаки по Гуляйполю, в частных домах сильно повреждено шиферное перекрытие, иссечены стены и выбиты окна", - говорится в сообщении.
В частности, вражеский снаряд попал в фасад пятиэтажки, в результате чего произошло возгорание. В помещении разрушены все пять этажей, выбиты окна в подъездах, повреждены балконы и сгорели квартиры.
На Ореховском направлении полицейские задокументировали 34 факта о последствиях артиллерийских обстрелов, из них – 23 по Преображенке. Во всех случаях враг уничтожал жилые дома людей, никак не относящихся к военным объектам. Некоторые дома трижды попали под вражескую атаку, поэтому имеют значительные разрушения.
В один из домов попадают сразу несколькими ракетами. Заявители сообщили, что некоторые из них взорвались, но другие не сдетонировали и торчат в стенах и комнатах.
Значительные разрушения получили и приусадебные здания, гаражные помещения и дворы Ореховцев.
Кроме этого враг нанес значительные удары по селам Малая Токмачка, Новопавловка и Белогорье. У некоторых граждан при обстреле полностью выгорело имущество, авто и мототранспорт, а также от ракет погиб домашний скот.
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А він-то все одно наближається і наближається - твій пізичний дець!
****** тобі?
Так цеж дуже добре!
(гигикає)